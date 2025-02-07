奇妙派對！ 香港迪士尼樂園度假區20周年慶祝活動 夏天矚目登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】香港迪士尼樂園度假區將於今年夏天誠邀世界各地賓客，投入樂園20周年的奇妙派對，一起於全年的慶祝活動中創造難忘回憶。

大家最喜愛的迪士尼朋友將精心打扮，換上全新華麗派對服飾跟大家見面。賓客可盡情置身於迪士尼魔法之中，參加這場由白天玩到夜晚，前所未有的奇妙派對。亮麗迷人的光彩將在空中綻放，照耀整個樂園，延伸至每個主題園區、舞台和角落，一場星光熠熠的派對將於香港迪士尼展開！

▲米奇與好友、達菲與好友及迪士尼公主將組成迪士尼星級陣容，以全新的周年限定城堡演出歡迎各位賓客。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

全新周年限定城堡演出 為奇妙派對開場

米奇與好友、達菲與好友及迪士尼公主將組成迪士尼星級陣容，在奇妙夢想城堡前歡聚，以全新的周年限定城堡演出歡迎各位賓客。這場日間演出將結合強勁節拍及音樂、精彩舞蹈以及盛大的舞台效果。迪士尼朋友們亦會施展渾身解數，讓你投入活力四射的氣氛中，為日與夜的派對創造熱鬧的開場！

▲香港迪士尼開幕以來最大型巡遊表演－全新「Friendtastic!」讓派對持續升溫。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

香港迪士尼開幕以來最大型巡遊表演－全新「Friendtastic!」讓派對持續升溫

派對的熱烈氣氛將蔓延至整個美國小鎮大街。香港迪士尼為大家帶來期待已久的全新驚喜－「Friendtastic!」巡遊表演。這將是香港迪士尼開幕以來最大型的巡遊表演。11輛派對巡遊花車，以及11組大家喜愛的迪士尼朋友將一起矚目登場。

在這場充滿活力與正能量的表演當中，換上色彩鮮艷服飾的米奇、米妮以及他們的好朋友們，將與多位巡遊表演者與大家見面，配上目不暇給的特色裝置和富節奏感的音樂，帶領賓客一起隨歌起舞，盡情狂歡！

▲「迪士尼星夢光影之旅」20周年限定版將派對氣氛推至最高，締造難忘回憶。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

「迪士尼星夢光影之旅」20周年限定版將派對氣氛推至最高，締造難忘回憶

要為香港迪士尼奇妙之旅畫上完美的句號，一定不能錯過撼動人心的「迪士尼星夢光影之旅」20周年限定版，為派對創造全日的高潮！

這場夜間城堡匯演將為賓客帶來升級體驗，包括新增更多迪士尼故事片段、首度將沉浸式投影延伸至整條美國小鎮大街，以及全新的無人機表演，結合璀璨的光影和迪士尼魔法，為日夜不間斷的20周年奇妙派對綻放最難忘一幕，成為永久屬於你的珍貴回憶。

奇妙的派對歡樂將伸延至整個度假區

20周年慶祝活動當然不限於娛樂表演，度假區處處將呈獻數之不盡的派對驚喜，等待大家一一探索！為了這個奇妙派對，米奇與好友及達菲與好友將一起換上全新20周年限定服裝亮相，與大家拍照留念！整個樂園更會換上主題裝飾，各處都將成為熱門打卡點，讓賓客能肆意捕捉在香港迪士尼的每一個快樂瞬間，將美好回憶永久留存。

另外，於全年的活動期間，香港迪士尼更將源源不絕地送上20周年限定主題美食和獨家精美商品，讓賓客盡興而歸。派對玩累了，度假區的三間迪士尼主題酒店將會為賓客作好準備，換上周年主題佈置，並提供不同的全新活動，讓每位賓客都能享受獨一無二的慶祝體驗！

發掘香港迪士尼更多獨有的遊樂設施及娛樂表演

探索八個不同主題園區，並暢玩多個獨家的遊樂設施和娛樂表演。從華麗的奇妙夢想城堡、全球首個及最大的冰雪奇緣主題園區－魔雪奇緣世界，到驚喜刺激的灰熊山極速礦車，奇幻有趣的迷離大宅及漫威主題遊樂設施鐵甲奇俠飛行之旅和蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！等，園區每個角落都蘊藏著奇妙體驗。

是時候為香港迪士尼20周年的奇妙派對做好準備，備上你專屬的派對服飾，前往參加年度最盛大、全球焦點派對！

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