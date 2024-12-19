江湖再見！港片最愛取景地　香港「老字號冰室」這日光榮結業　朝聖周星馳同款茶餐廳手腳要快

「粵菜是一個老靈魂，是非常有力量的一種很蒼勁的靈魂」。亞洲最佳女主廚陳嵐舒，擅長法餐、始終迎向新挑戰，媒體眼中的她，帶點高冷、追求完美，這樣一位美女主廚走進香港，優雅地點出粵菜精神，她也分享了喜愛的餐廳，包括一位難求的大班樓與永WING。

2024-12-13 08:00