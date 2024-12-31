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香港跨年倒數！煙花匯演主題「幸福樂章」 維港最新煙花特效邁向2025

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香港維港跨年煙火絢麗奪目，2025年施放時間將長達12分鐘。　圖：shutterstock／來源
香港維港跨年煙火絢麗奪目，2025年施放時間將長達12分鐘。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】12/31跨年夜，香港旅遊發展局延續傳統，舉辦全城期待、香港最大型跨年倒數盛事。維港煙花匯演將長達12分鐘，與全港市民及各地旅客一同慶祝，邁向2025年新篇章。

▲灣仔會展外牆將設有巨型倒數時鐘，讓大家倒數至午夜12時，將跨年氣氛推至最高（模擬圖片）。　圖：香港旅遊發展局／提供
▲灣仔會展外牆將設有巨型倒數時鐘，讓大家倒數至午夜12時，將跨年氣氛推至最高（模擬圖片）。　圖：香港旅遊發展局／提供

▲最佳觀賞位置。　圖：香港旅遊發展局／提供
▲最佳觀賞位置。　圖：香港旅遊發展局／提供

2024除夕跨年倒數煙花闊度長達1,300公尺，港島由中環至北角、九龍半島由西九龍至尖東海傍都能清晰欣賞，共有八個建議最佳觀賞位置。旅客身處維港兩岸多個地方，都可欣賞璀璨奪目煙花匯演。五艘躉船及十六艘浮船，將組成前後排列的陣型，多層次及角度發放煙花。結合三座港島地標建築的樓頂煙火，營造高低有序、充滿動感的豐富構圖，為觀眾帶來視覺與聽覺交融的感官盛宴。

煙花以大自然元素為設計概念 傳遞對美好生活祝願 煙花繼續由擔任北京奧運開幕、閉幕式煙火項目主管的劉琳先生親自參與設計。透過演繹大自然的不同形態，包括茁壯成長的茂密大樹、變幻莫測而具生命力的瀑布、璀璨耀眼的祥雲，貫穿煙花匯演主題「幸福樂章」，傳遞對美好生活的祝願。

▲七彩祥雲示意。　圖：香港旅遊發展局／提供
▲七彩祥雲示意。　圖：香港旅遊發展局／提供

▲煙花特效「繁花盛放」以全新顏色及嶄新技術帶來多層次煙花，象徵美好家園（模擬圖片） 。　圖：香港旅遊發展局／提供
▲煙花特效「繁花盛放」以全新顏色及嶄新技術帶來多層次煙花，象徵美好家園（模擬圖片） 。　圖：香港旅遊發展局／提供

「七彩祥雲」、「繁花盛放」特效驚艷登場 匯演特別呈獻矚目煙花特效，其中包括首次在香港展示、揉合七色彩煙及銀閃煙花的「七彩祥雲」。包含紅、綠、黃、藍、紫及橙色的彩煙，加上銀閃煙花照亮，帶來獨特的夜間觀賞體驗。

另一大亮點是「繁花盛放」，此煙花特效採用經特別調配的顏色，如天藍、粉紅、檸檬黃及橙色等，將五層煙花同一時間在不同高度爆破，呈現如同鮮花綻放的多層次煙花群，象徵美好完滿家園。

▲金色瀑布示意。　圖：香港旅遊發展局／提供
▲金色瀑布示意。　圖：香港旅遊發展局／提供

港島地標發放「許願流星」 會展外牆設巨型倒數時鐘 除了煙花匯演外，三座港島地標建築的樓頂將於跨年夜23:00起，每15 分鐘發放共四次「許願流星」，分別象徵甜蜜、健康、常樂及富足，歡迎旅客一同許下新年願望。此外，香港會議展覽中心外牆設有巨型倒數時鐘再次出現，讓大家一同倒數至午夜12 時，將跨年氣氛推至頂峰。

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