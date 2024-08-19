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台灣訪港旅客復甦創新高！搶先推出「香港萬聖節」　到香港抓鬼趣

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香港迪士尼樂園米奇 Halloween 玩轉大街派對。　圖：香港旅遊發展局／提供
香港迪士尼樂園米奇 Halloween 玩轉大街派對。　圖：香港旅遊發展局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣赴港旅客人數復甦創新高！香港旅遊發展局公布2024上半年1-6月台灣旅客赴港總人數超過58萬，與2018年相比已恢復61%，其中對消費經濟貢獻高的過夜旅客人數，更已恢復達88%。光是6月單月份過夜人數跟2018同月相比已經恢復達98%，充份顯示香港仍是台灣旅客喜愛的旅遊目的地之一。

為吸引更多台灣人到香港旅遊，香港今年利用中元節話題，提早公布香港萬聖節的精彩活動，並聯同旅行業者推出優惠的萬聖節套裝行程，三天二夜瘋玩香港萬聖節只要8,888元起（未稅）。

▲香港迪士尼樂園惡人朋友再度傾巢而出。　圖：香港旅遊發展局／提供
▲香港迪士尼樂園惡人朋友再度傾巢而出。　圖：香港旅遊發展局／提供

香港迪士尼樂園度假區萬聖狂歡派對「Disney Halloween Time」盛大回歸

香港迪士尼樂園度假區的萬聖狂歡派對「Disney Halloween Time」將於 9/13-10/31盛大歸來。迪士尼惡人將再度傾巢而出，與賓客一起反轉迪士尼！時尚女魔頭庫伊拉舉辦的「惡人大宅舞會」將強勢回歸，並邀來了她的迪士尼惡人朋友一起帶領賓客投入時尚音樂派對！黑魔女、海妖烏蘇拉、巫師霍博士、加斯頓、嘉芙夫人會再次亮相得獎歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」，用詭魅的音樂引領賓客進入黑暗世界。

多位迪士尼朋友及達菲與好友也將換上萬聖節服飾，於「米奇 Halloween 玩轉大街派對」與賓客載歌載舞。千萬不要錯過「阿 Jack 怪誕大餐」，體驗怪誕城的奇風異俗飲食。焦點人物南瓜王傑克、莎莉和烏基布基也會到場跟大家互動！「萬」遊 Trick-or-Treat 也是最矚目傳統之一。記得走遍樂園尋找南瓜頭流動趣玩站，跟演藝人員要糖果！

▲海洋公園哈囉喂全園祭9/7正式揭幕。　圖：香港旅遊發展局／提供
▲海洋公園哈囉喂全園祭9/7正式揭幕。　圖：香港旅遊發展局／提供

香港海洋公園哈囉喂全園祭嘩鬼出籠　玩盡全園搞鬼新「驚」歷

「海洋公園哈囉喂全園祭 2024」將於9/7正式揭幕，號召大人小朋友一同盛裝打扮，盡情暢玩哈囉喂全園祭的驚悚鬼屋及各種表演！屆時海濱樂園廣場將引爆「全民 Trick-or-Treat」，小朋友可跟爸媽一起大玩互動小遊戲，並與大堆南瓜怪瘋狂打卡！入夜後，公園將閃現鬼魅燈光，嘩鬼會突然現身，與大家趣怪合照！

而六大驚嚇體驗將突破驚悚極限，以全新互動元素帶你探索靈異區域，一步步走進舊城寨、厲鬼凶宅、陰靈酒店等詭異禁地，心寒指數直線上升！哈囉喂還有一連串期間限定精彩表演、遊戲攤位、萬聖節主題美食，以及各種打卡必備的頭飾和公仔精品，助你打造最佳造型，迎接全民哈囉喂，探索猛鬼新領域！

▲香港迪士尼樂園歌舞匯眼「惡人舞動迪士尼」，用詭魅的音樂引領賓客進入黑暗世界。　圖：香港旅遊發展局／提供
▲香港迪士尼樂園歌舞匯眼「惡人舞動迪士尼」，用詭魅的音樂引領賓客進入黑暗世界。　圖：香港旅遊發展局／提供

亞洲最濃厚哈囉喂氣氛 瘋玩香港萬聖節三天只要8,888元起

農曆七月除了看鬼片與拜好兄弟外，還可以提前安排萬聖節行程，整個九月到十月，香港將瀰漫萬聖節獨特的搞怪氣氛，商場、酒吧和餐廳充斥著驚奇古怪又趣味的主題裝置，蘭桂坊化身為充滿驚悚與驚喜的派對天堂，為整個城市帶來無限樂趣與驚嚇。

東南旅遊推出「哈囉喂搞鬼趣」含香港海洋公園門票，三天機加酒自由行四人一室每人只要8,888元起（未稅）；雄獅旅遊的萬聖節專案三天機加酒自由行四人一室每人9,788元起（未稅），另享888元優惠可加購主題鬼屋套票，入住灣仔帝盛酒店，雄獅旅遊還會安排專車送往海洋公園，並特別提供萬聖節限定禮包，含括萬聖小禮、Bakehouse 蛋塔以及香港美食手信。可樂旅遊推出香港迪士尼樂園萬聖節專案，含樂園2日門票住香港迪士尼探索家酒店，以及一位難求的萬聖節限定美食「阿Jack怪誕大餐」。三天二夜二大二小每人13,888元起（未稅）。可樂旅遊還有香港捉鬼團專案，搭配星宇航空住市區酒店，含香港海洋公園門票及香港迪士尼樂園門票，三天機加酒自由行四人一室每人14,588元起（未稅）。

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