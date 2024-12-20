輕奢香港攻略！維港下午茶、昂坪纜車、張保仔號、叮叮車、賽馬玩出精緻旅遊風

【文・ttn網路編輯】

隨著全球旅遊市場競爭加劇，各地都在探索如何以獨特的方式吸引旅客。在此波競爭中，香港以其獨特魅力、豐富旅遊元素、彈性消費選擇等多重優勢，成為眾多旅客心中的熱門選擇。根據《旅報》與問卷調查公司合作的隨機問卷調查（有效樣本2,004份）顯示，旅人遊訪香港已經不再局限於單純的景點參觀，而是期望能在旅途中感受更精緻、更具質感的體驗，使香港成為短天數旅遊及追求輕奢體驗的首選目的地。

調查結果顯示，超過4成受訪者旅遊香港的機票與住宿預算為2～3萬元，另有35%的旅客則是在1～2萬元之間。至於其他額外花費，接近5成旅客表示願意在此基礎上再額外增加1～2萬元的預算，而有23%的旅客則表示可以增加至2～4萬元的旅費支出，以換取更高層次的旅行體驗。這些數據反映出香港在提供彈性價位與高品質旅遊體驗方面的吸引力。

香港旅遊發展局推出的「輕奢香港遊」主題正與旅客的消費趨勢契合。調查結果顯示，最受歡迎的輕奢活動包括星級酒店下午茶及張保仔號點心維港遊（各佔14%），其次是昂坪360全景纜車與香港迪士尼樂園提早入園證（各佔13%）。這些項目不僅擁有高度吸引力，還以相對親民的價格提供高品質體驗，讓旅客感受奢華與實惠的雙重魅力。

香港旅遊發展局今年主打的 「輕奢香港遊」主題活動豐富多元，融合道地文化與高端享受，讓旅人以不過於奢華的方式，來趟既有品味又不失輕鬆的香港旅行。像是張保仔號航遊、昂坪360纜車、 全景電車遊…等，在市場上累積許多好口碑，也是旅行業者熱推的行程。

另外還有詢問度極高的輕奢體驗，例如能在維港美景前享受下午慵懶時光的「維港半島經典下午茶」；香港帝京酒店的「愛玲宴」結合美食與文學藝術，都是十分獨特的行程，讓旅行業者更能呈現出產品差異性。

明年度更將提升為「精緻生活旅遊」層次，讓旅人在旅程中，感受更多精緻的生活風格與藝文文化體驗，像是豪華酒店的藝術文史導覽、粵菜料理的鑊氣之道，還有感受香港賽馬會充滿科技時尚的賽馬文化魅力，感受到其獨特價值。

張保仔號航遊 動人的時光旅程

來到香港，怎能錯過在海上追尋地道風情的體驗？「張保仔號」這艘充滿古韻的紅帆船，帶領旅人在水光瀲灩的維多利亞港與鯉魚門之間，開啟一場集美食、景色與歷史於一身的獨特航程。登上仿古設計的張保仔號，眼前是別具一格的香港避風塘景緻，味蕾品味精美點心。當船航向東部的鯉魚門漁村，沿途邊品嚐港式佳餚邊欣賞泊岸的拖網漁船與舢舨，領略香港漁民文化。

【左圖】張保仔號航遊【右圖】昂坪360海陸空之旅

昂坪360海陸空之旅 從纜車到漁村不同體驗

享有「世界十大最佳纜車」美譽、全長5.7公里的「昂坪360」纜車，是通往大嶼山的夢幻大門。其全景車廂刺激精緻，遼闊視野盡覽起伏山巒與碧海藍天。選擇「360大澳通．大澳文物酒店午餐套票」更可升級為海陸空之旅，延伸到大澳漁村，感受水鄉棚屋的港味文化，再到由舊大澳警署改建的大澳文物酒店享受午餐，感受這裡的歷史風華。

星級美食饗宴 為味蕾點亮星光

當美食與星星邂逅，香港就是那片閃耀的美味星空！身為亞洲備受矚目的美食之都，香港以琳瑯滿目的星級、獲獎餐廳滿足每位美食愛好者的夢想。不論是經典港式茶點的樸實韻味，充滿主廚鑊氣的粵菜，還是結合傳統與創新的高雅佳餚，香港都讓饕客的味蕾在星光中綻放，也讓星級美味為人生增添光彩。

【左圖】星級美食饗宴【右圖】叮叮車電車全景遊

叮叮車電車全景遊 派對電車包車遊 歡樂滿載的巡遊

香港的叮叮車，不僅是城市裡的移動地標，更是一部載滿歷史與故事的復古時光機。仿1920年代設計的叮叮車，以悠閒的節奏穿梭於香港的繁華街道之間，獨特的「電車全景遊」帶旅人探索香港今昔風貌，而派對電車的專屬包車服務，則讓人嗨到不想下車！

勞斯萊斯遊車河 重溫經典築夢而行

數十輛稀世古董車，從勞斯萊斯到賓利，每輛都承載著半世紀以上的經典韻味，像極了穿梭時空的優雅紳士。這些古董車不只能看，還可親身感受，坐進勞斯萊斯，沉浸於引擎的低吟與古典車身的藝術之美，沿車前進行駛展開一場時光旅行。

【左圖】勞斯萊斯遊車河【右圖】維港半島經典下午茶

維港半島經典下午茶 貴婦般優雅海上派對

如果下午茶也能玩出新輕奢體驗，那一定非「維港下午茶之旅」莫屬！有「遠東貴婦」之稱的香港半島酒店，攜手香港經典品牌天星小輪，將蘊涵90多年歷史的優雅款待搬上維港，打造一場結合美食、美景與美妙音樂的浮動派對，讓旅人一秒穿越到名媛的奢華午後。

香港帝京酒店「愛玲宴」 品味文學與美食的交響

在香港帝京酒店，「吃」也是一種跨越時空的文學探索。「愛玲宴」這場以文壇傳奇張愛玲為靈感的9道菜盛宴，不僅是對作家生平與作品的致敬，更是一場將文字化為美食的藝術饗宴。

【左圖】香港帝京酒店「愛玲宴」【右圖】賽馬夜未眠

賽馬夜未眠 香港賽馬會的潮流與奢華體驗

來香港，用一晚的時間，感受賽馬文化的全新魅力。想感受充滿科技與時尚感的賽馬體驗？那不能錯過跑馬地馬場的The Beat酒吧與Vantage餐酒館。充滿未來感與電子風格設計的The Beat，4K LED牆不錯過賽事動態，等比大馬匹動畫更增添奇幻科技感； Vantage不只能俯瞰駿馬在香港天際線下奔馳，還能品味一系列雞尾酒與美饌，加上互動AI智能分析，運用科技體驗賽馬活動。

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