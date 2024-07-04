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可容納150位旅客！ 香港機場全新貴賓室「Kyra」開幕 自然風休憩空間中享用美味港點

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲香港機場 Kyra Lounge 全新開幕。　圖：airportdimensions.com/來源
▲香港機場 Kyra Lounge 全新開幕。　圖：airportdimensions.com/來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】香港國際機場全新貴賓室 Kyra Lounge 開幕，位於一航站中央大廳23號登機閘口旁，佔地744平方公尺（約225坪），可容納150位左右的旅客。此貴賓室由 Airport Dimensions、SSP和Travel Food Services（TFS）三方經營，透過引進自然光、舒適的室內空間，讓旅客在登機前可獲得充分的放鬆。

全新貴賓室 Kyra Lounge 提供各式飲品。　圖：airportdimensions.com／來源
全新貴賓室 Kyra Lounge 提供各式飲品。　圖：airportdimensions.com／來源

Kyra 為全新品牌，因香港國際機場的旅客人數持續上揚，成為首個推出 Kyra Lounge 的理想航點；未來 Kyra Lounge 將加入Priority Pass 及 LoungeKey，旅客於出發前在線上購買，或直接在貴賓室購買，即可使用。

執掌貴賓室空間設計的是 Studio 5 International，在大自然中汲取靈感，從繽紛的酒吧，到寧靜的休閒區，都以溫暖的米色、深邃的綠色為主，表現日出到日落的大地之美，讓人獲得完整的休憩、活力充滿再出發。

▲Kyra Lounge 以優質餐飲為特色，提供各式港點。　圖：airportdimensions.com/來源
▲Kyra Lounge 以優質餐飲為特色，提供各式港點。　圖：airportdimensions.com/來源

優質餐飲是Kyra Lounge的特色，由經驗豐富的旅遊餐飲營運商 SSP 與 TFS 匠心設計，呈獻當地特色及國際美食。藏酒豐富的酒吧，備有各式優質啤酒、葡萄酒、烈酒和汽水，讓旅客隨時淺酌一杯，也提供專為 Kyra 調製的創意雞尾酒和無酒精雞尾酒；美食則盡顯香港本地特色，包括粥、燒烤、叉燒包、燒賣等美味港點，還有街邊美食咖哩魚丸，西式菜餚則有焗烤通心粉、沙拉可選擇。

▲辦公區可供商務旅客使用。　圖：airportdimensions.com/來源
▲辦公區可供商務旅客使用。　圖：airportdimensions.com/來源

休息室設有專門的休閒區和辦公區（包括隔音間），以滿足旅客的不同需求。此外，窗戶上安裝了太陽能翅片，可調節室內溫度，減少對空調與能源的需求。

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