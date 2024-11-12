韓家宸在北京開山寨版鼎泰豐？台灣鼎泰豐回應了

北京鼎泰豐經營爭議持續延燒，北京恒泰豐新任董事長林禮宏12日指控，前董事長韓家宸在大陸設立山寨版鼎泰豐「劉家宴」，所賣菜品將近80%完全抄襲原址營業的北京鼎泰豐餐飲店將在北京對韓家宸提出法律訴訟。對此，台灣鼎泰豐回應，對此事件「有掌握」，持續了解中。

林禮宏指出，今年10月才成立的高奇公司與北京SKP公司簽約，在今年11月7日以「劉家宴」品牌在鼎泰豐SKP分店的原址正式營業。為了解中國華北14鼎泰豐分店的現狀，上週和律師扮演「秘密客」前往實地勘查，赫然發現所賣菜品，除少數外，將近80%都完全抄襲原址營業的北京鼎泰豐餐飲店。且包括裝潢、廚具設備、工作人員外，連員工的制服都沒有變。

此外，西安SKP的鼎泰豐店也接著以劉家宴品牌在11月8日開始營運。而北京鼎泰豐的國貿店正在裝修即將開業、北京恒泰豐的漁陽店、北京恒泰豐的青島海信店等也將陸續開張。林禮宏直指，韓家宸所為是預謀設局，左手關鼎泰豐、右手開劉家宴，侵奪公司資產，涉嫌背信。

林禮宏認為，此舉完全違反授權合約，根據台北鼎泰豐董事長楊紀華、北京巨人董事李韻珊和恒泰豐前董事長韓家宸在2020年4月7日簽訂的「鼎泰豐授權及投資契約書」，第25條規定由韓家宸擔任中國華北鼎泰豐餐廳的業務執行長；第46條規定業務執行長於本契約期間及本契約期間屆滿或終止後3年內，非經甲方同意不得直接或間接於本契約授權地區獨自經營、合夥或隱名合夥，或投資、參與、協助、指導任何第三人經營中國式麵食類為主之餐廳或其相關業務。

對此，台灣鼎泰豐總部表示，對「劉家宴」開幕一事已「有掌握」，先前即知悉此事，目前還在持續了解中。