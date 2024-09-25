澳門兩天一夜旅遊攻略！澳門半島、氹仔、路環必吃必去景點一次蒐集

跟著 Claire 於 2024-05-16 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 16 個景點，其中包含 葡京人酒店、官也街、檸檬車露 LemonCello Gelato。

澳門兩天一夜必吃必玩景點，行程怎麼排？一次整理澳門半島、氹仔、路環人氣景點美食攻略

第 1 天

葡京人酒店 | 1 小時

兩日的澳門行就選擇入住LINE FRIENDS主題的葡京人酒店，在路氹，所以要逛周邊的景點很方便，步行就可以抵達，例如威尼斯人、巴黎人，酒店的服務也超棒，房間乾淨寬敞，還有游泳池，應有盡有挺方便的，價格也很合理，酒店門口有免費的接駁車提供旅客乘坐。

官也街 | 2 小時

官也街Rua do Cunha位處澳門氹仔市中心，是來到氹仔的熱門景點，短短的一條街充滿了許多老字號餅店、美食與伴手禮可以購買，肯定會滿載而歸的。街道上也都可以看到不少的美麗彩繪，有濃濃的葡式風情，假日的話人滿多的，建議可以平日早一點來，才不用人擠人。

檸檬車露 LemonCello Gelato | 1 小時

來到官也街有一家冰淇淋店總是絡繹不絕，店內有座位可以座，但不少人外帶到旁邊的公園吃，就是：檸檬車露 LemonCello Gelato是義大利冰淇淋專賣店，可是連續四年獲得澳門米其林小吃推薦呢，可以選擇單一口味或是雙口味，我選了經典的檸檬車路口味加上彩虹，剛好酸甜綜合一下，非常消暑。

檸檬車露 LemonCello Gelato

電話：+853 2858-3396

地址：澳門氹仔地堡街115號J舖

營業時間：12：00～22：00

安德魯蛋撻 | 1 小時

安德魯蛋塔也是超級名店，排隊排超長，但工作人員的速度很快，一顆11元澳門幣，可以買單個，也可以一次買一盒(六入)，可以手提上飛機帶回台灣送禮，吃起來超好吃，比肯德基好吃太多了，酥皮的部分不會很厚，很薄脆，裡面餡料奶香味十足，跟酥皮的比例搭配得很完美，當下吃了兩個，在回台灣坐飛機前又去買了四盒，送禮自用兩相宜哈哈

威尼斯人劇場 The Venetian Theatre | 2 小時

在澳門威尼斯人酒店可以選擇搭乘貢多拉船遊大運河購物中心，但我個人是覺得在這裡拍拍照就好，滿漂亮的，就是在室內打造了假的義大利威尼斯的水都風情，船夫還會有人在唱歌，還滿好聽的，周遭則是整排的精品店可以逛，占地超大，我覺得我走了半小時還逛不完，如果喜歡逛街的朋友倒是可以在這裡花不少時間。

SHAKE SHACK 澳門倫敦人店 | 1 小時

紐約超人氣漢堡店就在倫敦人酒店內，這裡很特別的是鄰近酒店都可以靠室內的通道互相串連，而且通道打開門就可以看到酒店的景色，非常漂亮，兩個人點了經典的漢堡，加上波浪薯條，還有超好喝的奶昔，漢堡我覺得有點普通，不如我想像的好吃，份量有點少，還是比較喜歡澳洲的漢堡，但是薯條還是挺不錯的，店員服務態度很好，非常周到。

第 2 天

世紀咖啡（氹仔店） | 1 小時

世記咖啡也是來到澳門必吃的美食，這次行程的第二天一大早就來吃❗他們家有咖啡和奶茶，都是堅持使用古法炭爐來製作的，風味很特別，但是我不是很喜歡，因為太甜了，反倒是厚蛋厚多士和花生奶油方塊還滿好吃的，他們家的豬扒包也很多人點，大家可以試試曾多次榮獲米其林推薦的世紀咖啡，在澳門半島跟氹仔都有分店唷~

