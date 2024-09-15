必勝客轉行吧！中國必勝客不務正業 賣起「西餐級漢堡」好評爆發 還超會聯名請來「泡泡瑪特 MOLLY」

被披薩耽誤的漢堡店！中國必勝客今年新開賣「西餐級漢堡」，特別是「安格斯牛肉堡」和「秘製雞腿堡」深受中國網友喜愛，有網友表示「跟麥麥完全不一樣」、「漢堡必勝客最好吃」。

圖／必勝客中國官方微博

中國必勝客不務正業！必勝客不僅很會賣披薩，不定時推出創新口味，現在更跨足賣起漢堡了。中國必勝客於今年推出「西餐級漢堡」，一開賣就吸引許多人開箱嘗鮮，還頻頻推出多款新口味，除了中國網友最推的3大必點「安格斯牛肉堡、秘製雞腿堡」和「芝士和牛至尊堡」外，也曾結合最火在地美食小龍蝦，推出「肥肥小龍蝦雞腿堡」，滿足喜愛不同滋味的饕客。

圖／必勝客中國官方微博

「必勝客賣漢堡」引發網友熱議，小紅書上有不少網友試吃後反饋分享「夢中情堡出現了」、「超級無敵巨無霸好吃」、「肉肉巨香」，更幽默稱「必勝客開始搶別人飯碗了」、「必勝客轉行吧」。

不僅如此，中國必勝客還攜手泡泡瑪特「MOLLY」聯名推出「焦糖布蕾芝士撻、青提暴打檸檬凍凍茶」等新品，搭配聯名杯身與專屬紙袋，一整套超可愛，直接造福鐵粉有吃又有拿。

圖／必勝客中國官方微博