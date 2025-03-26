香港這樣玩最對味 白領上班族、家庭客、樂齡族、高端玩家都瘋狂

【文・旅報傳媒】

後疫情時代，全球旅遊市場變化迅速，香港這個亞洲旅遊樞紐也在復甦浪潮中迎來新變局。

香港旅遊發展局2025年，鎖定白領上班族、家庭客、樂齡族、高消費族群，並以美食、精緻旅遊與獨特體驗作為吸睛亮點，吸引更多台灣旅客。

數據顯示，2024年前往香港（不分目的地）的台灣旅客總數達124萬人次，而訪港過夜旅客總人數中，26～45歲旅客依舊是主力，占比52%；更值得關注的是，女性旅客占比高達59%，顯示香港對女性客群具獨特吸引力。香港旅遊發展局台灣處長徐維妮指出，香港擁有迷人的夜生活，加上近年來，香港酒吧文化蔚為風尚，相當受年輕女性旅客青睞，成為探索香港夜生活文化的熱門選擇。

不僅女性客群，樂齡旅遊市場同樣蓬勃發展。隨著樂齡族旅遊需求提升，港旅局計畫推廣慢活行程，包括美食探索、養生體驗、深度文化之旅，讓長輩們在香港悠遊自在，玩得愜意又盡興。至於高端市場，46歲以上旅客深具消費「錢」力，無論是米其林美食、藝術展覽、文化體驗，甚至奢華飯店，都成為他們的首選。港旅局瞄準這類旅客，推出頂級客製化服務，讓他們能更深入體驗香港的獨特魅力。

香港除了適合樂齡族，也是家庭族群的夢幻旅遊地。數據顯示，訪港家庭旅遊占過夜度假旅客的35%，其中10%是親子遊。對親子客群來說，香港主題樂園是最大誘因，而對孝親族來說，短航程、便利的交通、多元美食，讓帶著長輩旅遊變得輕鬆無比。

台灣旅客對香港的期待，遠不只是吃美食，還想玩得更深入。數據顯示，28%旅客以美食為主要目的，22%則鎖定主題樂園。為讓旅程更精彩，港旅局持續推廣三大旅遊主題：美食方面，從地道港味到米其林星級料理，滿足挑剔味蕾；香港夜生活，推薦精緻旅遊以有質感的獨特體驗，吸引講究生活品味的旅客，還有探索亞洲50大酒吧、隱藏版酒吧，品味酒吧文化；街區探遊則鎖定各地區隱藏版打卡點與新興景點，讓旅客發掘不同面向的香港。

展望2025年，港旅局將進一步強化高端行程與深度體驗，並提高過夜旅客比例與停留天數。此外，台灣至香港航班依舊繁忙，截至3月每週共有394班，競爭激烈。港旅局將透過創意行銷與跨界合作，讓香港持續成為台灣旅客心中的短程首選旅遊目的地。

【左圖】精緻旅遊【右圖】香港美食 圖／港旅局 提供 精緻旅遊💎

遊歷香港，真正的享受在於細膩、具獨特體驗的精緻玩法，這座城市從美食、藝文到經典地標，每一處都蘊藏獨特韻味。如在淺水灣露台餐廳，不僅能品味美食佳釀，還能走讀昔日淺水灣酒店的歷史風華，感受這個代表地標的傳奇故事。這裡亦是張愛玲筆下《傾城之戀》的故事背景及電影《色．戒》取景地，讓人好似穿越時空，細細品味文學與影視交織的迷人氛圍。夜幕低垂，換個場景，走進全新改裝、洋溢時尚活力的The Beat、Vantage賽馬場，觀賞賽馬轉化成一場潮流派對，體驗香港獨有的摩登競技魅力。

香港美食🍴

來到香港這美食天堂，若沒有滿腹而歸，那就太不起自己的五臟廟與味蕾了！從經典的港式大排檔到精緻饗宴，無論是尋找「鑊氣」十足的煲仔飯，還是追「星」米其林美食，這座城市總有一味能征服饕客味蕾。去年「名廚帶路」活動大受歡迎，讓不少饕客為美食飛來香港，今年更是蓄勢待發，要讓味蕾探險家們再次沉醉在這場舌尖上的狂歡。來香港，準備大開吃戒，讓美食療癒身心吧！

【左圖】樂齡旅遊【右圖】家庭旅遊 圖／港旅局 提供

樂齡旅遊👨🏻‍🦳

旅行從來不是年輕人的專利，對於50+的樂齡族來說，旅遊不再只是打卡走馬看花，走遍世界各地的他們，講求深度與質感的生活體驗，讓旅程更具故事性與深度。這次，香港推出一系列專為樂齡族設計的深度遊，拋開走馬看花的既定行程，轉而透過客製化的旅遊方式，讓旅人放慢腳步、玩得更有層次。戶外步道漫遊，走進香港的綠意山徑，感受遠離塵囂的靜謐與療癒，同時，香港擁有25座郊野公園，提供適合全齡層的户外旅遊選擇，讓旅人親近自然，感受不一樣的香港風貌。

家庭旅遊👨‍👩‍👧

對於想帶爸媽出遊的旅人而言，香港以短航程、便利交通與多元文化體驗，提供輕松又豐富的旅程。帶著爸媽，品味地道港式美食、乘坐維多利亞港遊船、太平山頂賞夜景，或是走進西九文化區的香港故宮文化博物館共享深度文化之旅，孝親之旅不只是旅行，更是難得的陪伴時光，讓親情在旅途中更顯溫暖。至於親子遊，香港迪士尼20周年慶典、海洋公園的可愛大熊貓龍鳳胎見面會，再加上科學館、太空館的互動體驗，玩樂兼具知識，大人小孩都開心。

節慶盛事🎆

節慶盛事 圖／港旅局 提供

感受香港獨特的節慶氛圍也是旅人的Must Do之一，從萬聖節的搞鬼搞怪派對，到美酒佳餚巡禮的味蕾饗宴，再到冬日繽紛巡禮的夢幻聖誕，每場盛事都讓旅人感受獨一無二的的體驗。每年萬聖節，從主題樂園到街頭派對，遊客沉浸在趣味又鬼怪的氛圍中。10月底登場的美酒佳餚巡禮，則是品味世界級美食與美酒的極致享受。冬日繽紛巡禮除了美麗聖誕裝飾、市集之外，各大商場、景點也應景推出聖誕裝飾及活動，帶給旅人濃濃節慶體驗。

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