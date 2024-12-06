快訊

碰壁！陸外交官籲巴拉圭與台灣斷交 遭撤銷簽證、驅逐出境

快買！AirPods 4蘋果官網「現在訂今日到店取貨」免等宅配 注意2細節

陳梅慧協助查創意私房案等金流...國道身亡疑點多 最高檢察署下令查

美食家徐天麟的香港口袋名單，不可錯過的美食藏寶圖

聯合新聞網／ 文／羅建怡

「來香港吃到美食，就好像覺得辛苦、不如意或是委屈的事，你都可以拋在腦後」，美食家徐天麟大方分享自己的私房餐廳，大宴、小吃甚至伴手禮全公開。攝影團隊也發現，來到香港的徐天麟，變得開朗活潑且話多，可見美食力量強大，讓美食家也不顧形象吮指、按讚、開懷大笑。

美食家徐天麟表示，香港的美食可以讓人忘卻日常的辛苦。圖／黃顯翔
美食家徐天麟表示，香港的美食可以讓人忘卻日常的辛苦。圖／黃顯翔

必須抱著「必等」的心情來到西營盤的「坤記煲仔小菜」，明明地點偏僻，卻永遠能排長龍。這裡不只煲仔飯出名，其他煲仔小菜、蒸菜、熱炒都很厲害，主廚譚華坤從年輕時不怕苦、逐漸磨練出這一門好手藝，一人掌控十來個火爐，無一不精彩。

煲仔飯是香港的經典美食。「坤記煲仔小菜」更是吃煲仔飯的必訪餐廳。圖/陳沛林
煲仔飯是香港的經典美食。「坤記煲仔小菜」更是吃煲仔飯的必訪餐廳。圖/陳沛林

煲仔飯必備的火爐和瓦煲，則是坤記煲仔飯成功的秘訣，也因此能從小店鋪做到必比登推介。徐天麟說，煲仔飯一定要豉油嗆鍋邊，「將豉油的香味逼出來，再被米飯吸進去，你吃到的飯焦就會又焦脆、又有豉油的香氣在裡面」。同樣推薦必點的貴妃雞，「打從心底散發出來的油香味，有點清爽，但又介於鹹香中間，是台北吃不到的味道，所以列為必點。」

避風塘興記是香港明星也愛訪的三代炒蟹名店。圖/陳沛林
避風塘興記是香港明星也愛訪的三代炒蟹名店。圖/陳沛林

第二站推薦吃蟹，首選「興記」。媒體曾形容「興記避風塘是尖沙咀的吃蟹老祖宗」，仍保有傳統正宗避風塘炒蟹的風味，它也是香港有名的明星食店之一，環顧店內牆面星光熠熠的簽名可見一二。此店歷經三代，從銅鑼灣遷到尖沙咀，「通常喜歡吃蟹的人，吃過避風塘興記、你就會上癮了，因為那個古法秘制蟹，真的太牽動人心。」徐天麟大力地稱讚。

避風塘興記的古法秘制蟹讓美食家徐天麟讚不絕口。圖／陳沛林
避風塘興記的古法秘制蟹讓美食家徐天麟讚不絕口。圖／陳沛林

「那黑色的醬是用豆豉、辣椒跟蒜蓉三種口味去調出來的，他有一種神秘的吸引力，你吃過之後就會愛上這個味道，因為用手拿、吃完之後『吮指』也是必然經歷的一個過程」。接著再點一道「鴨腿河粉」，「先喝一口湯，可以喝到鮮蝦還有鴨腿的油脂香」。

位在四季酒店內的龍景軒，餐廳可收美麗的維港風光，2009年首度摘下米其林三星，此後直到2022年、連續14年蟬聯最高三星評級，光芒四射，其美味程度，吃過的都說讚。

徐天麟最推薦龍景軒位於的四季酒店內，是連續14年蟬聯三星評級的中餐廳。圖／陳沛林
徐天麟最推薦龍景軒位於的四季酒店內，是連續14年蟬聯三星評級的中餐廳。圖／陳沛林

