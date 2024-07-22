全球最大室內冰雪主題樂園！哈爾濱「冰雪小世界」啟用 一秒穿越冬夏季

【旅奇傳媒/編輯部報導】哈爾濱冰雪大世界的四季冰雪項目，於日前正式全部落成，經金氏世界紀錄認證官認證，其中的最後一個項目－室內冰雪館，是世界上最大的室內冰雪主題樂園，與冬季的「冰雪大世界」呼應，稱為「冰雪小世界」，館內所用的冰，採自松花江的存冰，以及加入可食用色素的彩冰，維持攝氏零下8度至零下12度之間的恆溫，一年四季都可迎接遊客前來體驗冰雪世界。

▲全球最大室內冰雪主題樂園包括9個主題遊樂區和13個體驗項目。 圖：黑龍江省文化和旅遊廳（Media OutReach Newswire）／來源

哈爾濱冰雪大世界股份有限公司負責人介紹，這是一座沉浸式冰雪光影互動體驗館，採用全球最先進的冰雕雪建築理念、技術與工藝，建築面積2.38萬平方公尺（約7,200坪），建有9個主題遊樂區和13個體驗項目，運用藝術手法、聲光電效果，集結冰雪、光影、娛樂、互動、美食、文創等元素，打造奇幻炫彩的冰雪王國，讓遊客即使在炎熱夏季也能開啟「一秒穿越冬夏」的奇妙之旅，對於豐富哈爾濱旅遊產品、打造「冰雪文化之都」具有重要意義。

隨著「第22屆哈爾濱國際啤酒節」的開幕，哈爾濱冰雪大世界公園園區也成為集冰雪、啤酒、美食、音樂、住宿、動漫、休閒娛樂為一體的多功能城市生態度假區，在炎炎夏日，給當地和外國遊客帶來驚喜。黑龍江省始終致力於全區域、全季節旅遊高品質發展，著力打造冰雪經濟，讓更多遊客前往黑龍江感受其獨特美景。

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