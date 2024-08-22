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爆炸性人潮！ 「壽司郎」北京第一家分店開幕竟要等10小時 日網友傻眼

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝テレ東BIZ YouTube
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日本迴轉壽司巨頭「壽司郎（Sushiro）」，在中國北京市的第一家門市於8/21開業了，根據日媒報導，壽司郎21日北京店開幕當日出現爆炸性人潮，推測自11點半開業前就已出現排隊人龍，到了下午排隊誇張景象已持續超過10小時，讓網友們紛紛熱議。

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中國北京市的首家壽司郎門市，選在北京市中心的大型購物中心開設「西單大悅城店」。據日本《共同社》報導，由於中國因為日本排放福島第一核電廠核處理水，對日本海產品實施全面禁令，因此北京分店是使用中國等世界各地去水產做食材。

其實壽司郎早在2021年，就於廣東開設中國第一家店，北京分店同樣供應價格約1盤人民幣10元，約新台幣45元的美味壽司品項。

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壽司郎在北京的盛況，掀起網友們熱議，在社群平台X上的日本網友傻眼直呼「意外！不是一直喊『NO JAPAN』嗎」、「魚是改用中國的，還是不相信日本吧」。而台灣和香港網友也紛紛留言「口號是叫的！沒錯！」「他們反美、日是工作，旅美、日是生活」、「不是仇日的嗎？不能穿和服，但可以吃壽司？」。

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