【香港飲茶餐廳推薦】在地五間飲茶名店，從復古點心推車到新興茶點

圖／下港女子提供

香港飲茶文化與日常生活形影不離。清晨時分，茶樓外通常擺放著幾疊不同的報紙，供茶客在進門前取閱，然後再進入茶樓享用「一盅兩件」。所謂「一盅兩件」，是飲茶文化中經常提到的字詞，指的是品茗一壺茶搭配兩盤茶點，這樣的組合便是一日之計的美好開始。

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茶樓可以說是親朋好友聚會聯繫感情的重要場所，大家圍坐一桌，各自選擇喜愛的茶點，談天說笑。在貼近市民生活的前提下，香港的茶樓其實從早晨到宵夜時段都有營業。本篇共有五間香港飲茶推薦，從歷史悠久的傳統茶樓到新興餐廳皆有涵蓋，包括新興食家、蓮香樓、陸羽茶室、Madame Fú 和 YUM CHA 飲茶，讓旅客可以全天體驗千變萬化的香港飲茶文化。

新興食家｜堅尼地城站｜03:00-16:00

新興食家。圖／下港女子提供

新興食家位於香港地鐵港島線西段的最終站堅尼地城。這一區主要是住宅區，主要服務周邊的街坊鄰居，但因為美食家蔡瀾和香港藝人陳奕迅、謝霆鋒等知名人物的來訪，店內也吸引了不少慕名而來的遊客。雖然是香港飲茶名店，價格卻親民實惠。

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1973年創立的新興食家，店內有一塊禁止吐痰的告示牌，足以證明其老牌點心店的身份。告示牌上的字跡已經模糊，原文是：「隨地吐痰得人憎 / 罰款兩千有可能 / 傳播肺癆由此起 / 衛生法例要遵行」。

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這塊牌是1970年代時，官方為了改善冰室的環境衛生，要求許多餐飲業者張貼的提醒告示，只有資歷夠悠久的店家才有機會在店內看到這塊牌子。隨著許多老店紛紛關門，這塊帶有香港集體記憶的告示牌已成為香港茶餐廳的經典文物。

新興食家。圖／下港女子提供

凌晨三點開始營業的新興食家，多年來一直是香港「最佳午夜點心」榜上的推薦。一望無際開放式的廚房與座位區，熱騰騰的蒸氣雲霧，每個人都被香氣逼得飢腸轆轆。每一張桌子都貼得很近，彷彿象徵著新興食家與鄰里之間的親密距離。當點心車一出動，桌邊的客人果然每個都七嘴八舌地指著自己想要的茶點。

百花釀豆腐。圖／下港女子提供

皇牌流沙包、新興蝦餃皇、菜乾豬骨粥、咖哩金錢肚、鵪鶉蛋燒賣和懷舊糯米包等都是店內的熱門菜品。菜單上的蝦餃都是店家手工自製，外皮薄而透明，內餡飽滿。據傳「香脆炸鮮奶」是陳奕迅的最愛，此外還有豆腐結合蝦泥的粵式經典料理「百花釀豆腐」，豐滿的蝦泥餡料幾乎要溢出豆腐皮。新興食家的每一道菜都是真材實料，直球對決食客的胃囊。

百花釀豆腐。圖／下港女子提供

通常離開新興食家時都是飽得撐腸拄腹的狀態，但這時別急著搭地鐵離開，因為僅一百公尺外就能欣賞到維多利亞港的湛藍景色。腳下這片土地也是填海造陸的成果，堅尼地城這個名字源自香港第七任總督堅尼地，他執行了卑路乍灣的填海政策，因此沿海這條路被稱為「堅彌地城海旁」，意指一片海濱填海土地，成為香港欣賞海景的名勝景點。

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新興食家 • 地址：香港西環士美菲路8號美暉大廈地下（堅尼地城站） • 營業時間：03:00-16:00 • 備註：用餐時間限制45分鐘

蓮香樓｜中環站｜06:00-22:00

蓮香樓。圖／下港女子提供

蓮香樓源自1889年在廣州開業的糕餅館，最初以蓮蓉（蓮子）為內餡的糕餅起家。到了1900年，轉型成為販售糕點和月餅的茶樓。1918年，香港的分店開幕，歷經了幾次的轉手、遷移以及疫情的重創而歇業。然而，在2024年4月1日愚人節，這間近百年的香港傳統飲茶館再次在中環重新開幕，並重新召集了許多曾在蓮香樓工作的原班人馬，以延續老顧客所熟悉的味道。

目前的蓮香樓是期間限定版，因為所在建築將來將面臨改建。經營團隊目前正在積極尋找擁有老茶樓氛圍的物件，以便於三年後的落腳新址。儘管如此，重新營運的蓮香樓絲毫不馬虎。目前，它擁有兩層營業空間：地下樓是以中式茶為基礎的新創手搖飲品，以視覺搶眼的雪泡吸引年輕族群前來品茗打卡。走上樓梯則是進入蓮香樓的飲茶和享用點心的待客區域。

