快訊

白沙屯媽祖進香一名香燈腳誤入喪家以為是點心站 網友酸又罵

MiLB／柯敬賢旅美生涯初亮相 雙安表現擊球初速169公里

迎夏作準備！夏日旅遊走進美麗中華涼都 6大「避暑勝地」推薦

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：海峽兩岸旅遊交流協會／來源
圖：海峽兩岸旅遊交流協會／來源

新疆是個好地方，霍城縣薰衣草花田。　圖：海峽兩岸旅遊交流協會／來源
新疆是個好地方，霍城縣薰衣草花田。　圖：海峽兩岸旅遊交流協會／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】炎炎夏日，尋找一處清涼避暑的勝地，讓身心徜徉在自然的懷抱中，中國大陸擁有眾多個風景優美的避暑天堂，從高山草原到濱海聽濤，皆蘊藏獨特魅力。「仁者樂山、智者樂水」，不管是仁者或智者，在人生旅途上仁智兼修，面對酷夏熱浪，走進美麗中華，靜心出遊，一起感受清爽宜人的夏日旅遊情懷。

▲貴州遵義竹海（攝影：付樹湘）。　圖：海峽兩岸旅遊交流協會／來源
▲貴州遵義竹海（攝影：付樹湘）。　圖：海峽兩岸旅遊交流協會／來源

避暑涼都在貴州 六盤水人氣景點看過來

六盤水素有中國大陸「涼都」之稱，夏季平均氣溫僅約 19°C，是避暑度假的理想之地。這裡擁有壯麗的烏蒙大草原，可欣賞高山湖泊與杜鵑林的美景；還有妥樂村，被譽為「世界古銀杏之鄉」，秋季銀杏金黃，夏季則涼爽宜人。此外，六盤水的盤縣大洞竹海也是天然氧吧，竹林環繞，空氣清新；遵義的竹海景區擁有連綿起伏竹林，空氣清新，負氧離子含量極高，是名副其實的「天然氧吧」，夏季平均氣溫約24°C，讓人心曠神怡。

▲威海成山頭風景區，感受最東端的海岸線美景。　圖：shutterstock／來源
▲威海成山頭風景區，感受最東端的海岸線美景。　圖：shutterstock／來源

山東明珠在威海 聽海風譜悠揚樂章

威海夏季擁有25°C舒適氣候，是大陸北方最適合避暑的海濱城市之一。漫步劉公島，感受歷史與自然的交融；在威海國際海水浴場享受細膩沙灘與清澈海水；或前往成山頭，站在海岸線的最東端，迎接最早的日出；感受威海的海風輕拂，讓人忘卻酷暑，就這樣沉浸在海濱的悠閒時光。

▲青海夢幻之境－茶卡鹽湖。　圖：shutterstock／來源
▲青海夢幻之境－茶卡鹽湖。　圖：shutterstock／來源

避暑旅居在青海 探秘高原上的沁涼仙境

青海的夏季氣溫約15-25°C，是避暑的絕佳選擇。壯闊的青海湖，湖水湛藍，與周圍的草原、油菜花海交相輝映；茶卡鹽湖則是「天空之境」，倒映著夢幻般的景色。此外，祁連山草原被譽為「東方小瑞士」，綠草如茵，牛羊成群，讓人仿佛置身世外桃源。

▲湖北人間天堂—神農架大九湖。　圖：shutterstock／來源
▲湖北人間天堂—神農架大九湖。　圖：shutterstock／來源

華中屋脊在湖北 理想避暑勝地神農架

神農架擁有高山森林與濕地，夏季氣溫涼爽，空氣清新，被譽為「中原脊梁」。在神農頂欣賞壯麗的雲海與原始森林；大九湖國家濕地公園則是高山湖泊群，湖光山色美不勝收。此外，官門山擁有奇特的地質景觀與瀑布，讓遊客在自然中感受沁涼與寧靜。

▲內蒙古呼倫貝爾帶狀河畔風光。　圖：shutterstock／來源
▲內蒙古呼倫貝爾帶狀河畔風光。　圖：shutterstock／來源

世界草原在內蒙 呼倫貝爾的清涼夏日

呼倫貝爾大草原被譽為世界三大草原之一，夏季氣溫平均約15-25°C，是避暑的絕佳選擇。這裡擁有莫日格勒河的蜿蜒美景，被譽為「天下第一曲水」，還有根河濕地，是中國大陸保持最完好的原生態濕地之一。在呼倫貝爾，您可以騎馬馳騁草原，感受蒙古族的熱情好客；或漫步白樺林景區，欣賞蒼翠的森林與清新的空氣。

