超驚嘆！ 書中自有黃金屋 7大美麗中華「最美書店」令人著迷
【旅奇傳媒/編輯部報導】面對當今3C產品的便利性，改變了許多人的閱讀習慣，讀書可以讓思緒有天馬行空的洗禮、啟發，又可沉澱向內，是現代人快節奏生活中最好的調節。
一間既有巧思又讓人驚嘆的書店，融合了創意與遠景，在設計師大膽組合與實踐中，承載著許多人的夢想，除了空間、擺飾、文創、講座與時尚購物外，能讓人慕名而來走進書店，開始閱讀或激發，確實是當今最重要文化運動之一。
深圳－鍾書閣 螺旋書架科技感十足
提起深圳打卡美景，除了前海地標摩天輪，還有超美書店鍾書閣，巨型紅色螺旋式書架成為耀眼印象，設計感十足的書架以優雅曲線貫穿空間，搭配時鐘錶盤的切面，暗藏喻意此為一座由無數時間堆疊而城的歷史階梯，搭配燈光與陳設，彷彿在藝術博物館，集書氣與藝術於一身。
深圳－愈欣書店 穿梭拱形書海隧道
位於深圳南山區的愈欣書店於2022年9月開幕，書店前廳是中式茶館、茶空間，後廳為瑜伽館，集圖書、文創、咖啡、生活、休閒於一體。以原木色系做設計呈現，從外觀到書架陳列都運用了光影變化，宛如隧道式的幾何書架與書塔，搭配鏡面地板，就像穿梭在「盜夢空間」中，更為深圳南山區提供了一個休閒與讀書的藝文空間。
西安－言几又書店 全球最美書店+1
走進西安，進入十三朝古都的當今生活，透過絲綢之路、兵馬俑、大雁塔、大唐芙蓉園的古回味中，疊加現代建築的驚嘆！高端書店在西安為數不少，位於西安高新區摩天大樓內的「言几又書店」，擁有高達10公尺的書櫃、長達50公尺的書街、隨處可見的書牆，還有受到絲路啟發繪製的大型壁畫，以及從天飛落的書本其實是照明燈具，展現言几又書店的與眾不同。
北京－Page one 書店 簡約大氣別有洞天
在寸土寸金的北京，有許多創新、時髦的空間場域，而高顏值的「Page one 書店」北京坊店就座落在前門大街，以現代感書架和布局呈現大氣與視覺張力，大片木質地板、鏤空的書架窗口，挑高樓頂，加上從四周窗戶往外即可看到正陽門城樓、箭樓，正是這股新舊相融的生活味道，讓閱讀更舒心、自在。
上海－朵雲書院 直入天際在雲朵中閱讀
魔都上海的打卡新地標，就是享有「最高書院」稱號的朵雲書院，集合了閱讀、藝術展覽、品牌文創與絕佳美景，還有高空咖啡廳，呈現質感的療癒空間！設計寓意為「山水」的白色區域，就走入山林小徑，而寓意「秘境」的黑色區域，就像書中迷宮，猶如兩座空中花園，飽覽上海市景。
杭州－最天使文創書城 續寫南宋的歷史故事
在杭州的西湖邊，有一間網紅書店，以玻璃鏡面造型，像是索道一樣，格外立體。這間既現代又傳統的書店就是「最天使文創書城」，也是大陸地區少有由皇城遺址改建的購物中心中的一層書店。歷史可以追溯到南宋，從南宋的舊事到杭州今朝，接軌現代潮流的腳步，開闢了一處大片靜思閱讀的美好空間，除了拍照，整個書架也都設計獨具特色與藝術氣息。
成都－都江堰鍾書閣 大C字書架鏡面天花
鍾書閣書店在大陸各地的分店，設計總是獨樹一幟，成為熱門話題。位於成都都江堰分店的鍾書閣，內部以胡桃木色系搭配C字型書架，還有鏡面天花板與亮黑色磁磚地板，整個空間反射放大，就像走進神秘魔幻的閱讀空間中。而這個概念也是取自都江堰水壩，讓書架有延伸向上的感覺，書籍陳列台就像扁舟，停泊在湖面上，隨著樓梯向上，感受柳暗花明的體驗。
旅遊讓人心情愉悅，而徜徉在美麗、漂亮的設計空間中，讓人自動產生多巴胺，還能在一本本的書籍中找到心中疑惑的答案，在靜謐的沉澱空間中，收穫滿滿，是最無價的禮物。想知道更多大陸景點資訊，可查詢「海峽兩岸旅遊交流協會」網站或上「美麗中華」FB、IG，開拓精彩獨到的旅遊視野。
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