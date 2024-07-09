香港新景點「如心園」！全亞洲最大規模木化石藏品 獨特「娛＋學」體驗

【旅奇傳媒/編輯部報導】繼活化香港中環街市，令其成為中外旅客熟悉的打卡熱點之後，華懋集團精心打造「如心園木化石公園」，展出逾百件博物館級別的珍貴木化石。如心園最近開幕的木化石體驗館，通過多媒體和最新互動科技，從歷史、科學、美學角度，進一步呈現數百萬年的石化過程，帶來獨有而充滿趣味的「娛＋學」體驗。此外，每天晚上如心園都會上演充滿動感的聲光匯演，色彩繽紛的光影與震撼音效同步，令人目不暇給，歡迎旅客免費入場。

逾百件稀有博物館級木化石 亮點展品象徵人生里程碑

坐落於香港荃灣西核心地段的如心園木化石公園於去年底作首階段開放，其戶外園區展出了五顆代表人生不同里程碑的木化石，包括「勝利石」、「周年石」、「畢業石」、「締盟石」、象徵如心園、擁有逾百萬年歷史的心形「如心石」，以及長達30米、全球第七長木化石的日石，和長達25米的月石。訪客可以近距離欣賞這些稀有的博物館級木化石。

▲圖為如心園的象徵「如心石」，其外型如心，保存逾百萬年。 圖：華懋集團／提供

新開幕木化石體驗館 「娛＋學」遊園體驗

新近開幕的木化石體驗館樓高兩層，由四個色彩奪目的大型幾何盒子組成，仿佛自然界中的礦石晶洞，為訪客帶來具啟發性的旅程。通過其16個展區，訪客可以了解木化石的核心知識，從什麼是木化石、木化石和岩石的分別，到講解植物如何進化成為樹木，再從樹木轉化成木化石，亦有展區講解如何從一塊木化石中解碼它在石化前的生長條件和地球歷史。

此外，展覽還介紹來自世界各地的木化石，以及香港的地質寶藏。體驗館展品以創意策展手法和藝術風格，配合互動媒體，表現木化石的美感，帶來既具啟發性又富教育意義的遊園體驗。

▲坐落於香港荃灣西核心地段的如心園木化石公園於去年底作首階段開放，訪客可以近距離欣賞稀有的博物館級木化石。 圖：華懋集團／提供

木化石體驗館內的六角影室是一個小型電影院，座位設計靈感源於香港聯合國教科文組織世界地質公園壯觀獨特的六角形岩柱。弧形銀幕播放如心園動畫短片，帶給大小朋友無限樂趣。

體驗館同時引入環保設計，配備了一個實驗性捕風器，把自然風引入館內，達到自然通風並防止雨水被吹進館內。這不但能減少使用空調，節省能源，還能保持館內乾爽，並減少室內外溫差。

位於如心園內的木化石體驗館，為來自各地各個年齡層的訪客帶來難忘的「娛＋學」體驗。他們可以在多媒體內容和互動科技的支持下，穿越16個展區，深入了解欣賞從侏羅紀時代到上新世時代的木化石展品。

沉浸式聲光匯演 極視聽之娛

如心園在晚上推出炫麗的戶外「聲光匯演」節目，帶給訪客更難忘的體驗。聲光匯演從晚上7時開始，每晚在鐘心廣場放映五次，每半小時一次。這場4分鐘的節目融合視覺、音樂、燈光和煙霧效果，在星空下營造令人愉悅的浪漫感覺，為如心園之旅劃上圓滿的句號。

▲如心園聲光匯演融合了視覺、音樂、燈光和煙霧效果，每晚7時開始，在燦爛的星空下營造出令人愉悅的浪漫氛圍。 圖：華懋集團／提供

聲光匯演節目定時更換，現正放映的節目名為「光陰交響曲」，是一場充滿詩意的燈光秀。故事從象徵永恆的廣闊天空開始，通向生命的搖籃－地球。各種生命的形態在海洋中湧現，而樹木則透過它們的年輪記錄時間的流逝。該節目展示了人類自古以來如何研究太陽和月亮的週期、觀察夜空中的星座，以理解它們與大自然的關係，並揭開時間和空間之間的潛在聯繫。

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