「龍景軒的叉燒，我只能說，吃完以後，不虛此生」。「咬一口裡面油脂豐富介於半瘦跟半肥之間，烤得又酥邊角又有一點焦，這是叉燒的最高境界。」徐天麟同時力薦脆皮雞，「外皮片得非常薄，淋油之後酥香薄脆，裡面的肉鮮嫩多汁。」

徐天麟推薦龍景軒的脆皮雞，外皮薄脆，肉鮮嫩多汁。圖／黃顯翔
徐天麟推薦龍景軒的脆皮雞，外皮薄脆，肉鮮嫩多汁。圖／黃顯翔

半島酒店樓下半島精品是買伴手禮的好去處。圖／陳沛林
半島酒店樓下半島精品是買伴手禮的好去處。圖／陳沛林

香港美食多不勝數，伴手禮也多半與「吃」相關。徐天麟推薦半島酒店樓下半島精品的蝴蝶酥，「薄脆，外面有一些薄薄的糖渣，中間夾餡，非常好吃」，「一打開，焦糖奶油的香味就出來了」，徐天麟露出幸福表情，笑說，「一般的美味要分享，特別好吃的自己吃就夠了」。

香港半島精品販賣的蝴蝶酥是徐天麟訪港的必買伴手禮。圖／黃顯翔
香港半島精品販賣的蝴蝶酥是徐天麟訪港的必買伴手禮。圖／黃顯翔

「廣東人其實非常在乎吃這件事，所以他們從庶民到米其林餐廳，各個層面都非常的完整，大家可以各取所需，我覺得人生就會變得比較豐富、比較有意義」。從美食到人生，香港讓人滿意且滿載而歸。

伴手禮 煲仔飯 米其林餐廳 酒店 香港美食

相關新聞

美食家徐天麟的香港口袋名單，不可錯過的美食藏寶圖

「來香港吃到美食，就好像覺得辛苦、不如意或是委屈的事，你都可以拋在腦後」，美食家徐天麟大方分享自己的私房餐廳，大宴、小吃甚至伴手禮全公開。攝影團隊也發現，來到香港的徐天麟，變得開朗活潑且話多，可見美食力量強大，讓美食家也不顧形象吮指、按讚、開懷大笑。

萌獸也來了！2024香港「耶誕8大打卡熱點」 最新整理包

耶誕鈴聲響起，最具耶誕氛圍的香港，街道上已瀰漫著濃厚的節日氣息，處處可見各式耶誕裝飾，全城熱鬧繽紛、喜氣洋洋。以下整理今...

粵菜名廚鄔海明帶路吃香港，走訪記憶中的香港美味

粵菜名廚鄔海明，來自香港，現為台北晶華酒店晶華軒中餐廚藝總監。許多美食家、饕客都愛極他的菜，並在美食評鑑「500盤」中奪冠。這樣一位頂尖名廚的香港私房餐廳有哪些？走進旅客必訪的海味街，會怎麼挑乾貨？這回，就來聽他說分明。

相約冬季慶典！ 賞冰雕霧凇、遊童話雪鄉 美麗中華冰雪魅力非凡

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著天氣轉涼，讓人期待的冰雪奇景與冰雪旅遊也成為話題主角，冷冽的氣息阻擋不了炙熱想玩的心，奔赴其中體驗滑雪樂、戲雪趣，不管是絢麗的五彩冰燈、雪雕藝術，或是震撼的冬捕慶典，都讓人

驚呆了！ 中國必勝客新品「牛蛙披薩」超震撼 血輪眼油炸牛蛙+香菜鋪好鋪滿 全網崩潰嚇傻

驚呆了！ 中國必勝客新品「牛蛙披薩」超震撼 大眼油炸牛蛙+香菜鋪好鋪滿 全網崩潰嚇傻

筆耕10年、環遊香港100天！跟著香港最強旅遊達人阿金，一窺香港美食、歷史人文新風貌

台灣人平均到香港玩的次數少說也有兩、三次，但對這個與我們如此相似，只需要一個多小時飛行時間的城市距離似乎又近又遠，近的，是香港與台灣實際上的距離，遠的，香港有多到你還沒看過的面貌，除了把肚子吃撐、匆匆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。