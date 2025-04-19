「香港迪士尼20週年」必玩推薦攻略！3大限定設施、80款主題美食，入園就送米奇派對帽
香港迪士尼20週年：20周年紅地毯派對揭開慶典序幕
香港迪士尼樂園度假區迎來20周年慶，日前盛大舉辦「20周年奇妙紅地毯派對」，率先曝光一連串慶祝活動亮點。超過500位來自台灣、香港、亞洲各地及美國的媒體與創作者齊聚一堂，搶先體驗全新主題娛樂、限定商品、特色美食與酒店活動。米奇與好友們首次換上20周年全新派對服裝，於美國小鎮大街閃耀登場，並由歌手現場演唱主題曲《The Most Magical Party of All》，將歡樂氣氛推至高點。
香港迪士尼20週年：三大全新娛樂體驗 日夜派對嗨翻全場
為打造前所未有的狂歡氛圍，香港迪士尼推出三大全新娛樂體驗，包括周年限定城堡演出「迪士尼好友 Live：城堡派對」、園區史上最大型的「迪士尼好友巡遊派對」，以及夜間壓軸登場的「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」。從白天到夜晚，賓客可沉浸在動感音樂、震撼舞台效果與無人機煙火表演中，見證樂園娛樂體驗升級至嶄新層次。
香港迪士尼20週年：80款必嚐美食、300款限定商品 打造專屬派對
慶祝活動期間，樂園及度假區酒店將推出超過80款20周年主題美食與飲品，讓賓客邊暢玩邊享受美味時光。同時，首波六大系列、超過300款限量商品同步登場，從服飾、配件到玩具一應俱全，讓每位到訪賓客都能搭配出最亮眼的派對造型。此外，園區內更設有「香港迪士尼處處拍」服務，提供免費下載派對限定相框數位相片，記錄奇妙瞬間。
香港迪士尼20週年：台灣獨家優惠登場 暑假出發最划算
即日起至7月26日，凡購買指定香港迪士尼一日票，即可獲贈限量版20周年SouvenEAR迷你派對帽一頂（市值港幣59元），造型分別為米奇與好友、達菲與好友及周年慶典款，超萌必搶。同時，針對台灣賓客，樂園更攜手旅行社推出早鳥優惠，預訂3天2夜自由行可享第二人折抵2,000元，指定暑假產品更享不加價優惠，邀你今夏與好友共赴香港迪士尼奇妙派對！
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