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在蓮香樓，每位品茶的入席費為18港幣。這裡的老顧客習慣傳統茶盅沖茶的方式，非常講究水滾茶靚。當茶盅注滿熱水後，根據不同茶葉特性等待一定時間後，讓茶盅中露出一小洞，拿穩壓實之後快速倒入杯中。近年來，許多茶樓為了避免遊客燙傷，已經轉向提供茶壺和茶杯的方式讓民眾享用茶。如果想在蓮香樓體驗傳統茶盅沖茶，一定要事先向現場服務茶飲的茶博士請教。

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點心分為小點、中點、大點和頂點四種價格，還有特色小食、煲仔飯、燒味和各種粥品。蓮香樓是少數仍保有香港飲茶推車傳統的茶樓，點心師傅們凌晨就開始工作，製作當天供應的點心。每款點心都是限量供應，建議民眾在上午十點之前到達，避免錯過熱門菜品。到蓮香樓，人們不僅能體驗大哥大姐們手推點心車逐桌叫賣的傳統文化，還能感受茶樓「搶點心」的氛圍。

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推薦的茶點包括「招牌蓮蓉包」，這款包子手工去除蓮子芯，並煮成柔軟細緻的內餡，是蓮香樓口味的招牌。另外還有彈牙而不腥口的「古法豬肚燒賣」；以及許多香港人童年時的懷舊炸點「雀巢芋角」，外皮金黃酥脆，內裡則是絲滑的芋泥餡。

招牌蓮蓉包。圖／下港女子提供 古法豬肚燒賣。圖／下港女子提供 雀巢芋角。圖／下港女子提供

蓮香樓 • 地址：香港中環威靈頓街160號 • 營業時間：06:00-22:30 • 備註：晚餐時間提供粵菜，若想要體會最齊全的傳統飲茶點心，建議在早上10點前抵達。

陸羽茶室｜中環站｜07:00-15:00

陸羽茶室。圖／下港女子提供

陸羽茶室的名稱源自於茶聖「陸羽」，他撰寫了世界上第一本以茶葉為題材的書籍《茶經》，因此聲名遠播。陸羽茶室創立於1933年，至今仍是香港享譽盛名的飲茶之地，地理位置坐落於中環繁華地帶，是許多達官顯要平時的聚會場所，其尊貴的氛圍也使其成為食客眼中的高檔茶樓之一。

嶺南風格的陸羽茶室陳設典雅，滿室書畫。用餐空間總共有三層，據傳地下樓層是留給熟客的空間，追逐名氣前來的食客會被帶往側邊的樓梯上樓。這裡除了開放性座位區，也提供私密的包廂。我當天於早上十一點抵達時，看到許多桌面都被擺上了預約席的標示，陸羽茶室以服務每天來喝茶看報的老顧客聞名，預約席上早已標註好熟客們的稱呼，到了用餐時段，每層樓都熱鬧非凡。

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陸羽茶室供應的茶包含普洱、龍井、鐵觀音、香片和白牡丹等，這裡像蓮香樓一樣保留了茶盅沖泡茶的傳統，實在是近百年來傳統茶樓的標誌。而陸羽茶室能夠吸引這麼多回頭客，我認為其中一個很大的原因就是每兩週更換一次的「點心菜單」，這讓每次來訪的客人都能品嚐到不同口味的鹹甜點。

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點心菜單的紙質像是日曆紙，輕薄一張，並用鉛筆繩捆綁得很方便。這樣一來，就不用再擔心點餐時筆在桌上滾來滾去，或者因為被餐桌上的碗盤遮蓋而找不到筆的情況發生了。這裡提供的許多品項多是傳統的廣東點心，可以說是買少見少，因為許多菜色由於製作複雜，逐漸在大眾的餐桌上消失，所以只能來這些老店回味。

蝦多士。圖／下港女子提供

陸羽茶室的招牌菜之一就是蝦多士，這是一種常見於香港的英式下午茶點心，可以說是中西合璧的代表。這道料理結合了英式下午茶的風格，炸得金黃的蝦多士被切成了一塊塊適合入口的尺寸，口感不油膩，每一片都充滿了真材實料的美味。如果品嚐完原味之後再沾上一點餐廳自製的甜酸醬，又是另外一番滋味。

鮮豬潤燒賣。圖／下港女子提供

在香港的茶樓，最初讓我留下深刻印象大概就是燒賣。從小到大，在臺灣吃的燒賣通常多是精巧含蓄，外皮摺疊有序，運用多樣食材點綴絞肉，一顆即一口，尺寸玲瓏。然而，當我來到香港的茶樓後，發現上桌的燒賣每一顆格外豪放奔放。比如說，在陸羽茶室所提供的「鮮豬潤燒賣」，得分成好幾口才能吃掉一顆，豪爽宣示濃郁肉香。

