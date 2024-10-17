香港迪士尼樂園度假區「A Disney Christmas」獨有節日傳統 迎接魔雪奇緣世界首個飄雪聖誕

【旅奇傳媒/編輯部報導】香港迪士尼樂園度假區「A Disney Christmas」讓你最喜愛的聖誕傳統變得更璀璨！2024/11/15~2025/01/01奇妙的節日氣氛將由美國小鎮大街和幻想世界，一路延伸至全球首個及最大型的《冰雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」。魔雪奇緣世界將迎來第一個飄雪聖誕，邀請賓客首次投入充滿艾倫戴爾特色的道地慶典。

▲香港迪士尼樂園度假區迎聖誕，「A Disney Christmas」獨有節日傳統活動將於11/15至2025/01/01展開。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

來到香港迪士尼這個世界上最快樂的地方，處處閃耀著節日裝飾，準備好參與載譽歸來的迪士尼聖誕傳統活動，包括「迪士尼聖誕音樂 Live！」、「米奇與好友聖誕舞會」以及「夢想成真聖誕樹亮燈禮」等，讓你與摯愛親朋好友於香港迪士尼延續獨有的聖誕傳統，或與迪士尼朋友一同創造全新聖誕慶祝儀式，感受窩心的冬日時刻！

魔雪奇緣世界迎來首個飄雪聖誕

在艾莎的冰雪魔法下，魔雪奇緣世界將迎來首個絢麗飄雪聖誕！艾倫戴爾皇室及居民都紛紛在艾倫戴爾小鎮不同角落裝上聖誕佈置，準備迎接飄雪，並於艾倫戴爾森林準備好與賓客投入充滿節日氛圍的歡樂慶典。把握機會於 Klook 預訂艾倫戴爾皇室自助早餐，於阿德爾港畔餐廳享用豐富美食，更有機會近距離見到安娜女王光臨餐廳，與座上賓客交流互動！

以迪士尼聖誕傳統活動慶祝「A Disney Christmas」

要讓聖誕傳統更閃亮、更難忘，當然要到位於幻想世界不同角落的戶外小食亭品嚐各種聖誕特色小食，並於夢想花園的全新聖誕裝飾打卡或與迪士尼朋友見面。你也可以沉浸於「夢想成真聖誕樹亮燈禮」，伴隨著由無人機組成的全新聖誕圖案，飄雪將於美國小鎮大街從天而降，讓你和摯愛譜出璀璨溫馨的畫面！

米奇與好友、達菲與好友更迫不及待地邀請賓客投入「米奇與好友聖誕舞會」以及「星願夢幻 飄雪時刻」，為大家送上祝福！達菲與好友也會換上全新節日服飾，在滿屋萌趣聖誕佈置的 Duffy 與好友遊玩屋，歡迎萌粉到來，互送暖心祝福。

▲台灣著名歌手閻奕格將跟米奇與其他迪士尼朋友，以及香港兒童合唱團成員在周末夜晚同台演出。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

11/23起連續三個周末的晚上，「迪士尼聖誕音樂 Live！」將載譽而歸，於奇妙夢想城堡舞台上響起悠揚聖誕樂章。三位來自不同地區的著名歌手，包括台灣著名歌手閻奕格、李幸倪 Gin Lee、Morissette*，將分別跟米奇與其他迪士尼朋友，以及香港兒童合唱團成員在不同周末的夜晚同台演出。

他們將以一系列窩心的迪士尼經典樂曲分享一個關於禮物的溫馨故事，帶領賓客享受一場音樂盛宴，共度聖誕最璀璨、最珍貴的時光。預訂標準或 VIP 座位區通行證於指定座位區尊享奇妙聖誕音樂傳統！（*表演之嘉賓、內容及其他安排可能有所更改而不作事先通知。）

▲與迪士尼好友一同在奇妙夢想城堡前參加跨年倒數派對，迎接 2025 年的到來。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

奇妙跨年派對迎接 2025 年

與迪士尼好友一同在奇妙夢想城堡前參加跨年倒數派對，迎接2025年的到來！步入元旦前，奇妙夢想城堡將披上奪目耀眼的光影，以「迪士尼星夢光影之旅」多媒體夜間匯演帶來璀璨難忘的一夜，迪士尼朋友們將陸續登上舞台，帶領賓客在矚目迷人的燈光、煙花及無人機表演下，一同倒數，迎接新一年。

賓客可預訂迪士尼尊享卡－「跨年倒數時刻」或迪士尼尊享卡－「迪士尼星夢光影之旅」，可享8項設施快速通行及2項表演優先入場，並於2024/12/31進入「跨年倒數時刻」及「迪士尼星夢光影之旅」指定觀賞專區一次。名額有限，把握機會提前預訂！

▲粉絲絕不能錯過到大冒險家餐廳享用聖誕自助晚餐。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

聖誕傳統滋味為你添歡樂

聖誕節怎麼能缺少充滿歡笑聲的家庭聚餐！粉絲絕不能錯過到大冒險家餐廳享用聖誕自助晚餐，迪士尼朋友將會穿著節日服裝驚喜現身！大街餐廳由 Coca-Cola® 呈獻亦會推出聖誕精選套餐，並伴隨聖誕歌詠團現場演唱，為賓客送上聖誕祝福。

在充滿愛的季節，當然少不了遵循聖誕傳統，為你的摯愛親朋好友送上迪士尼主題窩心禮物，包括米奇與好友、達菲與好友、魔雪奇緣世界、史迪奇等！無論是溫暖的毛衣、絨毛玩偶，到家居用品、裝飾品、紀念品、收藏品和配飾，一系列滿載奇妙魔法的聖誕禮物，讓你把迪士尼魔法透過分享禮物與愛的傳統送到摯愛的家中。

▲入住「閃亮聖誕」《魔雪奇緣》主題套房，讓你的聖誕旅程更璀璨。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

全心投入傳統聖誕假期

度假區三間主題酒店將處處被華麗的聖誕裝飾包圍。入住「閃亮聖誕」國賓廳客房或「閃亮聖誕」《魔雪奇緣》主題套房，讓你的聖誕旅程更璀璨。萌粉可加購 LinaBell 萌粉聖誕禮，將全新聖誕限定商品帶回家！賓客亦可參加一系列聖誕主題節日活動，製作《魔雪奇緣》馬賽克燈、聖誕曲奇等，或享受一場魔雪奇緣世界星光野餐，歡度獨一無二的傳統聖誕。

讓聖誕傳統的慶典更加完美，立即預訂「迪士尼尊享卡」和「提早入園證」等尊享體驗，隨心所欲地享受遊樂設施和娛樂體驗！快把握機會了解更多優惠，開始計劃你的「A Disney Christmas」聖誕體驗！

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