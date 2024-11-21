驚呆了！ 中國必勝客新品「牛蛙披薩」超震撼 血輪眼油炸牛蛙+香菜鋪好鋪滿 全網崩潰嚇傻

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝必勝客中國官方微博、小紅書
圖／翻攝必勝客中國官方微博、小紅書

香菜控會嚇到吃手手！ 中國必勝客也開始挑戰消費者心臟，最新推出「牛蛙披薩」引發眾人熱議，甚至登上熱搜，這回將整隻油炸過的牛蛙，躺在鋪滿滿的香菜堆裡，還設計了兩顆大眼睛直盯，讓網友看了直喊崩潰！

圖／翻攝必勝客中國官方微博
圖／翻攝必勝客中國官方微博

中國必勝客與人氣手遊《地下城與勇士》聯名推出期間限定的「哥布林披薩」，聯名活動自11/21到12/19，套餐價格包括人民幣69元(新台幣約310元)的限定麻辣香鍋牛蛙披薩，及人民幣169元(新台幣759元)的賽麗亞勇士歡慶餐，還有保溫杯、雙肩包等聯名商品，以及DNF遊戲禮包等。

圖／翻攝必勝客中國官方微博
圖／翻攝必勝客中國官方微博

哥布林限定披薩，讓一整隻完整「酥炸牛蛙」趴在披薩上，搭配兩顆巨大「血輪眼」造型，周圍再撒滿了「大量香菜」，超獵奇的視覺極限，直接挑戰人們的味蕾！

圖／翻攝必勝客中國官方微博
圖／翻攝必勝客中國官方微博

中國必勝客新品引來許多網友在官方微博底下留言「哪個設計想出來的陰間披薩」、「你們內部策劃的是台灣的還是香港的」、「這不咒蛙嗎」、「會被義大利人圍毆致死的程度」。

編輯推薦

必勝客 披薩 義大利 香港 香菜

相關新聞

驚呆了！ 中國必勝客新品「牛蛙披薩」超震撼 血輪眼油炸牛蛙+香菜鋪好鋪滿 全網崩潰嚇傻

驚呆了！ 中國必勝客新品「牛蛙披薩」超震撼 大眼油炸牛蛙+香菜鋪好鋪滿 全網崩潰嚇傻

筆耕10年、環遊香港100天！跟著香港最強旅遊達人阿金，一窺香港美食、歷史人文新風貌

台灣人平均到香港玩的次數少說也有兩、三次，但對這個與我們如此相似，只需要一個多小時飛行時間的城市距離似乎又近又遠，近的，是香港與台灣實際上的距離，遠的，香港有多到你還沒看過的面貌，除了把肚子吃撐、匆匆

香港輕奢旅行新玩法！入住香港文華東方、漫步藝術之地感受港式奢華情懷

香港文華東方以其無與倫比的優雅奢華讓人心動，當你漫遊於大館時，能感受到藝術靈魂與歷史的厚重感交織在一起，來趟香港輕奢之旅，沉醉於這座城市的文化魅力之中吧！ 香港向來以璀璨的城市風貌與豐富文化底蘊吸引

香港3家「星級美食」滿足味蕾！101樓高空賞法餐、華麗地庫啖中菜、米其林二星創意中菜

香港的餐桌總能展現無限可能，許多人來到這裡目的是為了「吃」，不過，要在短短幾天內體驗星級餐廳的精華，可不是那麼容易，預訂、排隊、尋找最划算的選擇，這些都可能讓原本簡單的美食之旅變得繁瑣困難。

400間餐廳享折扣！香港「品味全城」接力美酒佳餚開跑

一連5天的「香港美酒佳餚巡禮」之後，香港旅遊發展局將於11月接力推出「品味全城」活動，攜手全港近400間餐廳及酒吧推出限...

香港旅發局「茶餐廳」 巴塞爾藝術展巴黎展會揭幕！

巴黎大皇宮（Grand Palais）美麗的玻璃帷幕下，巴塞爾藝術展巴黎展會正熱鬧上演，今年除了來自各國藝術創意，還有香...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。