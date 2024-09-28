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影／驚艷夜空！大陸深圳萬架無人機升空表演 打破兩項世界紀錄

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
上萬架無人機於深圳夜空中變化為大鵬展翅的圖案。圖／取自大灣區之聲
上萬架無人機於深圳夜空中變化為大鵬展翅的圖案。圖／取自大灣區之聲

深圳無人機的大陸國慶啟幕大秀26日舉行，10,197架無人機同時升空，此次無人機編隊表演創造了「單台電腦控制最多無人機同時升空」及「最多無人機組成的空中圖案」，這兩項金氏世界紀錄。

據大灣區之聲報導，這場演出以「天空之城 大有可能」為主題，26日晚間在廣東深圳灣公園上空舉行，上萬架無人機演變成大鵬展翅、智慧人類、深圳地標建築、燈光秀、詠春等深圳符號。接下來大陸國慶假期期間，深圳將在五處區域連續七天，進行全城萬架無人機表演，預計每天共有一萬架無人機提供演出。

新華社報導，2024年上半年，大陸新註冊無人機超過60萬架，深圳作為「天國之城」已累計開通無人機航線超過205條，建設無人機起降點126個，2023年至今，完成載貨無人機飛行超86.5萬架次。深圳也不斷招商引資，推進相關企業落地，像是德國eVTOL研發製造商百合花，選擇在深圳設立大陸總部，億航智能、峰飛航空科技、時的科技等大陸的本土企業也紛紛進駐深圳。

電動垂直起降航空器（eVTOL）技術近年快速發展，無人機是低空經濟的支柱產業，在頭部企業帶領下，深圳在20多年間已擁有成熟完備的無人機產業鏈。行業數據顯示，目前深圳的相關企業超過1,700家，覆蓋生產製造、技術研發、軟體開發、商業應用、人才培育等諸多環節。

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