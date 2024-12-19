江湖再見！港片最愛取景地 香港「老字號冰室」這日光榮結業 朝聖周星馳同款茶餐廳手腳要快
香港名店少一間！位於港鐵旺角站與太子站間的半世紀冰室「鴻運冰廳餅店」將於12/25結束營業，讓不少香港人不捨，紛紛趕在熄燈前再衝一波，把好味道留在記憶裡。
以後只能回味了！香港這間老字號「鴻運冰廳餅店」是周星馳電影《行運一條龍》裡「行運茶餐廳」的原型，更是不少港片的拍攝取景地，復古吊燈、花紋地磚、通花樓梯等擺設都十分接地氣、有年代感。然而，自1976年開業至今近50年，「鴻運冰廳餅店」近期貼出歇業公告，由於租約期滿決定於12/25光榮結業，同時向街坊好友致謝表示「江湖再見」。
許多香港人得知消息後，相繼趕在店家歇業前再一品好味道，不少網友分享「奶茶好喝有茶香」、「是真正(道地)的冰室」、「絕對不能錯過的是蛋撻與雞批(雞肉派)」。有計畫到香港過耶誕的朋友，不妨走一遭品嘗香港在地50年的傳統滋味。
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