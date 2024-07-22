過夜旅客獨享！香港發送50萬份「夏日三重禮」總值超過港幣1億元

香港向訪港過夜旅客發送50萬份「夏日三重禮」。 圖：香港旅遊發展局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】夏日旅遊旺季即將到來，香港推出一系列活動與優惠迎接旅客，即日起至9/15推出「香港．樂在當夏」活動，向訪港過夜旅客發送50萬份「夏日三重禮」，涵蓋交通觀光﹑餐飲及零售優惠券，總值超過港幣1億元；全城超過百個品牌推出超過100款夏日精選優惠，整個城市也會添上創意夏日主題裝飾，超人氣「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展已於7/13登場，讓訪港旅客嗨翻夏季，暢遊香港。

▲旅客可於參與活動的酒店領取三重禮。 圖：香港旅遊發展局／提供

總價值破億港幣！ 50萬份「夏日三重禮」贈訪港過夜旅客 享受旅遊樂趣

香港旅遊發展局即日起將向訪港過夜旅客送出50萬份「夏日三重禮」，內容包含交通觀光優惠券五選一，優惠內容有港鐵機場快綫單程車票或港鐵遊客全日通買一送一；天星維港遊、電車全景遊或九龍巴士旅客日票，可以用優惠價港幣20元享用旅遊體驗。在餐飲消費、零售購物方面，旅客只要分別消費滿港幣200元即各減港幣100元，共有超過1,000家餐廳、2,700家商店可供選擇。每人最高可領取價值港幣超過500元的各種不同消費折扣優惠，總值超過港幣1億元。

▲「任意門」出沒香港 號召旅客穿梭港九打卡。 圖：香港旅遊發展局／提供

「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴首站香港盛大開幕 多啦A夢無人機匯演7月20日登場

「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展全球首站於7/13-8/11於香港登場，雖然室內收費展區門票售罄，主辦單位AllRightsReserved（ARR）同步推出兩大免費展區，包括「100% 多啦A夢户外展區」展出全球最高的12公尺多啦A夢充氣雕塑，伴隨34個動漫多啦A夢、及10位多啦A夢親友的1：1原大雕塑，與巨型漫畫列陣，跟維港天際線互相輝映。

「100% 星光大道」則向香港電影致敬，多啦A夢與好友大雄等穿上禮服，沿星光大道陪伴13位香港電影工作者的漫畫化人形立牌，包括古天樂、吳彥祖、鄭伊健、劉俊謙等人，走過以多啦A夢主題顏色為創作概念的「藍」地毯。

5月舉辦的全球首場「多啦A夢無人機匯演」反應熱烈，主辦單位－創意品牌 AllRightsReserved 宣佈，計劃於7/20 (六) 再度在維港上空舉辦第二場匯演，當中加入全新精彩內容，一千架無人機將化身為各式各樣的經典多啦A夢場景與造型，為觀眾帶來視覺盛宴。匯演位置將移師至星光大道近尖東的海域上空，讓更多市民旅客觀看。

多啦A夢「任意門」襲港 號召旅客穿梭港九打卡

香港旅遊發展局與展覽主辦單位合作，7/9-8/8期間，將10道粉紅可愛的多啦Ａ夢經典道具「任意門」帶來香港，邀請旅客穿梭香港鬧市和旅遊熱點，找尋粉紅門框的蹤影打卡以及換領限量紀念品，「任意門」出沒地點包括：中環元創方（PMQ）、中環碼頭、中環閣麟街（近荷李活道）、中環遮打花園、山頂凌霄閣、灣仔海濱公園「水上運動及康樂主題區」、廟街榕樹頭（油麻地社區中心休憩花園）、香港藝術館、西九文化區及觀塘海濱公園。

▲多啦A夢在星光大道香港電影致敬。 圖：AllRightsReserved／提供

「香港．樂在當夏」一站式活動專頁 親子共遊香港線上攻略免費下載

香港旅遊發展局也於官方網站特別設立「香港．樂在當夏」一站式活動專頁，網羅今夏各種活動及演唱會資訊、消費優惠等，並推薦夏日不容錯過的吃喝玩樂重點項目與好去處，旅客都可在此一覽無遺，方便計劃行程。

香港旅遊發展局特地集結多位知名親子部落客訪港心得，推出香港親子遊線上攻略免費下載，不論是兩天一夜的快閃旅行，還是四天三夜的深度體驗，都可參考攻略輕鬆安排！攻略中也分享各景點玩法，探索主題樂園及戶外行程、寓教於樂的博物館、打卡拍照好選擇等都囊括在內，在飲食推薦上也提供了適合親子又具有香港風味的餐廳建議，今年暑假香港行就跟著部落客的腳步輕鬆玩、FUN 享港味。

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