蜘蛛人設施將進駐香港迪士尼！「鋼鐵人主題館」擴增新的漫威英雄

香港迪士尼樂園漫威主題區將擴展！香港迪士尼於2017年成立全球首個漫威主題園區，以「鋼鐵人」史達克科技展，席捲第一波的迪士尼漫威熱，現在「蜘蛛人」將計畫加入陣容，讓全球漫威粉絲引頸期待。

香港迪士尼將推出全新漫威主題延伸區域，蜘蛛人設施將進駐。圖片來源｜香港迪士尼

漫威超級英雄宇宙的傳奇故事將於香港迪士尼進一步延續。迪士尼體驗主席戴明哲 （Josh D’Amaro）在美國加州舉行的 D23 迪士尼全球粉絲大會，公布了香港迪士尼樂園新階段擴展計劃中的全新漫威主題延伸區域及當中的遊樂設施，並首次展示其概念圖，全新項目將會是香港迪士尼於明日世界漫威主題擴建的第三步曲，提供一個全新的延伸區域，為賓客提供娛樂、購物及餐飲體驗，目前已展開前置作業，後續進展與開幕時間將陸續發布。

香港迪士尼啟動第一波的迪士尼漫威熱。圖片來源｜香港迪士尼

香港迪士尼的漫威傳奇源自於「鋼鐵人」東尼．史塔克決定於香港設立史達工業亞洲總部開始，並選址在香港迪士尼樂園舉辦史達科技展，把史達工業最新、最強的創建呈現賓客眼前。

香港迪士尼鋼鐵人館將擴建另一個科技館，蜘蛛人將加入。圖片來源｜香港迪士尼

史達科技展將擴建另一個科技館，展示他們一系列全新的發明和技術，當中「蜘蛛人」彼得．帕克是最新加入史達工業的實習生，他將負責為大家介紹科技上館中展示的全新突破。然而，蜘蛛人的出現卻引來最難對付的敵人。彼得需要更多的協助，在保護全新發明新技的同時，拯救被捲入了決鬥旋渦中的賓客。

香港迪士尼獨有的漫威主題體驗：「蟻人與黃蜂女：擊戰特攻！」。圖片來源｜香港迪士尼

現在香港迪士尼兩個獨有的漫威主題體驗：「鐵甲奇俠飛行之旅」（Iron Man Experience）、「蟻人與黃蜂女：擊戰特攻！」（Ant-Man and The Wasp: Nano Battle!），一直深受旅客歡迎，開幕至今已接待超過數百萬名賓客。

此外，香港迪士尼每年的漫威主題季節性活動都為賓客提供驚喜，例如漫威超級英雄的強大陣容現身樂園、「復仇者聯盟號」戰車的出場及獨一無二的無人機表演。香港迪士尼將繼續以獨有及創新的說故事方式，來演繹更多膾炙人口的漫威英雄故事。

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301778