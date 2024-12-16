上海一日遊行程！古色古香豫園、夜魔都外攤、南京路步行街在地美食

跟著 Claire 於 2024-04-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 藏書羊肉、南京路步行街、M豆巧克力世界。

上海一日遊行程！走遍外灘、南京路打卡點

藏書羊肉 | 1 小時

這家剛好在住的飯店樓下，有紅燒跟清燉兩種口味，可以選綜合的鴛鴦鍋，兩種一次滿足，可以多點一些青菜或是羊肉加進去，我有多點羊肉炒飯，挺好吃的，而且他們的羊肉好新鮮，沒有羊騷味，而且又肥、嫩、軟，一定要試試😊

南京路步行街 | 1 小時

南京路步行街是來到上海必去的逛街點，又叫做中華第一街，可以說是上海歷史與文化的一個縮影。南京路步行街還滿長的，充滿許多百貨公司、百年老店、精品店、傳統美食小吃、伴手禮物店，想要逛吃的話來這裡絕對可以滿足你的需求，有隨意進入一家百貨公司，超級熱鬧，看到好多餅乾茶葉禮盒，還滿想買的，必買的蝴蝶酥也在這附近喔。

M豆巧克力世界 | 1 小時

在這裡有一個MM巧克力的旗艦店，滿多人的，賣的都算是滿特別的，也有一些客製化的產品，應該是很多小朋友會喜歡，只是價格會貴一些，還有賣帽子、T恤、馬克杯等等，我比較實際一點，反正賣的都是一様那個巧克力，我還是直接在超商或是賣場買比較省一些，哈哈

紅寶石 | 1 小時

這家紅寶石可以說是上海人的共同回憶呢，也有很多名人推薦，必點的品項就是奶油小方，可以選擇小塊的，蛋糕體鬆軟搭配奶油，算是不錯吃，但沒有到很精緻，我想吃的就是一個回憶吧，店內還有其它麵包、蛋糕、餅乾的品項，有興趣的朋友可以嘗試看看。

莉莲蛋塔饼屋 | 1 小時

莉蓮蛋撻在上海有很多家分店，這次點了原味跟起司口味，兩個都好吃!!!原本只各買了一個嚐嚐，但吃過之後就覺得太令人感到驚豔了，於是又各買了一個，蛋撻薄、酥、脆，內餡香濃滑，奶香味十足，一定要趁熱吃才好吃，如果冷掉了拿去烤箱再烤一下就好了，除了蛋撻，也還有其他麵包跟蛋糕可以選擇，值得一試。

豫園 | 1 小時

豫園是建於明朝時期的古典私人園林，至今已擁有四百多年曆史，整個豫園景區包括了豫園、九曲橋、老城隍廟、方浜中路老街，到夜晚的時候造景更是華麗，整體的建築保存得相當完善(聽說每年到了元宵節都會點燈，非常漂亮)，老街內也充滿了許多美食與伴手禮，嘗試上海老酸奶以及蟹黃灌湯包，湯包還需要用吸管吸湯，麵皮香Q美味，值得一試。

外灘 | 1 小時

上海外灘是上海的必去打卡點，這裏的建築百態，有古老的洋式建築，又有先進的高樓大廈，還有舊矮的平房，晚上的話非常推薦各未來外灘走走，沿著黃埔江體驗華燈初上的時刻，這裡也是非常多影劇拍攝的地點喔，你也可以選擇坐遊輪夜遊，也是一個特別的體驗喔

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