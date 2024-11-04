筆耕10年、環遊香港100天！跟著香港最強旅遊達人阿金，一窺香港美食、歷史人文新風貌

台灣人平均到香港玩的次數少說也有兩、三次，但對這個與我們如此相似，只需要一個多小時飛行時間的城市距離似乎又近又遠，近的，是香港與台灣實際上的距離，遠的，香港有多到你還沒看過的面貌，除了把肚子吃撐、匆匆留下幾張打卡美照，這座城市每個角落都蘊含著不同故事和風味。

遊港100天！他走訪香港角落，紀錄從沒看過的視角

「香港是一本很厚的書。」香港的多變，連擁有2千萬瀏覽「遊香港必看旅遊平台」的主理人阿金都感到驚喜。網路上隨手搜尋香港深度旅遊景點推薦，彈跳出視窗的正是「HONG KONG D」平台，也就是阿金本人，土生土長的他，在10多年前還只是一個居住在此地的「一般香港人」，10多年後，說他是最熟香港、最想層層剝開香港的香港人一點也不為過。

阿金花了10年研究香港，希望能讓更多人認識香港。圖片來源｜雄獅旅遊

別人是環遊世界100天，他是環遊香港100天，「這其實真的很瘋狂！」阿金自認，通常不會有人耗費如此大量的時間走遍這座小城市，但他的夢想很簡單，要讓全世界看見不同風貌的香港，明信片是他推廣香港的方法之一，而且一點也不普通，這是一張會說故事的明信片，阿金親手將維多利亞城、九龍半島、新界鄉村以及離島漁村各地區知名地標、美食，總共300多個插畫，一一繪製於明信片，詳細畫了多久時間他已經記不清了，「很久…真的很久…」但值得，只要看一眼明信片，便能深刻感受到他想傳達的香港畫面。

阿金親手將他眼中的香港透過插圖完成一張張明信片。圖片來源｜HONG KONG D阿金提供

阿金希望用明信片讓大家留住香港美好記憶。圖片來源｜HONG KONG D阿金提供

從前，阿金透過文字紀錄環遊香港的足跡，香港好吃、好玩、交通等攻略他把自己的旅遊經驗真實分享給大家，經過10多年的積累，他一步步變成旅人探索香港的「旅伴」，所謂的旅伴，不僅僅只是查找香港資料必看的「維基百科」，而是實實在在地陪你深入香港。

香港山頂纜車是穿梭繁華與歷史的經典旅程。圖片來源｜HONG KONG D阿金提供

「我分享香港的初衷只是想讓大家知道這座城市有哪些故事。」他舉例來港必訪景點山頂纜車，是一條通往壯麗山頂的交通工具，更是一段珍貴歷史，最初設計是為了服務英國殖民者和上層社會人士，體現當時的階級制度，然而，隨著城市變遷，這段歷史漸漸融入在乘客的記憶中，如今已經成為一趟能感受城市、欣賞百萬夜景的浪漫纜車旅程。

隨著纜車緩緩登頂，俯瞰城市美景，便能體驗到香港獨特魅力。圖片來源｜HONG KONG D阿金提供

快更新香港景點、美食清單！達人推薦這幾處

除此之外，每一位觀光客必去的中環、尖沙咀，他也能用「特殊視野」帶你發掘平常不以為意的角度、發現一個從未看過的香港。「你知道香港藝術館的廁所很棒嗎？」阿金幽默地分享尖沙咀中鮮少觀光客會造訪的香港藝術館，他知道，或許不是所有人都對藝術有興趣，但如果用更貼近生活的介紹方式，就能讓大家產生共鳴，勾起入內參觀的興致，裡面除了有豐富的藝術品展覽，「還能看維多利亞港，重點是免費！」如果不是經由阿金介紹，相信大多數人都不會知道能從這個角度沉醉於維港迷人景致。

香港春回堂是一家位於中環的百年涼茶舖，店內供應經典港式涼茶。圖片來源｜HONG KONG D阿金提供

甚至，不在一般旅客到香港必吃美食清單的百年中藥店春回堂、糕餅舖陳意齋，這些傳統老風味經過阿金介紹之下也變得更令人期待了，「我要去蘭桂坊（喝酒）前，都會到春回堂喝一杯蔘茶充電。」阿金笑著說。香港涼茶鋪現在已經很少賣現喝的蔘茶，但這家百年老店依舊維持傳統，而且店內還藏著一個被人忽略的網紅打卡景點「百子櫃」，也就是任何一家傳統中藥行都有的中草藥儲存櫃，或許，部分人印象中的百子櫃是九龍城大和堂裡的那個，「其實春回堂也還保留百子櫃傳統喔！」如果想留下港式復古懷舊風照片，不妨到春回堂走走，不用排隊還能感受到真正的百年傳統風味。

香港每個角落都蘊含不同故事，阿金認為香港還有很多值得探索的風景。圖片來源｜HONG KONG D阿金提供

一個本地人花了10年研究香港的一切，拍下百萬張照片、寫過千萬字，還畫下300多張插畫介紹香港，「我想做的就是讓你們的旅程更有深度。」阿金說，這次跟著他的腳步，絕對不再只是走馬看花，而是真實感受香港的魅力與生活方式。

欣傳媒 蘇祐萱 https://www.xinmedia.com/article/302142