玫瑰聖母堂（板樟堂） | 30 分鐘

玫瑰聖母堂，是由西班牙於1587年建立的，是天主教道明會在中國的第一座教堂，更是世界文化遺產「澳門歷史城區」一員，建築整體呈現鵝黃色的巴洛克建築，是婚紗拍照聖地，教堂前也聚集了不少遊客來拍照留影，可以進去教堂，只是這次我沒有進去，只有在教堂外拍照，這裡和議事亭前、大三巴、大砲台景點都很近，直接漫步街道逛逛拍拍就可以成功採點，體驗澳門獨有的葡萄牙、中華融合的文化～

議事亭前地 Senado Square | 30 分鐘

議事亭前地拍照超級出片，有個充滿南歐風格的噴水池，還有鋪設黑白色碎石地面，形成波浪形圖案，顏色鮮明，且在太陽的照射下更為動人，看到很多遊客跟當地人在這裡散步、乘涼、享受陽光浴，非常的慵懶與愜意呢。

大三巴牌坊 Ruins of St. Paul | 30 分鐘

大三巴牌坊是澳門的必拍景點，一來的時候果然一堆人要與這個建築合影，我覺得最好的拍攝角度就是從戀愛巷拍，人比較少，而且拍起來很出片，這個大三巴牌坊是由花崗石建構而成的，遠看呈現巴洛克式風格，但當你近看本體的設計或雕刻，有些東方的色彩，還有看到中文字與菊花的圖案，中西合併的風格，更顯得它的特色。

義順雙皮燉奶 | 1 小時

看完大三巴就到了甜點時刻，步行到義順雙皮燉奶，是超過150年澳門燉奶老店呢，在香港也有很多分店，點了原味跟紅豆口味，吃起來就是很濃郁的奶酪，可以選擇熱的或是冰的，喜歡奶類製品的朋友絕對不要錯過了。

倫記軟滑腸粉 | 30 分鐘

接著就走到有名的倫記軟滑腸粉，因為陸續吃太多小吃，所以只有點了一份蔥花雞蛋一起share，吃起來有點像很軟的蛋餅，醬料都在桌上可以自己加，有濃稠的醬油、淡口醬油、辣醬、花生醬，超推薦醬油加花生醬，超搭的✨，意外好吃，分量算大，建議兩人吃一份就好

瑪嘉烈蛋撻店 | 30 分鐘

瑪嘉烈蛋撻店是澳門另外一家人氣蛋塔店，這家跟安德魯蛋塔吃起來我覺得差不多，都很好吃，價格也一樣是一顆蛋塔11澳門幣，只是這家賣比較多其他的餐點，也可以買一盒6顆帶回去當伴手禮

【瑪嘉烈蛋撻店】

電話：+853 2871 0032

地址：澳門馬統領圍66號

營業時間：平日 08:30-16:30 /假日 10:00-18:00

公休日：週三

澤賢記 (天神巷店) | 1 小時

澤賢記也是來到澳門必吃的店，在這裡有很多家分店，這次來的時候居然要等一個多小時，我們先抽號碼然後再去附近逛街，等到時間到的時候再回來拿，也是不錯，吃起來外脆內軟，裡面的餡料就是很像蛋塔的內餡，很好吃，不後悔排隊～💖

澳門漁人碼頭 Doca dos Pescadores de Macau | 1 小時

吃喝完畢就做計程車來到漁人碼頭走走拍拍消耗一下熱量，一來到這裡的時候覺得挺壯觀的，很像古羅馬競技場的感覺，很適合來拍照，在這裡也有一些店家可以喝咖啡、吃冰淇淋，但是建議不要正中午來，快靠近夕陽的時後來才不會太熱

Portugália 葡多利正宗葡國菜 | 1 小時

晚餐時刻就選擇在澳門必吃的葡國菜，這家葡多利在官也街，其實官也街也有很多家葡國菜，可以說是到處都有，這家我來的時後不用預約，在網路上的評價也滿不錯的，點了海鮮燉飯、蒜頭蝦、湯品，我覺得還可以，只是它的海鮮燉飯不是像我想像的那種西班牙燉飯，反倒是米飯是軟的，有種湯飯的感覺，可是裡面的海鮮料是滿多的，只是要吃到很飽可能就要貴一點了～

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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