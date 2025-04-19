「香港迪士尼20週年」必玩推薦攻略！3大限定設施、80款主題美食，入園就送米奇派對帽

如果你是第一次來到張家界，那麼恭喜你，這次旅程將會成為一場驚心動魄又美輪美奐的自然奇幻之旅！這座充滿靈氣的湘西仙境，擁有讓全球遊客為之著迷的壯麗地貌、神秘洞穴以及宛如電影場景般的美景。或許你已經聽說過電影《阿凡達》中懸浮山的靈感取景地「袁家界」，又或者曾經被壯闊的天門山洞和刺激的玻璃棧道驚豔到。但當你親身踏入張家界的國家森林公園、天門山或黃龍洞時，才會真正感受到什麼叫「置身仙境」的奇妙體驗！不論你是大自然愛好者，還是喜歡探索刺激的冒險家，這裡都有讓人心跳加速的美好。

2025-04-11 10:01