快訊

89歲日本上皇后美智子驚傳住處摔倒！ 就醫檢查傷勢

加薩戰火1年：逾4萬死，移除廢墟要花14年12億美元

「和解飯」前先嗆聲 藍白不滿府院黑白臉 綠籲顧民生

蜘蛛人設施將進駐香港迪士尼！「鋼鐵人主題館」擴增新的漫威英雄

欣傳媒／ 欣傳媒
香港迪士尼每年的漫威主題季節性活動為賓客提供驚喜。圖片來源｜香港迪士尼
香港迪士尼每年的漫威主題季節性活動為賓客提供驚喜。圖片來源｜香港迪士尼

香港迪士尼樂園漫威主題區將擴展！香港迪士尼於2017年成立全球首個漫威主題園區，以「鋼鐵人」史達克科技展，席捲第一波的迪士尼漫威熱，現在「蜘蛛人」將計畫加入陣容，讓全球漫威粉絲引頸期待。

香港迪士尼將推出全新漫威主題延伸區域，蜘蛛人設施將進駐。圖片來源｜香港迪士尼
香港迪士尼將推出全新漫威主題延伸區域，蜘蛛人設施將進駐。圖片來源｜香港迪士尼

漫威超級英雄宇宙的傳奇故事將於香港迪士尼進一步延續。迪士尼體驗主席戴明哲 （Josh D’Amaro）在美國加州舉行的 D23 迪士尼全球粉絲大會，公布了香港迪士尼樂園新階段擴展計劃中的全新漫威主題延伸區域及當中的遊樂設施，並首次展示其概念圖，全新項目將會是香港迪士尼於明日世界漫威主題擴建的第三步曲，提供一個全新的延伸區域，為賓客提供娛樂、購物及餐飲體驗，目前已展開前置作業，後續進展與開幕時間將陸續發布。

香港迪士尼啟動第一波的迪士尼漫威熱。圖片來源｜香港迪士尼
香港迪士尼啟動第一波的迪士尼漫威熱。圖片來源｜香港迪士尼

香港迪士尼的漫威傳奇源自於「鋼鐵人」東尼．史塔克決定於香港設立史達工業亞洲總部開始，並選址在香港迪士尼樂園舉辦史達科技展，把史達工業最新、最強的創建呈現賓客眼前。

香港迪士尼鋼鐵人館將擴建另一個科技館，蜘蛛人將加入。圖片來源｜香港迪士尼
香港迪士尼鋼鐵人館將擴建另一個科技館，蜘蛛人將加入。圖片來源｜香港迪士尼

史達科技展將擴建另一個科技館，展示他們一系列全新的發明和技術，當中「蜘蛛人」彼得．帕克是最新加入史達工業的實習生，他將負責為大家介紹科技上館中展示的全新突破。然而，蜘蛛人的出現卻引來最難對付的敵人。彼得需要更多的協助，在保護全新發明新技的同時，拯救被捲入了決鬥旋渦中的賓客。

香港迪士尼獨有的漫威主題體驗：「蟻人與黃蜂女：擊戰特攻！」。圖片來源｜香港迪士尼
香港迪士尼獨有的漫威主題體驗：「蟻人與黃蜂女：擊戰特攻！」。圖片來源｜香港迪士尼

現在香港迪士尼兩個獨有的漫威主題體驗：「鐵甲奇俠飛行之旅」（Iron Man Experience）、「蟻人與黃蜂女：擊戰特攻！」（Ant-Man and The Wasp: Nano Battle!），一直深受旅客歡迎，開幕至今已接待超過數百萬名賓客。

此外，香港迪士尼每年的漫威主題季節性活動都為賓客提供驚喜，例如漫威超級英雄的強大陣容現身樂園、「復仇者聯盟號」戰車的出場及獨一無二的無人機表演。香港迪士尼將繼續以獨有及創新的說故事方式，來演繹更多膾炙人口的漫威英雄故事。

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301778

香港迪士尼

欣傳媒

追蹤

延伸閱讀

漫威85週年驚喜預告：美國隊長、雷霆特工隊和驚奇4超人再現銀幕

漫威85周年短片驚喜不斷 史丹李珍貴身影曝光

小勞勃道尼揭重返漫威之路 曾見迪士尼CEO

香港迪士尼漫威區擴建 「蜘蛛人」當解說員

相關新聞

蜘蛛人設施將進駐香港迪士尼！「鋼鐵人主題館」擴增新的漫威英雄

香港迪士尼樂園漫威主題區將擴展！香港迪士尼於2017年成立全球首個漫威主題園區，以「鋼鐵人」史達克科技展，席捲第一波的迪士尼漫威熱，現在「蜘蛛人」將計畫加入陣容，讓全球漫威粉絲引頸期待。

超驚嘆！ 書中自有黃金屋 7大美麗中華「最美書店」令人著迷

【旅奇傳媒/編輯部報導】面對當今3C產品的便利性，改變了許多人的閱讀習慣，讀書可以讓思緒有天馬行空的洗禮、啟發，又可沉澱向內，是現代人快節奏生活中最好的調節。 一間既有巧思又讓人驚嘆的書店，融合了

澳門兩天一夜旅遊攻略！澳門半島、氹仔、路環必吃必去景點一次蒐集

跟著 Claire 於 2024-05-16 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 16 個景點，其中包含 葡京人酒店、官也街、檸檬車露 LemonCello Gelato。澳門兩天一夜必吃必玩景點，行程怎麼排？一次整理澳門半島、氹仔、路環人氣景點美食攻略

必勝客轉行吧！中國必勝客不務正業 賣起「西餐級漢堡」好評爆發 還超會聯名請來「泡泡瑪特 MOLLY」

被披薩耽誤的漢堡店！中國必勝客今年新開賣「西餐級漢堡」，特別是「安格斯牛肉堡」和「秘製雞腿堡」深受中國網友喜愛，有網友表示「跟麥麥完全不一樣」、「漢堡必勝客最好吃」。

四季中色彩最繽紛！發現美麗中華「秋日童話」 讓人驚豔的暖調之旅

【旅奇傳媒/編輯部報導】才過節氣中的處暑，早晚卻已迎來涼意，更期待四季中色彩最繽紛、最豐富的秋季，紅橙黃橘綠交織的各種林相，在晨昏之間濃烈而美好，美麗中華燦爛金秋，邀旅人奔赴盛宴，暢享出遊好時節。

爆炸性人潮！ 「壽司郎」北京第一家分店開幕竟要等10小時 日網友傻眼

爆炸性人潮！ 「壽司郎」北京第一家分店開幕竟要排10小時 日網友傻眼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。