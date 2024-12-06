美食家徐天麟的香港口袋名單，不可錯過的美食藏寶圖

「來香港吃到美食，就好像覺得辛苦、不如意或是委屈的事，你都可以拋在腦後」，美食家徐天麟大方分享自己的私房餐廳，大宴、小吃甚至伴手禮全公開。攝影團隊也發現，來到香港的徐天麟，變得開朗活潑且話多，可見美食力量強大，讓美食家也不顧形象吮指、按讚、開懷大笑。

美食家徐天麟表示，香港的美食可以讓人忘卻日常的辛苦。圖／黃顯翔

必須抱著「必等」的心情來到西營盤的「坤記煲仔小菜」，明明地點偏僻，卻永遠能排長龍。這裡不只煲仔飯出名，其他煲仔小菜、蒸菜、熱炒都很厲害，主廚譚華坤從年輕時不怕苦、逐漸磨練出這一門好手藝，一人掌控十來個火爐，無一不精彩。

煲仔飯是香港的經典美食。「坤記煲仔小菜」更是吃煲仔飯的必訪餐廳。圖/陳沛林

煲仔飯必備的火爐和瓦煲，則是坤記煲仔飯成功的秘訣，也因此能從小店鋪做到必比登推介。徐天麟說，煲仔飯一定要豉油嗆鍋邊，「將豉油的香味逼出來，再被米飯吸進去，你吃到的飯焦就會又焦脆、又有豉油的香氣在裡面」。同樣推薦必點的貴妃雞，「打從心底散發出來的油香味，有點清爽，但又介於鹹香中間，是台北吃不到的味道，所以列為必點。」

避風塘興記是香港明星也愛訪的三代炒蟹名店。圖/陳沛林

第二站推薦吃蟹，首選「興記」。媒體曾形容「興記避風塘是尖沙咀的吃蟹老祖宗」，仍保有傳統正宗避風塘炒蟹的風味，它也是香港有名的明星食店之一，環顧店內牆面星光熠熠的簽名可見一二。此店歷經三代，從銅鑼灣遷到尖沙咀，「通常喜歡吃蟹的人，吃過避風塘興記、你就會上癮了，因為那個古法秘制蟹，真的太牽動人心。」徐天麟大力地稱讚。

避風塘興記的古法秘制蟹讓美食家徐天麟讚不絕口。圖／陳沛林

「那黑色的醬是用豆豉、辣椒跟蒜蓉三種口味去調出來的，他有一種神秘的吸引力，你吃過之後就會愛上這個味道，因為用手拿、吃完之後『吮指』也是必然經歷的一個過程」。接著再點一道「鴨腿河粉」，「先喝一口湯，可以喝到鮮蝦還有鴨腿的油脂香」。

位在四季酒店內的龍景軒，餐廳可收美麗的維港風光，2009年首度摘下米其林三星，此後直到2022年、連續14年蟬聯最高三星評級，光芒四射，其美味程度，吃過的都說讚。

徐天麟最推薦龍景軒位於的四季酒店內，是連續14年蟬聯三星評級的中餐廳。圖／陳沛林

「龍景軒的叉燒，我只能說，吃完以後，不虛此生」。「咬一口裡面油脂豐富介於半瘦跟半肥之間，烤得又酥邊角又有一點焦，這是叉燒的最高境界。」徐天麟同時力薦脆皮雞，「外皮片得非常薄，淋油之後酥香薄脆，裡面的肉鮮嫩多汁。」

徐天麟推薦龍景軒的脆皮雞，外皮薄脆，肉鮮嫩多汁。圖／黃顯翔

半島酒店樓下半島精品是買伴手禮的好去處。圖／陳沛林

香港美食多不勝數，伴手禮也多半與「吃」相關。徐天麟推薦半島酒店樓下半島精品的蝴蝶酥，「薄脆，外面有一些薄薄的糖渣，中間夾餡，非常好吃」，「一打開，焦糖奶油的香味就出來了」，徐天麟露出幸福表情，笑說，「一般的美味要分享，特別好吃的自己吃就夠了」。

香港半島精品販賣的蝴蝶酥是徐天麟訪港的必買伴手禮。圖／黃顯翔

「廣東人其實非常在乎吃這件事，所以他們從庶民到米其林餐廳，各個層面都非常的完整，大家可以各取所需，我覺得人生就會變得比較豐富、比較有意義」。從美食到人生，香港讓人滿意且滿載而歸。