別只知道玩半島跟氹仔！澳門「小眾路線CityWalk」攻略　網紅名店免排隊、免費看療癒大熊貓

這次不是澳門半島，也不是氹仔！只要一個上午就能輕鬆玩澳門路環，其實路環也有許多值得走訪的景點，像是十月初五馬路、安德魯咖啡店、聖方濟各聖堂等，這些地方正好能夠一路踩點十分方便，只需幾個小時就能一網打盡。

打卡十月初五馬路的必拍點。圖／編輯攝影

有別於紙醉金迷的氹仔、人潮滾滾的半島，澳門路環可能較少被注意到，但路環其實很方便玩，從澳門機場出發搭公車即可抵達。建議可以從最遠端慢慢走，一路北接氹仔。編輯實際踩點路線由南而北，落地直奔擁有浪漫色彩的繽紛街道「十月初五馬路」，不須特別找就會經過另一個必拍景點「聖方濟各聖堂」，更別錯過附近小巷裡的各式彩繪牆面，還能輕鬆打卡美女巷、老人圍。

十月初五馬路擁有繽紛的街道景緻。圖／編輯攝影

小巷裡也值得走走看看。圖／編輯攝影

路環聖方濟各聖堂。圖／編輯攝影

沿著十月初五馬路向北走，會經過不少人推薦必吃的「路環碼頭麵館」，以及澳門最紅蛋塔「安德魯咖啡店」，人潮與其他處相比少了許多。接著繼續前行，就會來到帶有港澳風情與海味的「路環碼頭」，人煙較少好出片，拍照也不怕有時間壓力。

路環碼頭麵館。圖／編輯攝影

路環碼頭。圖／編輯攝影

繼續沿著主幹道，會走過有高低坡度的路段，行經一些舊船廠，就會抵達時常要排隊等候的「漢記咖啡」，傳說中的手打400次咖啡就在這裡，小店內裝很local，雖然不起眼但聽到熱鬧的人聲就知道到店了。

以手打400次咖啡聞名的「路環漢記咖啡」。圖／編輯攝影

此外，如果還有體力可以繼續向前，這裡有座「石排灣郊野公園」可以免費看熊貓，園區內還有金絲猴、小熊貓、丹頂鶴等可愛動物。特別在這炎炎夏日，一定要到熊貓館裡好好消暑一下，不僅冷氣超強還能近距離看到大熊貓們的療癒模樣！

石排灣郊野公園。圖／編輯攝影

石排灣郊野公園裡的小熊貓和大熊貓。圖／編輯攝影

以上路線安排都只需走路幾分鐘就能到達，不僅能省交通費還能沉浸式來趟小眾版CityWalk。想稍稍遠離市聲鼎沸的澳門，不妨到路環走走看看，感受澳門的另一面喔。