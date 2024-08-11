香港經典美食之旅，老字號餐廳大推薦！就連韓國廚神也必吃的好味道

香港向來以美食聞名世界，尤其是街頭小吃、老字號餐廳更是種類繁多，可惜的是有不少香港老字號，都因為疫情影響及消費模式改變而黯然告別。不過幸好隨著經濟情況慢慢復甦，許多經典老店也開始恢復營業，是時候來場香港經典美食之旅，今天為各位推薦6家必吃的香港老字號餐廳，用讓人念念不忘的懷舊滋味，來充實你的美好假期。

香港美食：老字號餐廳大推薦！

蓮香樓

位在中環的蓮香樓，1927開幕至今已有近百年歷史，也一直是大家最常推薦的香港道地茶樓，想感受傳統飲茶文化，來這就對了。雖然經歷兩次短暫歇業，但今年由新老闆接手後再次重新營業，沿用舊班底繼續賣著懷舊點心，味道不變風格不變。不過品嘗美味要有點心理準備，老香港茶樓港點推車的搶食氛圍是有點嚇人的，手腳不快可是吃不到想吃的呦～

圖 /ReadyGo

店家地址：中環威靈頓街160-164號

連絡電話：+852-2116-0670

營業時間：6:00–16:00 / 18:00–22:00

維記咖啡粉麵

1957年創立，以豬潤牛肉麵及咖央西多士聞名的維記咖啡粉麵，從以前的轉角ㄧ間店到現在已經拓展到3間店了，就連韓國的廚神美食家白種元，都曾在節目上說這家店是他到香港必吃的美食。豬潤就是我們常吃的豬肝，口感不乾柴還很Q彈，而且沒有腥味，湯頭鮮甜味道濃郁還加了薑，好吃的讓人整碗麵一下全吃光。

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店家地址：香港深水埗福榮街62及66號

營業時間：平日6:30–20:30 / 假日6:30–19:15

新華茶餐廳

60年代開業至今，已經傳承三代的新華茶餐廳，是所剩無幾仍保留閣樓雅座的茶餐廳。老顧客總是循著舊時的記憶，特意來回味美食，像每日新鮮出爐的酥皮蛋塔，好多人一次就買好幾盒；招牌沙嗲牛肉麵，用新鮮牛肉以秘製醬料醃製後下鍋拌炒，牛肉軟嫩入味，其他還有茄汁燴豬扒意粉、星洲炒米與香滑奶茶，都是很多人喜歡的好味道。

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店家地址：香港長沙灣青山道334號青山道330-334號

連絡電話：+852-2387-3698

營業時間：6:00–22:30

蛇王芬

蛇王芬創立於1895年，到現在已有120年多歷史，從在上環推着木頭車賣蛇羹及燒味飯開始，到現在蛇王芬沒有因潮流而改變，菜單上百款菜色全部與當年開舖時賣的一樣，除了蛇羹還有煲仔飯、燉湯、燒臘飯和家常小菜等，還獲得米其林的推薦，所以千萬不要被店名嚇到，其實菜品都非常好吃，尤其是煲仔飯、燉湯都是十分有名的，下次到香港旅遊一定要去嘗試看看。

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店家地址：香港中環閣麟街30號地下

連絡電話：+852-3579-5954

營業時間：11:00–21:30

再興燒臘飯店

由潮州人於清光緒末年開始經營的再興燒臘飯店，多次獲得米其林必比登推薦，還曾被美國CNN形容「再興是叉燒的同義詞」，所以滿多人都推薦來香港必吃，雖然店面有點陳舊，但是櫥窗上一隻隻烤得晶瑩油亮的燒鴨與燒鵝，還是非常誘人的。很多網友都推薦叉燒飯、燒鵝飯、三寶飯與乳豬飯，我個人推薦三寶飯，燒鵝皮脆肉不柴，叉燒的甜甜醬汁滲透至肉裡，再加上店家提供的好味汁淋在飯上超好吃。

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店家地址：香港灣仔軒尼詩道265-267號地下C座

連絡電話：+852 2519 6639

營業時間：9:30–22:00 (週日公休)

強記美食

強記美食開業於1951年，由攤車到現在的店面，七十幾年老字號的好味傳承三代。最厲害的是用一碗街邊的臘味糯米飯，拿下連續八年米其林街頭小吃推薦的榮譽，確實是很不簡單。有名的臘味糯米飯料多豐富，臘味油香味美，糯米Q彈帶有淡淡醬油鹹香，其他必點還有花生旺菜豬骨粥、煎蝦米腸粉等小吃，搬到現在的店面後，菜單選擇又更加豐富。

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店家地址：香港灣仔駱克道406號地下

連絡電話：+852-2572-5207

營業時間：12:00–22:00（週一公休）

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