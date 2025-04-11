初訪張家界可以怎麼玩？阿凡達傳奇取景地、世界海拔最高的天然溶洞

張家界旅遊：張家界國家森林公園

袁家界：阿凡達傳奇取景地

來到湖南張家界，最讓人心醉神迷的景點，絕對非張家界國家森林公園莫屬！這裡集結了山、水、洞於一身，是探索大自然奇景的最佳去處。無論你是喜歡驚險刺激的挑戰，還是嚮往詩意山水的靜謐，張家界都能讓你一見傾心，流連忘返。張家界國家森林公園分為多個遊覽區域，包括黃石寨、金鞭溪、袁家界、楊家界、天子山和索溪峪等，每個區域都有著獨特的景觀與魅力。建議至少安排兩到三天時間來探索，這樣才能細細品味這座自然瑰寶的無窮美景。景區內採用觀光車與步行相結合的遊覽方式，各景點之間有便捷的觀光車接駁，讓你能輕鬆遊覽，不會覺得太過勞累。這裡不僅是自然愛好者的天堂，更是攝影愛好者的夢想之地。無論是清晨的雲海，還是日落時分的霞光，都能讓人捕捉到令人屏息的美景。

圖/ReadyGo

另一個不可錯過的奇觀就是「百龍電梯」，這可是全球最快、載重量最大、且高度最高的戶外觀光電梯。乘坐這部電梯，不到兩分鐘便能抵達山頂，一路上還能欣賞壯麗的峽谷景色，視野遼闊，讓人不禁驚嘆大自然的鬼斧神工。站在山頂，遙望層巒疊嶂的石柱，彷彿置身電影《阿凡達》中的哈利路亞山，宛若仙境。

圖/ReadyGo

張家界國家森林公園資訊

地址：張家界市武陵源區金鞭路279號

開放時間：7:00-18:00（根據季節不同，停止售票的時間會有所調整，以景區當日公告為主）

電話：+86 744 571 8811

交通：火車坐到張家界西站，打車30分鐘到國家森林公園東門，飛機坐到張家界荷花國際機場，坐車40分鐘到國家森林公園東門。

張家界旅遊：天門山

天門山：擁有999階天梯

怎麼能錯過被譽為「天界仙境」的天門山呢？這座因天然奇觀而得名的名山，無論是絕美的自然景色，還是令人心跳加速的遊玩體驗，都能讓人一見傾心、難以忘懷。天門山最著名的景點莫過於那座海拔最高的天然穿山溶洞——天門洞。這座壯觀的「天門」南北對開，門高130米、寬50多米，就像一面嵌在青翠山巒中的天然明鏡。每當白雲繚繞、霞光映射，天門洞宛若仙境，時而吐霧時而「霞光乍現」，彷彿下一秒就能踏入通往天庭的神秘之門。如果想挑戰極限，不妨體驗通往天門洞的「通天大道」，這條道路以驚險著稱，迎接我的是999階天梯，像一條盤踞山間的巨龍。每個轉彎都驚險萬分，但正是這份刺激感，讓它成為不少遊客心中的「勇者之路」。

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注意事項

＊值得提醒的是，由於天門山地勢較高，冬季可能會因為積雪封山，影響部分景點的開放，例如玻璃棧道或天門洞。因此，出發前記得查看當地天氣與景區公告，確保行程順利。

天門山資訊

開放時間：旺季（3月1日-11月30日）8:00-18:00（16:30停止售票），淡季（12月1日-次年2月28日）8:30-18:00（16:00停止售票）

交通：張家界市區內乘4、6、10路公車，均可到達天門山索道下站

張家界旅遊：黃龍洞

黃龍洞：世界海拔最高的天然溶洞

作為世界上最完整、最大的天然溶洞區，充滿了千奇百怪的鐘乳石、縱橫交錯的暗河，以及層層疊疊的洞穴階梯，猶如進入一個奇幻的地下世界。黃龍洞內的鐘乳石，經過億萬年歲月雕琢，形成各種奇特的形狀，有的像石林，有的如寶塔。這些天然雕塑在五彩燈光的映照下，如夢似幻，讓人彷彿置身於神秘的龍宮之中。沿著導覽路線行走，你會發現每一處風景都像是大自然的藝術品，每一步都是驚喜。最讓人印象深刻的，莫過於黃龍洞的地下暗河了！搭上一艘小船，隨著船槳的劃動，靜靜地穿行在幽深的洞穴之中。四周環繞著冰涼的石壁，耳邊是潺潺水聲，這一刻彷彿變身探險電影的主角，感受到未知與神秘的召喚。

圖/ReadyGo

參觀黃龍洞並非一條直線，而是包含了上下垂直樓梯的立體路線。從千級台階的攀爬到暗河上的划船，每一段旅程都充滿了挑戰與刺激！不過要提醒大家，溶洞內空氣濕潤，地面較滑，記得穿著防滑鞋並隨身攜帶輕便雨衣哦～從千米高的垂直樓梯到五彩斑斕的鐘乳石，再到深邃的地下暗河，黃龍洞用它獨特的地貌奇觀與濃厚的自然氣息，帶給人彷彿置身神話世界的感動。這不僅是一場視覺的饗宴，更是一趟與大自然深度對話的奇幻旅程。

黃龍洞資訊

開放時間：旺季（4月1日-11月15日）：7:00-18:00；淡季（11月16日-次年3月31日）：8:00-17:00

交通：張家界汽車站 → 武陵源汽車站（先從張家界汽車站搭乘前往武陵源汽車站的直達巴士，車資約10元人民幣，巴士班次非常密集，大約每10分鐘就會有一班車，車程約40分鐘）

武陵源汽車站 → 黃龍洞景區（抵達武陵源後，你有兩種選擇可以前往黃龍洞）

1路公車：搭乘武陵源1路公車，車資便宜，約10分鐘一班，車程也約10分鐘即可到達黃龍洞附近的站點。

如果想節省時間，也可以在武陵源坐車前往黃龍洞，全程約20元，路程短暫又輕鬆。

最後一段：步行15分鐘到洞口

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