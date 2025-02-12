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麥當勞薯餅全天供應！「這裡」的麥當勞實現了 限時14天、隨點隨吃
整天都能點得到！麥當勞早餐神品「薯餅」不分國界深受顧客喜愛，曾有不少人敲碗建議改為全天候供應。中國麥當勞聽到大家的心聲，即日起推出限時14天「薯餅全天供應」，好消息釋出後吸引中國網友回應「怎麼只賣兩週」、「求長駐 好嗎？」
麥當勞「薯餅」的酥脆口感是許多人早餐必點的夯品，也曾被廣大網友建議能夠全天候供應。而中國麥當勞將其實現了，宣布自即日起至2/25「薯餅」升級為全天供應，限時14天，在此期間隨時想吃都能吃到。
但由於還是期間限定，引發中國網友熱議「不是說今年會全天供應嗎 怎麼只是限時」、「薯餅有多好吃 他麥當勞領導不知道是嗎？」但仍有網友拍手叫好說要「天天吃」、「激動的流了淚」。
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