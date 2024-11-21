驚呆了！ 中國必勝客新品「牛蛙披薩」超震撼 血輪眼油炸牛蛙+香菜鋪好鋪滿 全網崩潰嚇傻
香菜控會嚇到吃手手！ 中國必勝客也開始挑戰消費者心臟，最新推出「牛蛙披薩」引發眾人熱議，甚至登上熱搜，這回將整隻油炸過的牛蛙，躺在鋪滿滿的香菜堆裡，還設計了兩顆大眼睛直盯，讓網友看了直喊崩潰！
中國必勝客與人氣手遊《地下城與勇士》聯名推出期間限定的「哥布林披薩」，聯名活動自11/21到12/19，套餐價格包括人民幣69元(新台幣約310元)的限定麻辣香鍋牛蛙披薩，及人民幣169元(新台幣759元)的賽麗亞勇士歡慶餐，還有保溫杯、雙肩包等聯名商品，以及DNF遊戲禮包等。
哥布林限定披薩，讓一整隻完整「酥炸牛蛙」趴在披薩上，搭配兩顆巨大「血輪眼」造型，周圍再撒滿了「大量香菜」，超獵奇的視覺極限，直接挑戰人們的味蕾！
中國必勝客新品引來許多網友在官方微博底下留言「哪個設計想出來的陰間披薩」、「你們內部策劃的是台灣的還是香港的」、「這不咒蛙嗎」、「會被義大利人圍毆致死的程度」。
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