香港獨特甜品必吃推薦－韓良憶：到香港，請帶上另一個胃

常聽人說，「吃甜品是另一個胃」，明明正餐已經吃得夠飽，卻仍有胃口容納甜點。我呢，並沒有英語所說的「甜牙齒」，遠遠算不上嗜甜如命的「螞蟻族」，可是一到香港，連我都會人云亦云，將前面那一句話掛在嘴邊，且暫時不管熱量，痛快大啖各色港式甜品。

好比說，燉奶。每回來港，再忙再飽，也會想方設法吃一碗雙皮燉奶，冬天則食薑汁撞奶，薑汁可以禦寒。最近這一次也不例外，光顧的是銅鑼灣的「義順牛奶公司」。

義順牛奶公司的雙皮燉奶是到香港必訪的甜品之一。圖／陳沛林攝影

店外暑氣逼人，服務人員建議我吃冷的燉奶，說是品相更美，拍起照來好看。我心想「我的燉奶是點來吃的，不是拿來拍美照的」，就謝過她的好意，照樣點我的熱雙皮。不論寒暑，我的燉奶都必須是溫熱的，只因我老覺得，冷的燉奶食來有點像在台灣更常見的義大利奶酪（panna cotta），沒什麼稀奇，雖說質地也嫩滑，但論起奶香味，熱的更明顯一點。

於是點了不另加料的原味雙皮燉奶，一入口，滋味還是那麼濃郁，口感還是那麼柔軟絲滑，完全不必咀嚼，暖暖地滑下喉間，讓我好生滿足。

原味雙皮燉奶，熱熱吃更能品到濃郁的奶香味。圖／黃顯翔攝影

吃過燉奶，專吃甜品的胃還有空間，可以花港幣三元，搭叮叮車（電車）到灣仔靠近金鐘的「聰。C Dessert」吃涼的。此店前身為「聰嫂甜品」，據說鼎盛時期曾創下三家分店賣出七千碗糖水的紀錄。老闆後來把招牌賣給中國大陸餐飲集團，自家則轉賣素食，可惜集團在疫情期間將聰嫂甜品全部清盤，老闆一家人捨不得糖水手藝從此消失，2023年秋天以「聰。C Dessert」之名重新開張。

重新開張的「聰。C Dessert」延續了經典的香港糖水手藝。圖／陳沛林攝影

一如其洋氣的新店名，店裡店外的裝潢以白色與原木色為主，帶一點北歐風格，供應的則還是港式甜品，有傳統糖水，比方熱的合桃露、芝麻糊，也有相對新派的冷甜品，如楊枝甘露，甚至有從台灣紅到香港的黑糖珍珠。我當然不會點最後這一樣，我畢竟來自台灣嘛。

那麼，楊枝甘露豆腐花和龍眼椰果冰就各來一碗，和旅伴分著吃。有位同伴不食生冷食品，遂點了傳統的芝麻合桃露，還有位就愛榴槤之「異香」，理所當然點了新派的榴槤水晶珠。

一桌糖水和冰品中，龍眼椰果冰最合我胃口，本以為是刨冰加上龍眼和椰果，結果店家是用去籽泰國龍眼冷凍後加鮮奶油打成冰砂，上面再放冷凍龍眼、椰果和西谷米，清甜爽口又解膩。如果再去香港，我會為了這一碗冰而專程前往聰。C Dessert 。

龍眼椰果冰是韓良憶最推薦的單品，吃起來清甜爽口又解膩。圖／黃顯翔攝影

除了港式糖水與甜品外，此次重訪港九，多虧當地美食達人介紹，我還品嘗到以前從未吃過的傳統粵式糕點，都販售於街邊小店，若非有人指點，我可能不會多看一眼，路過、錯過。

坐落於九龍佐敦廟街的「方太糕品舖」，以傳統的「砵仔糕」而聞名，店內製糕，店門口販售，沒有座位。砵仔糕原產於廣東台山，古早做法以粘米粉漿（即在來米粉漿）調合砂糖，另摻煮熟的紅豆，盛於小碗中蒸炊而成。方太的砵仔糕分為黃褐色和白色兩種，前者加的是黃糖，口味傳統，後者以白糖與椰奶調味，具南洋風味。

坐落於九龍佐敦廟街的「方太糕品舖」，以傳統粵式糕點聞名。圖／香港旅遊發展局提供

不知是否配合現代人健康習慣和口味，此店砵仔糕的味道沒有想像中那麼甜，質地滑嫩柔軟不黏牙。我吃著吃著，越吃越覺得似曾相識，卻說不上來是什麼。直到回到台灣，有天經過菜市場粿攤，看見攤上的碗粿，靈光一閃，我當時聯想到的原是碗粿哪。我所熟悉的碗粿亦以在來粉漿蒸製而成，只是台灣的碗粿除了客家甜水粄（甜碗粿）外，以鹹食為主，而正是這甜鹹味道之別，令我一時無法將兩者連在一起。

香港傳統點心「砵仔糕」。圖／陳沛林攝影

達人還推薦港式糯米糍，此物原是離島長洲的特色美食，如今在熱鬧的灣仔也有專門店。店名為 「聰記糯米糍」，是從餐廳朝向馬路那一面隔出的小舖位，僅可容納一部冷藏櫥和狹窄的櫃檯，櫃檯上有服務站鈴，欲購物需先按鈴。

香港糯米糍專門店-聰記，糯米糍有不同大小和不同口味，深受港人喜愛。圖／陳沛林攝影

我和旅伴湊近一看， 櫥內展售的難道不是麻糬嗎？ 除了形狀是橢圓形，單從糯米糍雪白的外皮觀之，跟麻糬似乎沒有什麼差別。待入口，方知不論味道或口感，糯米糍的外皮都和麻糬不盡相同，更軟更滑，但仍保有嚼勁，即港人所說的「煙靭」。我覺得有一點像日式大福的皮，只是甜味不大一樣，較清甜。好奇請教老闆娘，原來皮中含有椰漿，以椰漿本身的甜味來取代蔗糖甜。

聰記的糯米糍有黑芝麻花生、芒果與榴槤口味，芒果最受歡迎，還區分為M-XL三種大小。我一吃就明白芒果口味何以人氣旺，因為裡面包的並非果醬，而是一整塊的呂宋芒果，如此真材實料，怎不討喜？

到香港，請多帶一副專食甜品的胃，不，最好兩副。這麼一來，便不致眼巴巴地望著令人垂涎的各式甜點，慨嘆自己怎麼就吃不下了。