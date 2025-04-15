精選春遊目的地！人間四月天 跟著美麗中華旅行去

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著時序入春，大地迎來千姿百態，各地花開如海、顏色斑斕，成為春季旅遊的絕佳首選，準備好踏青的心情，跟著美麗中華一起出發，不管是浪漫閒逸的江南、萬畝春花的新疆、百里杜鵑遍野的貴州，走進最大的花園裡，找尋心中的香格里拉。

▲新疆－新源縣杏花溝，擁有自中世紀遺留下來的原始野生杏花林。 圖：shutterstock／來源

伊犁春色 吐爾根杏花溝花海如雪

大美新疆，有草原、山川與河流，無一不流露著春日的氣息，每個季節都被不同花香包圍，擋不住的如畫風景霸氣迎接旅人到來。作為瓜果之鄉的新疆，四處可見杏樹，在杏果成熟前就是美麗的杏花期，吐魯番、帕米爾塔縣、新源縣吐爾根杏花溝、伊犁大西溝鄉等，皆有鋪天蓋地的杏花海，被讚譽是「人生中不得不去的100個地方」之一。因伊犁特殊地理，成就了隱藏在山坡深處的錯落有致，其中吐爾根鄉杏花溝，擁有自中世紀遺留下來的原始野生杏花林，杏花顏色有白色、粉色、深紅色，覆蓋整座山腰，氣勢磅礴。

▲杭州西湖浪漫春色。 圖：shutterstock／來源

煙雨西湖 江南水鄉美景自春來

江南四季皆美，而春季的美清新脫俗，在春雨澆灌下帶來復甦的氣息，煙雨濛濛更似古典山水畫。杭州的春天，是一場繁花夢境，在這座花城，有暗香浮動的梅花、粉白勝雪的櫻花、多姿多彩的鬱金香，以及青山如黛的龍井茶！

賞櫻就到太子灣公園、杭州植物園、西湖十景之一的花港觀魚，在山水池塘石橋點綴下，拍照很有穿越感！想邂逅粉紅、深紅、淺紫的桃花，就到蘇堤、曲院風荷或舟山桃花島、千島湖等地，都能滿載而歸。

而李白筆下「故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州」的三月，其實正是陽曆四月，春訪揚州桃花開，必訪瘦西湖，坐畫舫、背古詩、櫻花雨騎單車，感受唐宋的穿越情懷。古人言：「三步一桃，五步一柳」，推薦一遊長堤春柳、桃花塢或到五亭橋、小金山，可拍到瘦西湖全景，還有碧桃、灑金碧桃、垂枝桃等30多種桃花品種簇擁，花香滿懷。

▲貴州畢節杜鵑花海，每一處景區各有特色。 圖：shutterstock／來源

貴州畢節 百里杜鵑花正開

喜愛花海的朋友，千萬別錯過赴約貴州畢節杜鵑花海，為夢幻春日打卡！貴州百里杜鵑風景名勝區擁有世界上最大規模的原生杜鵑花林，面積超過125.8平方公里，被譽為「地球上最大天然花園」、「地球彩帶，世界花園」，景區內有馬纓杜鵑、大白花杜鵑、水紅杜鵑、露珠杜鵑等，品種多元、花色多樣，其中「一樹不同花」的景致讓人驚喜，推薦「金坡景區」看杜鵑花鋪滿山坡；「普底景區」則是有雲霧繚繞的高山花海，可以俯瞰整個花谷；「畫筆峰」則在丹霞地貌映襯下，讓杜鵑花有不同嬌顏。

▲水韻江蘇《千年運河》攝影展（殷凱／攝影）。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會／來源

江蘇鹽城 大豐鬱金香文化旅遊季

絢麗四月，到江浙滬地區旅遊，別錯過一遊江蘇鹽城大豐鬱金香旅遊季，有300多個品種3000萬株鬱金香競相怒放，搖曳生姿的鬱金香在春風吹拂下，構成浪漫花海！不用去歐洲，在江蘇鹽城就能暢遊鬱金香花海，佔地廣袤的「荷蘭花海」景區以田園、河網、木質建築、風車、花海為設計元素，打造圍繞地上長花、湖中生花、樹上開花的規劃，成為中國大陸第一花海，種植面積最大、種類最多的鬱金香。從空中俯瞰，五彩繽紛的花田各有造型與設計巧思，成為大地的化妝師。

▲無錫黿頭渚春櫻美景，素有太湖第一名勝美稱。 圖：shutterstock／來源

江蘇無錫黿頭渚 三大賞櫻勝地

江蘇歷史名城無錫，風景宜人，春季賞花時節必遊太湖黿頭渚，在園林格局的造景中，依山傍水，獨有特色！登上賞櫻樓，在飛簷斗拱、雕樑畫棟中，品味三萬株櫻花美景，從高處向下環顧，周遭被櫻花花海包圍，是黿頭渚風景區內觀賞櫻花的好位置。

美麗中華春暖花開，從北國到南方，自山城到水鄉，春風拂動了田野與草原，每一處都承載了春天的故事，跟隨大自然的腳步開展季節之旅。想知道更多大陸景點資訊，可查詢「海峽兩岸旅遊交流協會」網站或上「美麗中華」FB、IG，開拓精彩獨到的旅遊視野。

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