上海鼎泰豐公告 大陸18家門市正常營運

在大陸消費市場低迷下，北京鼎泰豐26日宣布，10月底前關閉旗下北京、天津、青島、西安、廈門等城市共14家分店，引起關注。在此之下，鼎泰豐於大陸華東、華南地區另一授權合作方上海廣成餐飲管理有限公司（上海鼎泰豐）同日晚間公告表示，目前該公司經營的18家門市不受影響，正常營運。

上海廣成餐飲管理有限公司表示，鼎泰豐上海、蘇州、無錫、南京、嘉興杭、寧波、廣州、深圳共18家門市由上海廣成餐飲管理有限公司負責經營管理，上述城市各分店不受影響正常營運。

公告稱，有關北京恒泰豐餐飲有限公司經營調整及後續善後處理與本司無任何關聯，特此聲明。公告感謝廣大顧客長久以來的支持，指上海廣成餐飲管理有限公司將秉持鼎泰豐經營精神，持續致力於提供優質餐飲體驗為宗旨。

台灣知名餐飲品牌鼎泰豐透過授權合作方式，赴陸展店逾二十年，在大陸主要由北京恒泰豐餐飲有限公司（北京鼎泰豐）、上海廣成餐飲管理有限公司（上海鼎泰豐）分別經營北、南兩地市場。

其中，北京恒泰豐餐飲有限公司今日中午宣布，由於公司營業執照二十年期限已滿，且董事會未能就續展達成一致意見，公司決定於2024年10月31日前，陸續結束北京、天津、青島、西安、廈門共14家門市營運。

北京恒泰豐餐飲有限公司總經理楊炳坤在接受本報採訪時表示，接下來將妥善處理門市租約、員工資遣、儲值卡等事宜，受影響員工約800人。

楊炳坤也提到，北京鼎泰豐原有兩成客群來自外籍客，商務客也佔一定比例，所以在疫情期間受到衝擊，算是「損益兩平」，今年上半年仍略有虧損，不過，如今正值七、八月逢餐飲旺季，加上大陸開放過境免簽，外籍客逐漸回溫，帶來業績轉盈，惟股東仍未對續展達成一致意見。