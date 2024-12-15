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赴港行銷觀光 香港街頭驚現「花蓮山海美景」！

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▲花蓮縣政府策劃的「一瞬花蓮：直飛花蓮、療癒山海」行銷活動，為花蓮宣傳。　圖：花蓮縣政府／提供
▲花蓮縣政府策劃的「一瞬花蓮：直飛花蓮、療癒山海」行銷活動，為花蓮宣傳。　圖：花蓮縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為行銷花蓮觀光亮點，花蓮縣長徐榛蔚偕立法委員傅崐萁近日現身香港街頭，共同亮相以花蓮美景為主題的叮叮車，吸引眾多市民的目光。

適逢香港電車通車120週年，花蓮縣政府以創意城市行銷策略，巧妙結合花蓮的療癒秘境，以及王家衛式的電影美學，為這座繁忙都市帶來全新的視覺與情感體驗。更為12/12正式啟航的香港快運航空「花蓮—香港」航線揭開序幕。

香港電車通車120週年，花蓮縣政府以花蓮美景躍上叮叮車。　圖：花蓮縣政府／提供
香港電車通車120週年，花蓮縣政府以花蓮美景躍上叮叮車。　圖：花蓮縣政府／提供

「叮叮」的警示聲在香港街頭響起，細心觀察便能發現，花蓮的大山大海已悄然躍上叮叮車的車體，花蓮縣政府策劃的「一瞬花蓮：直飛花蓮、療癒山海」行銷活動，將奇萊鼻燈塔與六十石山的壯麗景觀如電影定格般呈現於叮叮車上，展現花蓮的自然之美與溫柔氣息。

沿途經過上環街道，徐縣長坐在叮叮車上親切地向路人微笑致意，縣府團隊與花蓮在地觀光業者則高舉手拿牌，熱情邀請香港友人搭乘直航班機，親自造訪花蓮，溫馨的互動與美麗的叮叮車畫面，充分展現花蓮的人情味，吸引眾多市民駐足拍照留念，形成一道城市風景線。

▲12/12起，香港快運航空「花蓮—香港」航線正式啟航。　圖：花蓮縣政府／提供
▲12/12起，香港快運航空「花蓮—香港」航線正式啟航。　圖：花蓮縣政府／提供

「1212香花航線-花香處處飄！」徐縣長表示，叮叮車不僅日常展現花蓮的自然之美，更歡迎香港友人親自造訪花蓮，今年「香港—花蓮」直航每週4班次，邀請更多旅人前來花蓮，上山下海，療癒身心靈，還有香港遊客專屬優惠，豐富旅遊體驗。

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