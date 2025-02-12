麥當勞薯餅全天供應！「這裡」的麥當勞實現了　限時14天、隨點隨吃

整天都能點得到！麥當勞早餐神品「薯餅」不分國界深受顧客喜愛，曾有不少人敲碗建議改為全天候供應。中國麥當勞聽到大家的心聲，即日起推出限時14天「薯餅全天供應」，好消息釋出後吸引中國網友回應「怎麼只賣兩週」、「求長駐 好嗎？」

圖／中國麥當勞小紅書

麥當勞「薯餅」的酥脆口感是許多人早餐必點的夯品，也曾被廣大網友建議能夠全天候供應。而中國麥當勞將其實現了，宣布自即日起至2/25「薯餅」升級為全天供應，限時14天，在此期間隨時想吃都能吃到。

但由於還是期間限定，引發中國網友熱議「不是說今年會全天供應嗎 怎麼只是限時」、「薯餅有多好吃 他麥當勞領導不知道是嗎？」但仍有網友拍手叫好說要「天天吃」、「激動的流了淚」。