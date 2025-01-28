香港「國泰新春國際匯演之夜」大年初一晚間登場 55組表演團體及花車 旅客沿遊行路線免費觀賞

【旅奇傳媒/編輯部報導】香港最大型賀年盛事「國泰新春國際匯演之夜」將於今年農曆大年初一（01/29）晚上在尖沙咀登場。今年活動以「如意新春 喜樂連連」為主題，匯聚更多國際表演團體，打造出一場動感十足的精彩遊行。

這場新春國際嘉年華將華麗的表演陣容巧妙融匯帶有地道元素的花車巡遊，演繹香港節慶盛事品牌非凡魅力。遊行於晚間20:00從尖沙咀香港文化中心廣場出發，經廣東道 、海防道、彌敦道，以香港喜來登酒店為終點，旅客可於沿路免費觀賞。

▲香港新春匯演之夜主視覺。 圖：香港旅遊發展局／提供

參與表演國家地區數目更勝去年 多元潮流表演齊集尖沙咀

今年演出團體總數達55個，陣容更勝去年。璀璨花車、環球表演隊伍，再加上街頭派對團隊等多項元素，為觀眾帶來豐富多樣的新春體驗。來自14個國家地區包括香港、内地及國際表演隊伍，參與國家地區數量更勝去年，今年加入法國、阿根廷、奧地利、印度、印尼及泰國，打造齊集16支隊伍的多元國際表演陣容。當中不乏環球選秀節目優秀隊伍，包括勇奪2020年《美國達人秀》冠軍賽第一的印度舞團 V.UNBEATABLE DANCE GROUP、2018年《美國達人秀》亞軍、來自奧地利的雜技表演團體 Zurcaroh。另外，匯演緊貼年輕人追捧亞洲偶像動向，邀來泰國人氣男團 LYKN 及 K-Pop 女團 Kep1er 強勢列陣，以熱情歌舞炸爆匯演主舞台。

▲紐西蘭森巴狂熱舞蹈團。 圖：香港旅遊發展局／提供

國際級本地表演隊伍齊聚尖沙咀 營造街頭派對氣氛

參與匯演的12隊本地隊伍同樣陣容鼎盛，其中不乏曾在國際賽事屢獲佳績的優秀團隊。表演涵蓋流行舞蹈、啦啦隊、藝術體操和花式跳繩等富有節慶特色的元素，展示了本地表演團體的才華與魅力。當中包括曾於2019年和2023年 World of Dance Hong Kong 中奪冠的 Chestroll Dance Crew、在國際賽事中屢獲佳績的 SDM 爵士芭蕾舞學院。此外，於國際賽奪獎無數、參與匯演多年的中國香港跳繩總會，亦將一展地主之誼，邀請來自美國、法國、澳洲和日本等地的頂級選手一同切磋技藝，為傳統節慶更添國際色彩及活力。

當晚，巡遊隊伍將從香港文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道及彌敦道，最終抵達香港喜來登酒店。匯演將於20:00正式開始，而匯演開始前約18:00將有18個本地表演團體沿巡遊路線帶來雜耍、魔術、舞蹈及街頭音樂等富有嘉年華特色的表演，率先炒熱現場氣氛。

▲日本平岸天神索蘭祭舞。 圖：香港旅遊發展局／提供

花車化身「香港旅遊大使」盡展地道魅力

今年匯演將有9輛花車登場，其中不少花車更擔任「香港旅遊大使」的角色，宣傳香港旅遊魅力。這些花車在設計上大多融入了香港的地道元素，例如以近期大熱大熊貓爲主題，甚或將熊貓聯乘香港特色美食奶茶驚喜亮相。此外，亦有花車以蛇的線條為靈感，以香港天際線為主題，勾勒出香港地標風貌。更有花車在設計上融入與本地節慶相關的視覺元素，推介香港特色賀年文化。當然不少花車亦用上了賀年字句、精美風車、揮春及繁花等賀年元素，向觀眾拜年。

▲奧地利特技舞蹈團。 圖：香港旅遊發展局／提供

聯乘香港許願節 延續新春國際匯演熱潮

延續新春國際匯演熱潮，香港旅遊發展局今年與香港許願節聯乘，將璀璨花車及匯演舞台移師大埔林村，旅客及市民於01/30-02/13新春期間於大埔林村許願廣場，可觀賞多部花車，更可於初二（01/30）及初三（01/31）欣賞多隊參與「新春國際匯演之夜」的內地及國際表演隊伍獻技。此外，部份團隊亦會於初二及初三到城中不同熱點表演，不容錯過。

▲韓國女團 Kep1er。 圖：香港旅遊發展局／提供

香港「新春節慶攻略」活動網頁： https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/chinese-new-year.html

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