香港海洋公園節日氣氛高漲 大熊貓與眾動物大使一同歡度佳節

【旅奇傳媒/編輯部報導】大熊貓安安、可可和一班可愛的海洋公園動物大使，齊齊投入護理員特別為牠們安排的聖誕活動，全園洋溢節日歡樂氣氛。

▲除了安安和可可，海洋公園動物護理團隊亦為樂樂準備了可愛雪人、冰雕及以紅蘿蔔製成的冰聖誕樹。 圖：香港海洋公園／提供

兩隻新進駐大熊貓享受新居

安安和可可興奮投入牠們首個在香港度過的聖誕！護理員以大熊貓最愛的竹子為牠們打造一棵獨一無二的聖誕樹，樹頂上掛著由窩窩頭變身而成的大星星；加上以紅蘿蔔和紫薯製作的精美冰雕，以及可愛冰雪人，為安安和可可帶來不一樣的聖誕驚喜。

安安和可可在港適應得相當良好，已熟悉新環境。牠們喜愛與豐容物互動，例如攀爬架，以及不同大小形狀兼且能激發牠們動腦筋去覓食的玩具。

公園團隊更因應安安和可可的活動和學習步伐，為牠們度身訂造以「目標訓練」及「脫敏訓練」為核心的護理訓練計劃，旨在讓動物在無需全身麻醉的情況下，自行配合護理及獸醫團隊為牠們進行健康檢查，例如量血壓、抽血及照超聲波等。

▲一對大熊貓寶寶快速成長，現時已可聽到聲音。 圖：香港海洋公園／提供

除了安安和可可，海洋公園動物護理團隊亦為樂樂準備了可愛雪人、冰雕及以紅蘿蔔製成的冰聖誕樹；盈盈與一對孖寶享受節日歡樂！護理員以盈盈最愛的食物準備了漂亮冰雕，而家姐及細佬則好奇地探索藏在聖誕禮物包內的柔軟玩具；一對大熊貓寶寶快速成長，現時已可聽到聲音。

精靈活潑的家姐喜愛探索四周，睡醒時玩玩具及與放置在附近的物品互動。而活躍好動的細佬玩玩具時比較斯文，喜歡爬來爬去及與護理員互動。

▲在「熊貓山莊」，一班小爪水獺圍著精美的冰聖誕樹玩耍，個個自得其樂，感受節日氣氛。 圖：香港海洋公園／提供

各有各風格的動物大使一同投入聖誕慶典

除了大熊貓，公園動物護理團隊發揮創意，按一眾動物大使各自最愛的食物和活動，為牠們準備禮物，讓大家開心過聖誕。

▲「海洋奇觀」的護理員為雞泡魚「肥波」的居所添加充滿節日氣氛的聖誕花環，好奇的「肥波」不斷穿梭欣賞。 圖：香港海洋公園／提供

在「熊貓山莊」，一班小爪水獺圍著精美的冰聖誕樹玩耍，個個自得其樂，感受節日氣氛。

「海洋奇觀」的護理員為雞泡魚「肥波」的居所添加充滿節日氣氛的聖誕花環，好奇的「肥波」不斷穿梭欣賞。

在「南極奇觀」，企鵝家族正與色彩繽紛的雪人玩得不易樂乎，歡樂傳遍牠們白濛濛的居所。

北極狐一家在「雪狐居」全新的冰屋及彩色冰雕旁大玩捉迷藏。

護理員在「小狐獴與大象龜之旅」加入一系列聖誕裝飾，包括聖誕老人郵箱、節日畫作及禮物，一班小狐獴陶醉於節日氣氛中。

「熱帶雨林天地」的護理員為水豚 May，特別準備了既悅目又美味的蔬菜聖誕樹。

活潑的赤掌獠狨與裝飾標緻的木製聖誕樹玩得十分盡興，牠們四處攀爬及繞著樹搖擺，展現百分百好奇心和活力。

投入海洋公園節慶體驗及大熊貓熱潮

由即日起至2025/01/01，大小朋友到海洋公園即可躍進「玩轉冬日園」大熊貓盛典及沉浸於「大熊貓『竹』夢之旅」，加上一系列以大熊貓為主題的節日體驗，由美饌特飲、精品到令人目不暇給的打卡位，定必讓你「熊」抱假日歡樂。

▲大小朋友到海洋公園即可躍進「玩轉冬日園」大熊貓盛典及沉浸於「大熊貓『竹』夢之旅」。 圖：香港海洋公園／提供

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