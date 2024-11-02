香港3家「星級美食」滿足味蕾！101樓高空賞法餐、華麗地庫啖中菜、米其林二星創意中菜

香港的餐桌總能展現無限可能，許多人來到這裡目的是為了「吃」，不過，要在短短幾天內體驗星級餐廳的精華，可不是那麼容易，預訂、排隊、尋找最划算的選擇，這些都可能讓原本簡單的美食之旅變得繁瑣困難。

香港的精緻餐飲融合了傳統與創新思維，呈現出獨特美食體驗。圖片來源｜@mott32hk

但想像一下，走進星級餐廳那一刻，不用費心預訂、不用擔心沒有位置，所有安排都已經妥當，還能坐擁維多利亞港景，這種專為美食愛好者設計的米其林美食之旅，提供了解香港飲食文化全新選擇，省下時間、費用，品嘗到最棒的星級餐廳，不用5萬元就能帶來一場無與倫比的味蕾饗宴。

卅二公館：在銀行地庫享用摩登中菜

卅二公館招牌料理42天的蘋果木烤北京鴨。圖片來源｜@mott32hk

全球獲獎無數的中菜餐廳品牌卅二公館無疑是品嘗精緻粵菜的最佳選擇，由米其林星級大廚李文星掌廚，將傳統粵菜風味以現代創新烹飪技術呈現，其中42天的蘋果木烤北京鴨是卅二公館的招牌，由蘋果木燒製，並以獨家技術進行烹煮，將所有汁液鎖住，在享用時，鴨皮既酥脆又多汁，再配上魚子醬，為這個不朽經典增添一份奢華。還有黃山蜂蜜烤伊比利亞豬肉也不能錯過，每塊豬肉均使用頂級伊比利亞豬，炭化程度恰到好處，再刷上薄薄的蜂蜜，重現中國經典佳餚。

黃山蜂蜜烤伊比利亞豬肉質嫩滑、多汁，是香港最好的燒肉之一。圖片來源｜@mott32hk

卅二公館位於中環渣打銀行的地庫裡，這裡宛如一個隱秘的美食寶庫，走進餐廳，會被柔和的燈光和精緻的裝潢所包圍，設計兼具現代感與優雅，混合紐約工業風和中式傳統文化，打造出完美用餐氛圍，若想提升用餐體驗，則可以跟上米其林美食之旅，獨家帶你在特別包廂用餐。

卅二公館地點隱密，位於中環中心的銀行地庫充滿奢華感。圖片來源｜@mott32hk

Odyssée：全港最高法國餐廳大啖美食、賞維港

在101樓高空享用美食是什麼樣的感覺呢？Odyssée是一處令人驚艷的美食殿堂，位於環球貿易廣場101樓層，大片落地窗俯瞰維多利亞港、九龍半島無敵景致，彷彿置身雲中用餐。

Odyssée是全港唯㇐位處環球貿易廣場101樓高空的現代法式料理餐廳。圖片來源｜@odysseehk

Odyssée菜單每月推陳出新，帶來創意無限法餐。圖片來源｜@odysseehk

Bo Innovation招牌分子小籠包。圖片來源｜@bo_innovation_central

Bo Innovation店內裝潢有不少老香港元素。圖片來源｜@bo_innovation_central

這次米其林美食之旅，不僅是一場味蕾饗宴，更是一段深入探索香港美食文化的旅程，每一餐、每一口都是對香港多元美食的全新理解，而且，與其自己安排，經過精心策畫的行程，更能省去自行預訂的煩惱，省時又省力，還能享受獨家安排的頂級美食奢華，除此之外，當地特色美食如公利竹蔗水、泰昌餅家的蛋撻，甚至即使是簡單的百年藥材行，也能體驗到香港傳統的醫藥智慧，無論是資深美食家還是任何一位熱愛美食的人來說，這樣的美食探索，無疑是值得一試的機會。

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欣傳媒 蘇祐萱 https://www.xinmedia.com/article/302118