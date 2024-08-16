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長榮桂冠酒店事件 北京官媒：吃飯砸鍋者必須一涼到底

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
就巴黎長榮桂冠酒店事件，中共官媒北京日報強調「吃飯砸鍋者，必須一涼到底！」。圖為大陸網紅二度前往酒店理論時，巴黎長榮桂冠酒店人員表示將把所有國旗都拆掉。（圖／截自抖音影片）
就巴黎長榮桂冠酒店事件，中共官媒北京日報強調「吃飯砸鍋者，必須一涼到底！」。圖為大陸網紅二度前往酒店理論時，巴黎長榮桂冠酒店人員表示將把所有國旗都拆掉。（圖／截自抖音影片）

巴黎長榮桂冠酒店拒絕萬國旗中懸掛五星旗事件，於大陸地區持續延燒，官媒在報導後，也已經出現了評論。指標性的北京日報發布「銳評」，嚴厲指出「誰在涉及中國國家利益、民族尊嚴的問題上作妖，等待它的就是堅決抵制乃至永久封殺」，更強調「吃飯砸鍋者必須一涼到底」。

大陸網紅「張教官的有趣人生」日前到巴黎長榮桂冠入住時，發現奧運期間各國旗幟都有懸掛，唯獨缺少中共五星旗，與櫃台理論後憤而直接「不住了」，影片13日上架引起巨大討論，不久該網紅14日晚間發佈第二則到該酒店理論的影片，酒店管理階層重申「酒店有權決定要如何布置酒店」，再度拒絕於萬國旗下架前掛上中共的五星旗。

長榮桂冠酒店日前已經透過長榮桂冠上海官網發表致歉聲明，且強調長榮集團總裁張榮發在世時也致力推動兩岸經貿合作，並不遺餘力整合集團企業資源回饋社會，長榮桂冠酒店也一如既往秉持張總裁的理念，「希望兩岸關係和平發展，朝向兩岸人民共同期待的方向前進」。

不過目前，大陸攜程、去哪兒、美團等各大平台都已經下架長榮桂冠酒店。

指標性的輿論風向、中共北京市委機關報「北京日報」16日對各平台下架長榮桂冠酒店，以及長榮桂冠酒店致歉聲明刊出一則報導，提到有微博網友表示「避重就輕」、「這麼沒誠意」，也有網友說「它說了啥？什麼都沒說」。還有網友說，「長榮桂冠酒店：酒店對於此事件處理思慮有欠周全，造成部分住客觀感欠佳與各界之關切，深感抱歉……然後呢？沒有然後……」。

同時值得注意的是，北京日報並就此事發表「京報銳評」，強調「祖國尊嚴不容折辱、核心利益不容挑戰，這是堅定的國家意志，更是全體國民的樸素情感。誰在涉及中國國家利益、民族尊嚴的問題上作妖，等待它的就是堅決抵制乃至永久封殺」。

評論還表示，目前大陸主流酒店預訂平台均已下架長榮酒店，「這也是砸鍋者應該付出的代價」。文章最後強調，「吃飯砸鍋者，必須一涼到底！」。

而另一官媒中國新聞社則報導張榮發曾表示自己「是台灣人，也是中國人」，報導特別提及張榮發在2008年汶川地震、2013年雅安地震以及2014年魯甸地震後，均向災區捐款，協助賑災。

此外報導還指出2012年大選前張榮發表示，「九二共識」是兩岸對話的基礎；只有承認九二共識，對台灣才會有利。對「台灣獨立」，張榮發曾在公開場合明確表示「當然不能同意」，「因為台灣是一個小島，最重要的就是人民的生活要安定，這才是最重要的事」。

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