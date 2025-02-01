21歲男子砸1300萬圓夢！打造1:1「蠟筆小新家園」掀網熱議
日本經典動畫「蠟筆小新」承載許多人的童年回憶，中國一名21歲男子因對該作品情有獨鍾，決定斥資約1300萬元台幣，打造真實版「蠟筆小新之家」。這名男子在大學畢業後回到家鄉，某天突發奇想，萌生重現動畫場景的念頭。他的母親不僅贊助啟動資金，更在設計與施工過程中提供建議，讓這個夢想一步步成真。如今，這座完美還原的「蠟筆小新之家」已正式落成，引爆中國小紅書討論話題外，甚至成為當地熱門打卡景點。
《蠟筆小新》自1990年代播出以來，風靡全球，野原新之助（小新）、野原廣志（父親）、野原美冴（母親）等角色深受粉絲喜愛。為了確保場景細節符合動畫風格，該男子特地前往《蠟筆小新》故事背景地——日本埼玉縣春日部市進行實地考察，研究當地建築風格與材料，力求打造最真實的「野原家」。此外，目前已獲得相關版權授權，未來計畫在屋內設立快閃店，提供粉絲更多互動體驗。
這場夢想之旅不僅止於一棟房屋，該男子更有遠大目標，希望重建整個春日部小鎮，包括雙葉幼兒園等經典場景。他希望透過這項計畫，讓粉絲能夠身臨其境，沉浸在《蠟筆小新》的世界，也期待這個創舉能進一步推動當地旅遊業發展。
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