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香港迪士尼年度萌粉盛會「達菲與好友同萌遊」即將啟程 全新春日主題限定列車一起出遊

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圖：香港迪士尼樂園度假區／提供
圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】春天的來臨象徵著香港迪士尼樂園度假區一年一度春日盛會「達菲與好友同萌遊」即將回歸！自02/21-05/07粉絲們可以帶著心愛的達菲與好友玩偶作為同行旅伴，到樂園展開一場充滿春日氣息的奇妙旅程，將可搭乘香港迪士尼樂園鐵路達菲與好友春日限定列車，身處於色彩繽紛的火車廂內，被滿滿的春日感所包圍，體驗和達菲與好友一起遊覽樂園的喜悅！別忘了在每個佈滿春日裝飾的火車站上拍照打卡，紀念這趟難忘的旅程！

帶上達菲與好友一起自拍留念，記錄旅程的美好瞬間。　圖：香港迪士尼樂園度假區／提供
帶上達菲與好友一起自拍留念，記錄旅程的美好瞬間。　圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

▲香港迪士尼樂園度假區年度萌粉盛會「達菲與好友同萌遊」即將啟程。　圖：香港迪士尼樂園度假區／提供
▲香港迪士尼樂園度假區年度萌粉盛會「達菲與好友同萌遊」即將啟程。　圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

同時，換上全新春日新衣的達菲與好友將會各自攜帶行李，一同乘坐這列期間限定的主題蒸氣火車展開旅程。ShellieMay 更會驚喜現身小鎮大街火車站，熱情迎接好友們的歸來，他們將於火車站前為大家送上全新的驚喜表演，分享他們的歷險故事，萌粉們絕對不容錯過！

▲達菲與好友特別換上全新春日服飾，於城堡舞台獻上春日限定的達菲與好友「快樂分享」小劇場。　圖：香港迪士尼樂園度假區／提供
▲達菲與好友特別換上全新春日服飾，於城堡舞台獻上春日限定的達菲與好友「快樂分享」小劇場。　圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

萌友伴遊春日旅程！達菲與好友全新打卡位及限定表演亮相香港迪士尼

與萌友們遊玩不同園區及景點時，你將發現全新設置的玩偶「可愛座」打卡位！你可把你最愛的達菲與好友玩偶放在其專屬座位上，一起自拍留念，記錄旅程的美好瞬間！此外，Duffy、ShellieMay、Gelatoni、StellaLou、CookieAnn、'Olu Mel 和 LinaBell 也特別換上全新春日服飾，於城堡舞台獻上春日限定的達菲與好友「快樂分享」小劇場。如果想要近距離跟達菲與好友合影留念，不妨前往加上春日新裝飾的「Duffy 與好友遊玩屋」，感受專屬於香港迪士尼春日的奇妙驚喜。

▲窩心又萌萌的全新達菲與好友主題甜點，為你的春日之旅增添甜蜜與暖心的滋味。　圖：香港迪士尼樂園度假區／提供
▲窩心又萌萌的全新達菲與好友主題甜點，為你的春日之旅增添甜蜜與暖心的滋味。　圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

樂園更精心準備一系列春日新商品，包括鑰匙圈、掛袋飾物、頭箍等，絕對是你春日旅遊必入手的萌系伴手禮！出遊更少不了窩心又萌萌的全新達菲與好友主題甜點，包括雪糕、杯子蛋糕、鬆餅等，為你的春日之旅增添甜蜜與暖心的滋味！

想要延續春日的歡樂旅程，當然要入住度假區主題酒店，參與多個期間限定的活動！不論是製作專屬的達菲與好友旅行紀念品、親手為 Duffy 以及 LinaBell 的主題蛋糕加上點綴、或是入住滿佈達菲與好友主題商品的房間等，都會讓今年的旅程變得更加難忘！

▲粉絲們可以帶著心愛的達菲與好友玩偶作為同行旅伴，到樂園展開一場充滿春日氣息的奇妙旅程。　圖：香港迪士尼樂園度假區／提供
▲粉絲們可以帶著心愛的達菲與好友玩偶作為同行旅伴，到樂園展開一場充滿春日氣息的奇妙旅程。　圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

馬上計劃，以特別優惠與你摯愛開展新一年春日之旅！

親子同遊，更要同享快樂！01/15-06/09期間，於香港迪士尼樂園官網預訂「親子同享玩住2天套票」，即可獲得成人2日門票兩張及度假區酒店住宿一晚，更可獲贈免費孩童2日門票一張，展開與摯愛家人的奇妙旅程！

想要讓旅程更奇妙？賓客可購買提早入園證，搶先於樂園正式開放前一小時投入魔法當中！在「達菲與好友同萌遊」期間，更可到小鎮大街火車站坐上早班香港迪士尼樂園鐵路達菲與好友春日限定列車，並造訪與好友遊玩屋，與萌友更早開展春日之旅。即刻預訂，計劃今年最與眾不同的春日盛會！

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