21歲男子砸1300萬圓夢！打造1:1「蠟筆小新家園」掀網熱議

日本經典動畫「蠟筆小新」承載許多人的童年回憶，中國一名21歲男子因對該作品情有獨鍾，決定斥資約1300萬元台幣，打造真實版「蠟筆小新之家」。這名男子在大學畢業後回到家鄉，某天突發奇想，萌生重現動畫場景的念頭。他的母親不僅贊助啟動資金，更在設計與施工過程中提供建議，讓這個夢想一步步成真。如今，這座完美還原的「蠟筆小新之家」已正式落成，引爆中國小紅書討論話題外，甚至成為當地熱門打卡景點。

2025-02-01 09:30