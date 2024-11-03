香港輕奢旅行新玩法！入住香港文華東方、漫步藝術之地感受港式奢華情懷

香港文華東方以其無與倫比的優雅奢華讓人心動，當你漫遊於大館時，能感受到藝術靈魂與歷史的厚重感交織在一起，來趟香港輕奢之旅，沉醉於這座城市的文化魅力之中吧！

香港向來以璀璨的城市風貌與豐富文化底蘊吸引全球各地旅人，在這個摩登與傳統交織的城市裡，「奢華｣不僅是對物質的追求，更是一種隱藏在日常中的精緻品味，也因此，這座城市以其獨特的東西方融合展現出令人驚艷的輕奢旅行風格，每一位旅人都能在香港找到屬於自己的旅行驚喜。

想要來一趟奢華享受的旅程，香港絕對是必選地點。圖片來源｜香港東方文華酒店FB

無論是在時尚餐廳品味精緻美食，或是在藝術空間細細鑑賞畫作，只要說到香港輕奢旅行的代名詞，那就不能不提到「文華東方酒店」，恰如其分地詮釋著香港輕奢風範。在繁華喧囂的香港，文華東方矗立於城市心臟地帶，拉開窗簾即能把維多利亞港景致盡收眼底、下樓就有多間精品旗艦店設立，文華東方為旅客開啟了一扇通往奢華與品味的門扉，當你踏入這座歷史悠久的酒店，就像進入一個與外界截然不同的時空。

香港文華東方酒店兼具典雅、奢華氣派風格，成為城市的傳奇標誌。圖片來源｜香港東方文華酒店

開業於1963年，香港文華東方是亞洲第一家每間客房都配有浴缸的飯店，也是昔日香港最高建築，締造的種種傳奇，當地人都認為這棟建築已不是一處住宿，而是一種品味象徵。這裡的一切，設計、飲食、服務都展現酒店對完美的追求，大廳的挑高天花板和吊燈，無不散發奢華氛圍，優雅的裝飾品則注入了一抹藝術氣息，來到經過精心設計的客房，融合了傳統中式元素與現代舒適感，酒店每一個角落都在靜靜地訴說著歷史，傳遞著典雅卻不張揚的美感，或許，也不難理解含黛安娜王妃、湯姆克魯斯、張國榮等中外名人為何醉心於此。

位於香港文華東方酒店25樓的酒吧The Aubrey，可飽覽維多利亞港醉人景致。圖片來源｜香港東方文華酒店

香港東方文華酒店房間設計結合現代奢華與東方傳統的魅力迷倒無數旅人。圖片來源｜香港東方文華酒店

入住文華東方，還隱藏著一個服務「酒店導賞團」，像參觀博物館一樣，漫步於酒店各個角落，彷彿坐上時光機，回溯60年輝煌點滴。一探這座奢華酒店獨一無二珍稀藝術品與軼事。

香港藝術館、香港文化中心、大館感受藝文魅力

香港藝術發展汲取了東西方的特色，來到香港藝術館可了解香港的藝術文化。圖片來源｜香港藝術館F藝術館FB

從文華東方的優雅世界步出，香港充滿細膩美感與深刻文化底蘊的藝文景點則是輕奢旅行中不可錯過的探險，這裡坐落著經常被旅人忽略的「香港藝術館」，可以在館內欣賞藝術品，但鮮少人知道，這裡是免費眺望維多利亞港的秘境之地，透過大片玻璃窗望著港灣，感受藝術和自然交織的迷人氛圍。毗鄰香港藝術館還有香港藝文中心，或許你會好奇藝術表演場地有何欣賞價值？然而，若是身為港劇迷的人一定能產生共鳴，因為這座舞台見證了許多大明星走向巨星之路的榮耀時刻。

香港藝術館的玻璃幕牆走廊，可以在此坐下飽覽維多利亞港。圖片來源｜HONG KONG D阿金提供

步行於中環，街道之間有充滿歷史韻味的大館，走進大館能感受到一種強烈的衝擊感，外表仍保留著殖民時期的莊嚴，而裏頭已轉變為現代藝術的前衛殿堂，這般衝擊不僅來自於新舊融合的強烈對比，還有它背後歷史與文化轉換。

大館不僅保留殖民時期的建築特色，更引入現代藝術展覽、表演、創意市集等活動。圖片來源｜HONG KONG D阿金提供

這座百年歷史前中區警署建築群，集合了警察局、法院、監獄，每一塊石牆、每一扇古老窗戶，似乎都在低語著曾經的故事，如今卻被賦予創意與自由的全新意涵，這種舊時代的傷痕記憶與現代文化對話，衝撞出獨特的情感共鳴，這正是大館的獨特魅力。

穿梭大館其中，不僅能體驗歷史的厚重感，還能感受當代藝術的活力碰撞。圖片來源｜HONG KONG D阿金提供

無論是在文華東方的雅致中享受生活片刻，還是走進香港的藝文世界，在大館、香港藝術館等地標中徜徉，香港都以它獨特的方式彰顯輕奢品味，讓人沉浸在精緻與文化的雙重享受之中，留下無法磨滅的旅行印記。

欣傳媒 蘇祐萱 https://www.xinmedia.com/article/302127