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四季中色彩最繽紛！發現美麗中華「秋日童話」 讓人驚豔的暖調之旅

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圖：shutterstock／來源
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新疆禾木村的秋色，美如油墨畫。　圖：shutterstock／來源
新疆禾木村的秋色，美如油墨畫。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】才過節氣中的處暑，早晚卻已迎來涼意，更期待四季中色彩最繽紛、最豐富的秋季，紅橙黃橘綠交織的各種林相，在晨昏之間濃烈而美好，美麗中華燦爛金秋，邀旅人奔赴盛宴，暢享出遊好時節。

▲胡楊木是稀有樹種之一，每年秋季額濟納宛如童話世界。　圖：shutterstock／來源
▲胡楊木是稀有樹種之一，每年秋季額濟納宛如童話世界。　圖：shutterstock／來源

蒙古・額濟納旗／ 最佳賞秋時間：9月下旬-10月下旬

每年9月下旬到10月下旬是額濟納旗胡楊林最美的季節，集沙漠、戈壁、草原、湖泊、胡楊林於一體，擁有神奇的自然景觀和獨特的人文景觀，在陽光照射下，鮮艷的黃橙色將大地染成金黃色，就像大漠裡的璀璨明珠。

▲內蒙古阿爾山美麗秋景。　圖：shutterstock／來源
▲內蒙古阿爾山美麗秋景。　圖：shutterstock／來源

內蒙古・阿爾山／最佳賞秋時間：9月中下旬-10月上旬

內蒙古草原的春夏，帶來旺盛的生命力，9月後的秋色短暫而誘人，阿爾山的金秋層層相疊，展現了大面積讓人震撼的金黃地景，拜訪阿爾山森林公園，可一次蒐集火山、冰川、草原、溫泉、森林、人文景致，應接不暇的美好景色，等待您的光臨，錯過再等一年。

▲秋遊北疆必訪喀納斯月亮灣。　圖：shutterstock／來源
▲秋遊北疆必訪喀納斯月亮灣。　圖：shutterstock／來源

新疆・喀納斯／最佳賞秋時間：9月下旬-10月上旬

2024最火陸劇《我的阿勒泰》重要取景地之一就在北疆喀納斯、禾木村，五彩斑斕的秋色美如火，墨綠與青翠交織，亮橘又襯著金黃，一草一木都是風景，從湛藍的天空到點綴群山的鵝黃色，再到翠綠的湖色，宛如電影大片的場景，約莫一個月的最佳觀賞期，短暫又珍貴。

▲秋訪稻城亞丁，乾淨的純色讓人驚豔。　圖：shutterstock／來源
▲秋訪稻城亞丁，乾淨的純色讓人驚豔。　圖：shutterstock／來源

四川・稻城亞丁／最佳賞秋時間：9月下旬-11月

每年9月到11月，是稻城亞丁最美的季節，天空的顏色只有兩種：純藍、雪白，地面上大片金黃的楊樹林與紅草地襯托了神山雪白的山陵線，四處皆是美景，在乾淨的藍天下，一切顏色更為鮮艷與單純。

▲九寨歸來不看水，秋天的九寨溝美不必多言。　圖：shutterstock／來源
▲九寨歸來不看水，秋天的九寨溝美不必多言。　圖：shutterstock／來源

四川・九寨溝／最佳賞秋時間：10月上旬-11月上旬

「九寨歸來不看水，一步一景，名不虛傳！」四季都受歡迎的九寨溝，秋季正美，水色豐富、樹葉金黃，暖色交織，搭配碧藍純淨的湖水，猶入仙境，有山有水有瀑布，還有野生動物，更有藏族村寨可以感受當地文化，收穫豐富。

▲婺源篁嶺旅遊區每年都會舉行曬秋節，歡慶豐收。　圖：shutterstock／來源
▲婺源篁嶺旅遊區每年都會舉行曬秋節，歡慶豐收。　圖：shutterstock／來源

江西・婺源／最佳賞秋時間：9月中旬到11月下旬

江西美景紛呈，細究文化旅遊不可錯過婺源曬秋季，入秋後的婺源村民開始在房子前後或窗台上日曬農作物與果物，層層疊疊的晒匾就像調色盤一樣，讓灰瓦白牆的徽派建築有了不同的裝扮，這也是婺源秋天最常見的打開方式，除了賞楓，別錯過這紅紅火火曬日子的樂趣。

▲南京東南大學，秋日金梧桐美景。　圖：shutterstock／來源
▲南京東南大學，秋日金梧桐美景。　圖：shutterstock／來源

江蘇・南京／最佳賞秋時間：11月中下旬-12月上旬

歷史悠久的南京，四季皆美，入秋後的棲霞丹楓更是秋季限定體驗，除了上山賞楓，金陵滿城梧桐和銀杏，為六朝古都添加更多文藝浪漫，走進校園也走進影視劇取景的拍攝熱點。其中，深秋時節拜訪東南大學，走上梧桐大道感受文化氣息滿滿的梧桐雨，賞心悅目。

▲濟南紅葉谷楓紅秋色與古建築相互輝映。　圖：shutterstock／來源
▲濟南紅葉谷楓紅秋色與古建築相互輝映。　圖：shutterstock／來源

山東・濟南紅葉谷／最佳賞秋時間：10月上旬-11月下旬

秋日時節，歡迎到山東濟南紅葉谷賞楓，在百萬棵楓樹、黃櫨樹點綴下，滿山遍野都是絢爛的紅葉，搭配古色古香的建築，浪漫醉人。從高處遠觀，深紅、褐紅、金黃與淡綠，就像是巨型彩繪地毯，成為紅葉谷特有的景觀，看完山景也別錯過到絢秋湖感受波光粼粼的湖面倒影，充滿詩情畫意。

「仁者樂山，智者樂水」在溫度舒適、秋高氣爽的好時節，只要出門既可當仁者也能成智者，親山走水飽覽美景，出外踏青轉換心境，有益身心。想知道更多大陸景點資訊，可查詢「海峽兩岸旅遊交流協會」網站或上「美麗中華」FB、IG，開拓精彩獨到的旅遊視野。

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