迎夏作準備！夏日旅遊走進美麗中華涼都 6大「避暑勝地」推薦

新疆是個好地方，霍城縣薰衣草花田。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】炎炎夏日，尋找一處清涼避暑的勝地，讓身心徜徉在自然的懷抱中，中國大陸擁有眾多個風景優美的避暑天堂，從高山草原到濱海聽濤，皆蘊藏獨特魅力。「仁者樂山、智者樂水」，不管是仁者或智者，在人生旅途上仁智兼修，面對酷夏熱浪，走進美麗中華，靜心出遊，一起感受清爽宜人的夏日旅遊情懷。

▲貴州遵義竹海（攝影：付樹湘）。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會／來源

避暑涼都在貴州 六盤水人氣景點看過來

六盤水素有中國大陸「涼都」之稱，夏季平均氣溫僅約 19°C，是避暑度假的理想之地。這裡擁有壯麗的烏蒙大草原，可欣賞高山湖泊與杜鵑林的美景；還有妥樂村，被譽為「世界古銀杏之鄉」，秋季銀杏金黃，夏季則涼爽宜人。此外，六盤水的盤縣大洞竹海也是天然氧吧，竹林環繞，空氣清新；遵義的竹海景區擁有連綿起伏竹林，空氣清新，負氧離子含量極高，是名副其實的「天然氧吧」，夏季平均氣溫約24°C，讓人心曠神怡。

▲威海成山頭風景區，感受最東端的海岸線美景。 圖：shutterstock／來源

山東明珠在威海 聽海風譜悠揚樂章

威海夏季擁有25°C舒適氣候，是大陸北方最適合避暑的海濱城市之一。漫步劉公島，感受歷史與自然的交融；在威海國際海水浴場享受細膩沙灘與清澈海水；或前往成山頭，站在海岸線的最東端，迎接最早的日出；感受威海的海風輕拂，讓人忘卻酷暑，就這樣沉浸在海濱的悠閒時光。

▲青海夢幻之境－茶卡鹽湖。 圖：shutterstock／來源

避暑旅居在青海 探秘高原上的沁涼仙境

青海的夏季氣溫約15-25°C，是避暑的絕佳選擇。壯闊的青海湖，湖水湛藍，與周圍的草原、油菜花海交相輝映；茶卡鹽湖則是「天空之境」，倒映著夢幻般的景色。此外，祁連山草原被譽為「東方小瑞士」，綠草如茵，牛羊成群，讓人仿佛置身世外桃源。

▲湖北人間天堂—神農架大九湖。 圖：shutterstock／來源

華中屋脊在湖北 理想避暑勝地神農架

神農架擁有高山森林與濕地，夏季氣溫涼爽，空氣清新，被譽為「中原脊梁」。在神農頂欣賞壯麗的雲海與原始森林；大九湖國家濕地公園則是高山湖泊群，湖光山色美不勝收。此外，官門山擁有奇特的地質景觀與瀑布，讓遊客在自然中感受沁涼與寧靜。

▲內蒙古呼倫貝爾帶狀河畔風光。 圖：shutterstock／來源

世界草原在內蒙 呼倫貝爾的清涼夏日

呼倫貝爾大草原被譽為世界三大草原之一，夏季氣溫平均約15-25°C，是避暑的絕佳選擇。這裡擁有莫日格勒河的蜿蜒美景，被譽為「天下第一曲水」，還有根河濕地，是中國大陸保持最完好的原生態濕地之一。在呼倫貝爾，您可以騎馬馳騁草原，感受蒙古族的熱情好客；或漫步白樺林景區，欣賞蒼翠的森林與清新的空氣。

▲新疆伊犁河谷薰衣草盛開。 圖：shutterstock／來源

避暑旅遊在新疆 從伊犁到那拉提每一步都驚喜 伊犁地區擁有壯麗的高山草原與涼快氣候，夏季氣溫約20-25°C，是新疆最適合避暑的地方之一。那拉提草原被譽為「空中草原」，這裡的草原綿延起伏，牛羊成群，野花遍地，是全球四大河谷草原之一。在那拉提，可以漫步鞏乃斯草原，欣賞河谷草原的壯麗景色；或前往天界台，俯瞰整片草原的壯闊景象。

此外，昭蘇草原的油菜花海與雪山交相輝映，形成令人驚嘆的自然畫卷。夏季賞花，也是新疆浪漫的安排，伊犁霍城的薰衣草田被譽為「東方的普羅旺斯」，花期在6月至7月中旬，廣闊連綿的薰衣草為空氣帶來獨特的味道，好看又好拍。

▲新疆昭蘇縣西塔古冰川，雪山映草原。 圖：shutterstock／來源

這個夏天，無論是高山草原、湖泊濕地，還是海濱聽濤，都能找到屬於自己的避暑天堂。快來探索這些時令旅遊勝地，讓夏日旅程更加精彩！想知道更多大陸景點資訊，可查詢「海峽兩岸旅遊交流協會」網站或上「美麗中華」FB、IG，開拓精彩獨到的旅遊視野。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野