相約冬季慶典！ 賞冰雕霧凇、遊童話雪鄉 美麗中華冰雪魅力非凡

大美龍江-五大連池冬雪之美。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著天氣轉涼，讓人期待的冰雪奇景與冰雪旅遊也成為話題主角，冷冽的氣息阻擋不了炙熱想玩的心，奔赴其中體驗滑雪樂、戲雪趣，不管是絢麗的五彩冰燈、雪雕藝術，或是震撼的冬捕慶典，都讓人印象深刻；喜愛浪漫夢幻場景的遊客，特別推薦走進雪鄉，看潔白軟綿的積雪把鄉村換一個樣貌，還有冰晶凝集幻化的霜花霧凇，彷如進入立體的水晶國度。

▲黑龍江哈爾濱冰雪大世界美景。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會／來源

相約冬季慶典 2025亞冬會在哈爾濱

「相約2025，共赴亞冬之約」哈爾濱，再次成為2025年第九屆亞洲冬季運動會舉辦地，盛情邀約喜愛冰雪旅遊的遊客親臨冰雪之城，透過音樂、舞蹈、冰燈、雪雕、雪季運動與獨特的俄式建築，從白天到黑夜開啟開啟精彩紛呈的五感饗宴。冰雪節是每年東北旅遊盛事，規模盛大的冰雪活動帶來不容小覷的「熱經濟」，走進冰雪大世界，就像揭開冰雪歷程，巧奪天工的冰雕技藝，絢爛的光影投射，熱情大方的待客方式，以及與眾不同的限定奇觀，成為聚合觀光人潮的給力因素。

此外，哈爾濱冰雪大世界的四季冰雪項目正式落成，經金氏世界紀錄認證，其「室內冰雪館」是世界上最大的室內冰雪主題樂園，與冬季的「冰雪大世界」呼應，稱為「冰雪小世界」，館內所用的冰，採自松花江的存冰，以及加入可食用色素的彩冰，維持攝氏零下8度至零下12度之間的恆溫，一年四季都可迎接遊客前來體驗冰雪世界。

▲黑龍江冰雪奇景-童話雪鄉。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會／來源

童話雪鄉 千姿百態風景迷人

黑龍江冰雪奇景還包含牡丹江市雪鄉探秘，宛如奶油泡沫覆蓋的白雪，像雪蘑菇、像白雲、軟綿潔白，此時到訪雪鄉就像進入童話故事場景般，而隨著日夜累積的積雪變化出各種想像的造型，也是攝影師、網紅必訪的打卡景點。每年10月到隔年春天的雪期，成為降雪量最豐富的地區之一，雪量豐富、雪質細膩、黏度高，層層疊疊的冰雪有各種造型，木屋上各種積雪與遠方的林區相映，家家戶戶的紅燈籠做點綴，「夏無三日晴，冬雪漫林間」吸引大批攝影師們取景。

▲吉林冬季傳統祭典-查干湖冬捕。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會／來源

冰湖騰魚觀冬捕 查干湖悠久傳統

東北地區的冬季漁獵傳統流傳了幾個世紀，吉林省查干湖附近的漁民每到冬天便會舉辦盛大的冬捕活動，這也成為盛大的傳統慶典，熱鬧的氣氛與壯觀的漁獲吸引遊客前往觀賞冰湖美景、品嘗美味鮮魚，在厚厚的冰層上鑽孔佈網，再用馬匹拉著絞盤收網捕魚，經過推廣，查干湖冬捕是東北著名的旅遊活動之一，冬捕與冰雪旅遊相結合，創造冬捕經濟潮。

▲《吉林冰雪奇境》長白雪松。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會／來源

看霜花冰晶 遊吉林霧凇島

冬訪吉林，能見到大自然諸多美麗的饋贈，其中之一就是雪白一片的霧凇，當地人稱為樹掛，霧凇不是雪，也不是冰，而是樹枝上掛的霜，在吉林是冬日常見景緻！ 距吉林市35公里的松花江下游有一個霧凇島，因霧凇多且美麗而得名，地勢較吉林市區低，又有江水環抱，冬季幾乎天天有樹掛可看，有時一連多天也不掉落，江邊垂柳掛滿潔白晶瑩霜花，江風吹拂銀絲閃爍，在藍天照映下既野又美。沿著松花江的堤岸望去，松柳霜掛雪，戴玉披銀，如朵朵白雲，排排雪浪，十分壯觀。

▲伊春市大箐山雪凇奇景。 圖：伊春市文化廣電和旅遊局／提供

黑龍江伊春 冬季滑雪冰釣樂

伊春市位於黑龍江省，以美麗自然景觀和豐富冬季旅遊資源而聞名，這裡有茂密森林、連綿山脈及溫泉，冬季更是滑雪、冰釣和冬季運動的絕佳場所。「冰雪森林.童話伊春」更是冬季旅遊的主軸項目，有相關旅遊產品、路線與網紅景點，每年1月～2月進行的伊春森林冰雪歡樂季，則有雪地滑雪、冰上運動、冰雪文化、美食展銷等主題，豐富冬季旅遊面向。

伊春溫泉度假村，更提供旅客在滑雪與冰上運動後舒緩身心的絕佳之選，適合安排旅宿合一，盡興體驗冬日魅力。伊春市其他熱門景點，還包含有原始的森林和多樣的動植物的「五營森林公園」可進行徒步旅行、野營和觀賞自然風光；「湯旺河國家森林公園」有美麗的河流和壯觀的冰雪景觀，是滑雪和冰上活動的理想場所；「興安嶺南麓」有壯麗的山脈和幽靜的湖泊，適合登山和探險。

▲安徽黃山冬雪之美。 圖：shutterstock／來源

冬遊安徽 賞黃山霧凇雲海

大陸知名的資深遊俠徐霞客先生遊歷各地後，遇見黃山美景，讚譽「五岳歸來不看山，黃山歸來不看岳」。雖說黃山美景四季好遊，但冬日遊黃山，在天地間別有一番風貌，千山萬壑披銀裝，霧凇冰掛晶瑩剔透，宛如走進琉璃世界，「飛雪、霧凇、雲海、日落」每年11月到隔年2月，是黃山最佳賞雪季，別錯過一遊：排雲亭、光明頂、飛來石、迎客松，再好好體驗黃山五絕之一的溫泉。黃山飄雪溫泉泉質是碳酸為主，可緩解神經痛、心血管、運動系統，具保健效果，更可洗去一日疲憊。

▲冬遊九寨溝，感受冬雪奇境魅力。 圖：shutterstock／提供

看九寨溝冬雪 潔白高雅而寧靜

走過多彩的秋色，九寨溝的冬日寧靜冰封，樹林、山巒、冰瀑、湖泊都彷彿被冰雪凝結了時間，只待有緣人親臨，感受雪白樣態。九寨溝從每年10月入冬後，山峰開始積雪，若遇上漫天飛雪的凜冬，風景更添夢幻，少去厚重的積雪感，尤其冬日湖泊的水質更清澈，湖藍、淺綠色與點點飛雪，真的像走進詩畫的場景裡。

四季更迭帶來不同的旅遊收穫，冬季旅遊的繽紛雪景與絢麗多彩的冰燈，以及區域限定的自然美景，為雪國旅程帶來耳目一新的期待與喜悅，整裝行囊一起來體驗冰雪旅遊熱。想知道更多大陸景點資訊，可查詢「海峽兩岸旅遊交流協會」網站或上「美麗中華」FB、IG，開拓精彩獨到的旅遊視野。

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