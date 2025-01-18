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「綻放⼤館」+「綻放⼤館：光雕繪本」2025再度回歸！立體光雕投影盡顯香港藝術家無限創意

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「綻放大館2024」匯演《龍之歌》（攝影師：The Dodos）。　圖：大館／提供
「綻放大館2024」匯演《龍之歌》（攝影師：The Dodos）。　圖：大館／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】作為香港藝術文化地標，⼤館是香港賽⾺會（⾺會）與香港特別⾏政區政府合作的成果。有賴⾺會⼀直以來的⽀持，⼤館致⼒通過藝術、文化和保育項⽬為社區帶來啟發與靈感，提供⼀個充滿活⼒的空間以凝聚⼤眾。

▲「綻放⼤館 2025」。　圖：大館／提供
▲「綻放⼤館 2025」。　圖：大館／提供

為迎接蛇年的來臨，位於香港中環荷李活道的⼤館將在慶祝城市文化歷史的同時，致⼒培育未來⼈才，綻放新⼀代的創意潛能！備受矚⽬的「綻放⼤館」即將再度回歸⼤館，連續第四年以精彩迷⼈的立體光雕投影照亮⼤館檢閱廣場。「綻放⼤館」將⼀連三星期，每晚18:30-21:00呈獻立體光雕投影匯演，為古蹟建築物外牆帶來⼀場精彩的視覺之旅。與此同時，⼤館師友計劃「綻放⼤館：光雕繪本」亦將第⼆年重返⼤館，是次邀請了23 位學⽣藝術家，在⼤館不同的歷史建築外牆上展⽰創新作品。

適逢農曆新年，「綻放⼤館」及「綻放⼤館：光雕繪本」 將於01/26-02/14期間展演。作為⼤館的藝術及歷史文物節⽬之⼀，是次匯演由香港賽⾺會慈善信託基⾦提供主要資助，並同時獲中電控股有限公司為⾸席贊助。

今年，本地新媒體藝術家洪強將與澳洲頂尖的光雕投影專家 The Electric Canvas，攜⼿合作「綻放⼤館」的焦點作品《字觀．花園》。這件作品靈感源於洪強對香港文學、書法與⾃然的前瞻探索，探討了傳統文字（漢字）與當代數碼藝術之間的流動關係，展開⼀場跨越時空的對話。作品分為三個主題，每個主題都為歷史悠久的「巴⼒」營房⼤樓外牆注入新⽣命，邀請觀眾思考如何透過當代科技重新想像傳統文化元素。

▲「綻放大館 2024」匯演《龍之歌》（攝影師：The Dodos）。　圖：大館／提供
▲「綻放大館 2024」匯演《龍之歌》（攝影師：The Dodos）。　圖：大館／提供

延伸⾄砵甸乍坡道，全新《字觀．花園2.0》連同去年的展演在檢閱廣場的入⼝綻放，成為引領觀眾進入「綻放⼤館」的感官隧道。《字觀．花園 2.0》將砵甸乍坡道幻變成⼀條花園⼩徑，連綿幻化的文字遊⾛於⽣⽣不息的花叢；⽽另⼀展演則換上今年⽣肖的元素，在傳統中國圖案中躍動前⾏。

在第⼆年的「綻放⼤館：光雕繪本」，⼤館再次印證了對本地⼈才發展的承諾，積極與知名藝術家合作，提升和培育更多本地創意⼈才。此次項⽬將橫跨監獄操場的圍牆、F 倉外牆和14座側牆，呈獻23位學⽣藝術家創作的9 件作品，展現來⾃本地⼤學學⽣及畢業⽣的創意。這些學⽣藝術家在 The Electric Canvas 及本地多媒體藝術家吳⼦昆的專業指導下，定能拓展他們的藝術實踐，提升其動畫構作的技藝，將監獄操場化⾝成為⼀個⼤型創意實驗場。

▲大館師友計劃《綻放大館 - 光雕繪本》（2024）（攝影師：The Dodos）。　圖：大館／提供
▲大館師友計劃《綻放大館 - 光雕繪本》（2024）（攝影師：The Dodos）。　圖：大館／提供

「綻放⼤館」及「綻放⼤館：光雕繪本」將免費向公眾開放，每晚重複演出六場令⼈⽬不暇給的光影奇觀。這個年度的立體光雕投影匯演，呈現充滿活⼒的數碼投影、令⼈驚歎的動畫，以及以香港作為背景的沉浸式動態影像。在慶祝這座城市豐富的文化遺產的同時，「綻放⼤館」也引領我們迎接無限的未來，更是迎接農曆新年和蛇年的最佳體驗。

◉ 「綻放⼤館」2025

・時間：2025/01/26-02/14（01/29-01/30除外）

・網址：https://www.taikwun.hk/

・活動：字觀．花園｜⼤館檢閱廣場

・時間：18:30、19:00、19:30、20:00、20:30及21:00

・活動：「綻放⼤館：光雕繪本」｜⼤館監獄操場

・時間：18:45-21:30

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