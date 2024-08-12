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蘇州一日遊行程規劃！體驗古城小橋流水的江南美景

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作者：Funliday-Claire

跟著 Claire 於 2024-04-04 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 寒山寺 Hanshan Temple、平江路、李百蟹·蟹黄面(平江路店)。

蘇州一日遊，帶你走遍古城，欣賞小橋流水的夢幻美景

寒山寺 Hanshan Temple | 30 分鐘

來到蘇州必去景點，就是鼎鼎大名的寒山寺了，從高鐵出站坐計程車還滿快就可以抵達，但我建議還是早一點來，人比較不會那麼多，寒山寺位於江蘇省蘇州市楓橋鎮，此地以唐朝詩人張繼所作的《楓橋夜泊》聞名，讓來到寒山寺的遊客更能感受詩詞中的意境，只是進去裡面還需要購買門票喔。

平江路 | 1 小時

平江路至今已有2500多年的歷史，是蘇州現存最典型、最完整的古街區。整條街是沿著一條小路，可以說是水陸並行、河街相鄰，柳樹垂下真的非常漂亮，很有江南水城的特色。在這裡你可以看到到處都是漢服出租、在地特色小吃與伴手禮，可以隨便逛逛，非常愜意。難怪有「上有天堂，下有蘇杭」的美稱呢。

李百蟹·蟹黄面(平江路店) | 1 小時

原以為這家會讓我很驚豔，但我覺得真的有些普通，整體味道沒什麼記憶點（有些平淡），而且有點貴，雖然是名店，但建議兩個人可以一起SHARE一碗就好，才不會覺得浪費錢，反倒我覺得蘇式甜品:糯機機 還滿好吃的。是芋泥口味的，芋泥香濃好吃，不黏牙。

壹囍堂糕點 | 1 小時

這家是剛好經過的小攤販，看起來蠻厲害的，也很多人購買，有非常多種口味，有試了一個還不錯，只是有點甜，一定要配茶喝才好😚

朱鸿兴面馆 | 1 小時

步行前往山塘街的路上，肚子餓了，所以就在這裡找了一家有名的麵館吃飯，這家其實也是經過隨便挑的，畢竟在這個地方隨隨便便一家都是百年老店，這家的揚州炒飯真的超級好吃的，而且湯麵也很美味，湯包也很讚，面皮很香，絕對會想來吃第二次❗️❗️

山塘街 | 1 小時

來到蘇杭豈能錯過「七里山塘」呢?山塘街是蘇州姑蘇區將近 1200 年歷史的步行街，來源是來自於唐朝詩人白居易擔任蘇州刺史時興建的「蘇州第一名街」。非常能體現小橋流水、粉牆黛瓦的一條街道，到晚上各個商店會紛紛點燈，會有與白天不一樣的風采。除此之外也充滿了各種在地特色美食，這次是連假時刻來，所以真的人擠人，現場也有人流管制，只進不出，很建議要來的朋友可以挑平日的時間來。

茉沏 | 1 小時

來到這裡可以看到好多人都拿著冰淇淋啊😆，才發現是茉莉花冰淇淋，也一起跟風點了一隻，茉莉花口味吃起來茶香味十足，不僅如此冰淇淋還灑上乾燥的茉莉花可以吃，清涼解渴又美味😋，一定要吃

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