香港美食的甜與鹹，亞洲最佳女主廚陳嵐舒的訪港必吃名單

「粵菜是一個老靈魂，是非常有力量的一種很蒼勁的靈魂」。亞洲最佳女主廚陳嵐舒，擅長法餐、始終迎向新挑戰，媒體眼中的她，帶點高冷、追求完美，這樣一位美女主廚走進香港，優雅地點出粵菜精神，她也分享了喜愛的餐廳，包括一位難求的大班樓與永WING。

陳嵐舒主廚大方分享自己訪港的美食餐廳名單。圖／黃顯翔提供

曾經名列亞洲50最佳餐廳之首，也在香港美食評鑑「香港100盤」中奪魁，大班樓是香港知名的粵菜餐廳，菜色被評為「味道滿載粵菜神髓，內涵革新前瞻」。主理人葉一南在開店之初就設定「食材導向」，他打破中菜師徒食譜相承的傳統，不斷尋找味道基本的底蘊。

曾名列亞洲50最佳餐廳之首的大班樓，可說是粵菜之最。圖／陳沛林提供

「他非常能體現粵菜精神，他的藏而不露、在細節上面的收斂，可是當他給你的一拳，每一次都是擊中你的味蕾，是感官上的極致享受。」大班樓的成名之作、陳嵐舒力薦的「一口厚切叉燒」，「每一頭豬其實就是這兩塊，肥瘦相間的質感，非常有肉汁，又有嫩跟肥的嚼感。」

陳嵐舒力薦「一口厚切叉燒」。是大班樓的成名之作。圖／黃顯翔提供

陳嵐舒也推薦「樟木煙燻黑腳鵝」，「香氣跟口感的變化有非常多的層次，他就是給你一塊，你看不出來有什麼，但是一吃，哇，這個味道的複雜度跟厚度，非常讓你驚艷跟震撼。」

陳嵐舒品嘗大班樓的「樟木煙燻黑腳鵝」，感受香氣跟口感的變化。圖／黃顯翔提供

來到維港畔的瑰麗酒店，城市的喧囂在此止步，取而代之的是美麗的花園與廣闊海景，取名優雅甜美的蝶苑（The Butterfly Room）是陳嵐舒的愛店之一。白煙裊裊的甜品送到面前，「客人準備好要用這一道的時候他才做，所以能做到這樣的盤餐、即時上菜，就像Fine Dining的奢華感，這是很享受的過程。」

瑰麗酒店的蝶苑（The Butterfly Room），是陳嵐舒推薦的愛店。圖／陳沛林提供

蝶苑（The Butterfly Room）提供極具創意巧思的下午茶。圖／陳沛林提供

「瑰麗酒店保留兩個最重要的英式下午茶的骨幹：鹹點的三明治還有司康，都有一些小小的轉折，一些層次上的搭配，這些創作上的巧思會帶來更多的驚喜感。」最後法式推車登場，「這法式Fine Dining的儀式感，才有完美的句點的感覺。」

法式推車作為下午茶的完美的句點，宛如法式Fine Dining的儀式感。圖／陳沛林提供

鹹甜滋味之後，來到米其林星級餐廳永WING。這裡是米其林星級餐廳VEA總廚鄭永麒所開設，從法餐到中國菜，他以「不設限」的料理哲學形塑新風格，尊重傳統卻不受傳統侷限。餐廳開業一年就入選亞洲50最佳餐廳第34位。

米其林星級總廚鄭永麒所開設餐廳永WING，以「不設限」的料理哲學形塑新風格。圖／黃顯翔提供

「我覺得Vicky（鄭永麒）把中國菜最美的澎湃跟合味，用一種西餐的層次感跟剔透感去完全的表現出來，所以是很他的STYLE。」「海參這道菜，當他切下去的瞬間，咔的一聲，那個切面、聲音，裡面海參的軟糯、外層的脆皮，會帶你進入另一個層次的中國菜。」

永WING的招牌菜-海参脆春卷，將中菜帶入另一個層次。圖／陳沛林提供

提起香港下午茶，絕不能錯過的還有香港半島酒店。1928年開幕，是半島品牌首家酒店，是起點也是旗鑑店，更是現存香港歷史最悠久的酒店，其一架三層的傳統英式下午茶，也是名人必訪之地，像是港星鍾楚紅、張曼玉、張國榮等都曾是座上客。

香港半島酒店傳統一架三層的英式下午茶，也是許多名人必訪之地。圖／黃顯翔提供

陳嵐舒說，「它就是一個很紮實的英式下午茶，很傳統的份量，銀器、花藝跟整個瓷器的配搭，都構成一種氛圍，遺留下來的老時代的華麗感，就隱藏在這些細節裡。」

半島酒店下午茶使用傳統的銀器，可享受到老時代的華麗感。圖／陳沛林提供

此行，陳嵐舒也趕上了現正推出的全新體驗「香港半島酒店Ｘ天星小輪」，半島下午茶原汁原味的搬上船艇，可欣賞著壯麗維港，在現場樂音中，優雅體驗半島的鹹甜滋味。活動至2025年3月31日，期間周六及指定周日推出。

「世星號」 維港遊，可在天星小輪上品嘗香港半島酒店最經典的下午茶。圖／陳沛林提供

「傳統是很美的，他的精神是不變的，只是有很多新的創作想法、新的食材、以及不同的文化加入，會讓它更豐富」。陳嵐舒在香港的新與舊之間，找到最美的味蕾體驗。