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杭州旅遊再加碼！雙世遺日夜迷人 西湖美景延伸大運河 玩法多樣

聯合新聞網／ TTN旅報
京杭大運河修繕補水完成，古厝長河映照夕暉，美景無限。 圖／TTN圖庫 提供
京杭大運河修繕補水完成，古厝長河映照夕暉，美景無限。 圖／TTN圖庫 提供

【文・廖苡安】

杭州之美，受惠於西湖美景，也得益於四時風光不同。西湖景色晝夜變幻，有人愛傍晚的夕照餘暉，也有人好清晨的煙雨朦朧。

除了在不同季節裡追尋從南宋傳述至今的西湖十景：蘇堤春曉、曲院風荷、平湖秋月、斷橋殘雪、花港觀魚、南屏晚鐘、雙峰插雲、雷峰夕照、三潭印月以及柳浪聞鶯，也可循著1984杭州市園林文物管理局攜手多家報刊及園林名家遴選出的新西湖十景：雲棲竹徑、滿隴桂雨、虎跑夢泉、龍井問茶、九溪煙樹、吳山天風、阮墩環碧、黃龍吐翠、玉皇飛雲及寶石流霞，感受古今十景的變化與差異。沿湖慢行，百轉千回，逸趣各妙。

隨著近年發展，杭州已不僅只有西湖拿得出手。2014年成功申請為世界遺產的京杭大運河，已經發展成能與西湖競麗的杭州另一大旅遊特色，來杭州旅遊絕對不能錯過。

 多樣遊法 感受杭州雙世界遺產 💫

西湖＋大運河發展出多元化的玩法，不只是徒步賞景，還有單車、電瓶車、水上巴士等，各種新潮有趣的交通工具，替杭州之旅增添各種樂趣。

開鑿於2,500年前，全長1,794公里的京杭大運河，北起北京、南至杭州，是世界上里程最長、工程最多、修建難度最大，且現今仍在使用的古代運河。雖因清朝末年黃河改道淤積阻塞，南北不暢，但如今京杭大運河已在官方系列工程下全線補水貫通，風貌遠勝從前。尤其是運河沿岸，夜景的燈火燦爛與日間的老院雕牆，綠蔭垂掛，帶來截然不同的感動。

》感受杭州的幾種方式 水陸遊法 新思路增添樂趣
 散步漫遊 悠閒地走在湖畔邊，像是看著一幅秀麗水畫慢慢展開，一年四季景色美感皆不同，走上好幾圈也不覺累。

 單車環繞 喜歡加快腳步、喜歡更高機動性，不妨以騎自行車方式遊覽西湖，周邊租借腳踏車方便度極高。

 電瓶車行 電瓶車採隨招隨停方式環繞湖邊，15公里只需要約1.5小時，適合暢享西湖的悠閒。

 水上巴士 體驗運河杭州段長達21公里河岸的美景，搭乘杭州「貢多拉」－水上巴士是最佳方式。

 

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