▲新疆伊犁河谷薰衣草盛開。　圖：shutterstock／來源
▲新疆伊犁河谷薰衣草盛開。　圖：shutterstock／來源

避暑旅遊在新疆 從伊犁到那拉提每一步都驚喜 伊犁地區擁有壯麗的高山草原與涼快氣候，夏季氣溫約20-25°C，是新疆最適合避暑的地方之一。那拉提草原被譽為「空中草原」，這裡的草原綿延起伏，牛羊成群，野花遍地，是全球四大河谷草原之一。在那拉提，可以漫步鞏乃斯草原，欣賞河谷草原的壯麗景色；或前往天界台，俯瞰整片草原的壯闊景象。

此外，昭蘇草原的油菜花海與雪山交相輝映，形成令人驚嘆的自然畫卷。夏季賞花，也是新疆浪漫的安排，伊犁霍城的薰衣草田被譽為「東方的普羅旺斯」，花期在6月至7月中旬，廣闊連綿的薰衣草為空氣帶來獨特的味道，好看又好拍。

▲新疆昭蘇縣西塔古冰川，雪山映草原。　圖：shutterstock／來源
▲新疆昭蘇縣西塔古冰川，雪山映草原。　圖：shutterstock／來源

這個夏天，無論是高山草原、湖泊濕地，還是海濱聽濤，都能找到屬於自己的避暑天堂。快來探索這些時令旅遊勝地，讓夏日旅程更加精彩！想知道更多大陸景點資訊，可查詢「海峽兩岸旅遊交流協會」網站或上「美麗中華」FB、IG，開拓精彩獨到的旅遊視野。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

濕地 美景 銀杏

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

2024新竹香山濕地藝術季 獲美國繆思設計銀獎

高雄觀音湖驚豔變身 打造生態旅遊新去處

守護楠梓仙溪濕地 高市移除外來入侵植物

台南私房景點！大草原x巨型藝術裝置x芒果知識館 免費入園

相關新聞

迎夏作準備！夏日旅遊走進美麗中華涼都 6大「避暑勝地」推薦

【旅奇傳媒/編輯部報導】炎炎夏日，尋找一處清涼避暑的勝地，讓身心徜徉在自然的懷抱中，中國大陸擁有眾多個風景優美的避暑天堂，從高山草原到濱海聽濤，皆蘊藏獨特魅力。「仁者樂山、智者樂水」，不管是仁者或智者

香港私房景點推薦！ 「香港故宮、M+、大澳」這3處 很多香港旅遊老手也還沒去過

香港是台灣旅人最喜歡的旅遊地點之一，早期人們從港劇、港星認識香港，特殊歷史文化背景使它總是有一股難以複製的氣質，閃閃發亮。欣傳媒專訪香港旅遊發展局台灣處長徐維妮Winnie Shyu，介紹她心中最推薦

香港孝親之旅全攻略！優惠方案助攻 3天機加酒8888元起

想帶父母出國玩，又擔心跟團急匆匆、自由行眉角多，此刻，有點近又不太近的香港，是最佳選擇。為迎接母親節感恩月的到來，香港旅...

「香港迪士尼20週年」必玩推薦攻略！3大限定設施、80款主題美食，入園就送米奇派對帽

香港迪士尼樂園度假區迎來20周年慶，日前盛大舉辦「20周年奇妙紅地毯派對」，率先曝光一連串慶祝活動亮點。超過500位來自台灣、香港、亞洲各地及美國的媒體與創作者齊聚一堂，搶先體驗全新主題娛樂、限定商品、特色美食與酒店活動。米奇與好友們首次換上20周年全新派對服裝，於美國小鎮大街閃耀登場，並由歌手現場演唱主題曲《The Most Magical Party of All》，將歡樂氣氛推至高點。

精選春遊目的地！人間四月天 跟著美麗中華旅行去

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著時序入春，大地迎來千姿百態，各地花開如海、顏色斑斕，成為春季旅遊的絕佳首選，準備好踏青的心情，跟著美麗中華一起出發，不管是浪漫閒逸的江南、萬畝春花的新疆、百里杜鵑遍野的貴州

首度移師澳門！2025「亞洲50最佳酒吧」7月15日揭曉

2025 年第十屆 「亞洲50最佳酒吧（Asia's 50 Best Bars）」，將在7月15日首度於澳門舉行現場頒獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。