米其林星級主廚－林明健口中經典與回憶並存的「香港好味道」

香港以豐富多元的飲食文化著稱，從街頭庶民小吃到米其林星級美饌，香港都能滿足每位饕客的心與胃。在米其林星級主廚林明健推薦的香港美食清單中，更是充滿著他對香港的感情，以及自己的香港味道。

出身自香港的林明健，過去擁有香港、巴黎、上海等地的餐飲歷練，並於台灣成功摘星。在他的料理中，總是可以感受到跨越國界的創意與變化，不時也透露出自己的香港DNA。

香港的經典茶餐廳「金華冰廳」是許多人的必訪名單。圖／陳沛林攝影

林明健認為，香港很多餐廳都很好吃。其中經典茶餐廳「金華冰廳」是許多人的必訪名單，尤其「菠蘿油」更被譽為全香港第一。他表示「招牌菠蘿油外層有著酥皮，加上麵包很軟嫩，再加上一片奶油下去，就是道地港式吃法！」另外內餡以椰蓉、椰絲製作的「雞尾包」，更是林明健的最愛。

「金華冰廳」的「菠蘿油」被譽為全香港第一，也是林明健的最愛。圖／陳沛林攝影

坐擁維多利亞港天際線的星級餐廳「文華廳」，由黃永強主廚坐鎮，不僅料理美味，對過去曾於香港文華東方酒店擔任學徒的林明健而言，更有著自己的回憶。「極品魚湯龍蝦球」選用3斤重的東星斑，熬煮濃縮成200、300公克的魚湯，再以魚湯將龍蝦煮熟。林明健認為，龍蝦肉質彈牙富甜味，鮮味非常厲害；黑魚子乾滋味充滿衝擊力，有著畫龍點睛的效果！

香港文華東方酒店的「極品魚湯龍蝦球」是林明健推薦的必點菜色。圖／黃顯翔攝影

至於老字號的「金山海鮮酒家」，以直接的方式呈現食材原味，有著香港傳統菜式，門口的魚缸展示著當天最新鮮的活體海鮮。林明健推薦的「辣酒煮花螺」，將花螺搭配辣椒醬、沙嗲醬拌炒，還會添加粉絲，也是林明健很喜歡的下酒料理。

「金山海鮮酒家」是香港吃海鮮必訪餐廳，更是充滿林明健的美食回憶。圖／陳沛林攝影

香港的傳統菜式「辣酒煮花螺」，是老字號店家才吃得到的美味。圖／陳沛林攝影

若是喜愛小酌的旅客，香港的傳奇酒吧「COA」過去曾連續3年拿下亞洲50大酒吧冠軍，獲得許多海內外顧客喜愛。林明健回憶，「第一次去COA時，跟太太一喝就愛上！」店內酒單依照口感清爽至濃郁排列，對顧客相當貼心。他認為，調酒跟料理之間，其實也是有一個連結。例如店內的「Smacked Cucumber」，喝下去就好像在喝一杯料理的感覺。

曾連續三年獲得亞洲50大酒吧冠軍的「COA」是林明健回香港必訪。圖／黃顯翔攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林明健的父親過去在香港擔任中餐廚師，自己的料理之路也從香港開始。林明健透露，剛剛做廚師的時候，經常到「旺角街市」來買菜。市場內有著野生海鮮，還有新鮮的肉類、蔬菜與水果，什麼都有。對於旅客而言，旺角街市可以體驗到道地的港味生活。「上海街」，則是匯聚各類型廚房用品，堪稱廚師和料理愛好者尋寶的最佳去處。林明健表示，上海街有很多廚房的用具，以前剛做學徒的時候，放假常會來。他認為「看到不一樣的用具、不一樣的做菜方式，能幫助你做出更好的料理。」

林明健回香港都會到上海街逛逛，尋找做菜的靈感。圖／黃顯翔攝影

林明健的香港美食清單中，囊括傳統小吃、星級料理、特色酒吧，更有著料理食材、烹調工具，以及自己在學徒時期的歲月，呈現美食的不同面貌。林明健認為，「美食的定義，就看你怎麼看。」香港人的心裡面，除了一碗湯、一個美味，還有很濃郁的愛。「父母不會每天跟你說『我愛你』，但是每一天會跟你說 『你要不要喝湯？』、『你今天喝湯了沒？』喝湯，就代表跟你說『我愛你！』」

林明健的香港美食清單，傳達出香港的人情味和專屬香港的DNA。圖／黃顯翔攝影

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康