杏汁白肺湯。圖／下港女子提供

在陸羽茶室，我最喜歡的一道湯品是杏汁白肺湯。杏汁顧名思義就是臺灣的杏仁汁，而杏仁大概就像苦瓜、芋頭和香菜一樣，對於大眾而言，是喜愛程度極端的存在。剛好，在杏仁這一項我是站在極度喜愛這一端，所以對於常見於甜點中的杏仁，變成鹹湯的滋味更加好奇。

杏汁白肺湯主要材料是南北杏仁、豬大骨、豬肺和銀杏，肉塊處理得相當乾淨，湯喝起來沒有雜質且溫和潤口。儘管湯中帶有明顯的杏仁味，但並不掩蓋豬肺的風味。豬肺口感極為軟嫩，完全能感受到這盅湯在小火燉煮數小時後細緻的口感，以及廚師對湯品的精心烹調。

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陸羽茶室 • 地址：香港中環士丹利街24-26號 • 營業時間：07:00-15:00 • 備註：每半個月會更換一次點心紙品項，請依照現場最終提供的餐點為準。

Madame Fu-Grand Cafe Chinois（大館內）｜中環站｜11:00-23:30

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Madame Fú是位在中環大館的新派粵菜餐廳。大館近年成為香港的旅遊景點，這處香港法定古蹟建築群過去曾集中了警察局、法院和監獄，嚴肅的司法機關經過修復活化之後，成為香港人與遊客休假的藝文去處，裡頭不僅有展覽，也有像Madame Fú 這種氛圍精美的餐廳。

根據現場接待人員的說明，Madame Fú指的是富貴夫人，希望透過現場現代藝術的潮流氛圍和面面俱到的服務，讓每個人都能在這裡享受到尊貴的體驗。當電梯門打開時，迎面而來的是露天座位區，色彩鮮明且吸引眼球的沙發椅整齊地排列在大館的古典式樑柱旁，凸顯出悠閒的異國風情。

露天座位區的長廊兩邊連接著六間不同設計風格和用途的空間。其中，由琥珀色燈光打造的是舉辦酒宴或品酒課程的「Whisky Lounge」，而12人長桌的設計則為獨享包廂「The Artist」；還有一個用餐空間名為「Grand Café」，專門展示中國當代藝術收藏。因其搶眼的粉紅色沙發而深受時尚網紅喜愛的「Pink Room」、獨享藝術書籍的安靜包廂「The Library」，加上當天我造訪的「Fù Bar」。

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Fù Bar擁有一個幾乎橫跨整個空間寬度的引人注目的吧台，上面懸掛著翠綠色的天鵝絨窗簾，與吧台的色調相互輝映。這個空間的色彩選擇相當大膽，牆上掛滿了各種風情萬種的美人圖像。然而，當人們仔細欣賞這些畫作時，突然會發現其中一處被換成了一面鏡子，彷彿在提醒每一位來賓，每個人的人生都是一幅絢爛美麗的風景，就像Madame Fú想向每一位前來的女性傳達的精彩價值那樣。

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Madame Fú 以提供點心放題的話題而聞名。店家提供時尚前衛的茶點，卻沒有為了吸引眼球而忽略了菜色應有的美味，盡可能保留了粵菜手工的精緻，展現了中西合併的飲茶新風貌。

花漾點心拼盤。圖／下港女子提供

花漾點心拼盤彷彿是富貴夫人的飾品櫃，每一樣色澤都剔透亮麗。正中間撒滿金箔的是韭菜蝦餃，其他還有韭菜蝦餃、彩色蝦餃、黑松露上素餃、芝士菠菜餃和雜菌餃。黑松露上素餃是Madame Fú的招牌，裡頭包裹著多種菇類，富有嚼勁的口感。

菜肉生煎包、鵝肝生煎包、黑松露生煎包。圖／下港女子提供

生煎包的口味同樣新穎，除了常見的菜肉生煎包外，還有金黃色的鵝肝生煎包和黑松露生煎包。儘管每一樣點心都擁有豐富的外表色彩，但請放心，Madame Fú所提供的繽紛港點都是使用天然食材調製而成。

紅蘿蔔造型的蘿蔔絲餅。圖／下港女子提供

Madame Fu-Grand Cafe Chinois（大館內） • 地址：香港島中環荷李活道10號大館營房大樓3樓 • 營業時間：11:00–23:30

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

YUM CHA 飲茶｜上環站｜11:30-15:00；17:30-22:00

YUM CHA 飲茶｜上環站。圖／下港女子提供

如果你和朋友一同遊覽香港，或者是與家人一同前來，推薦近年香港特色飲茶餐廳「YUM CHA 飲茶」。這家餐廳清晰地將自己與傳統港式點心路線明確區隔，打造出新時代時尚的飲茶文化。YUM CHA 飲茶地理位置便利，港鐵上環站出站後，僅需從出口步行1分鐘，即可抵達位在南豐大廈2樓的餐廳地點。

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YUM CHA 飲茶擁有多個座位，用餐環境明亮整潔。如果幸運坐在靠窗的座位，還能擁有繁忙匆碌的城市街景相伴。這家新興飲茶餐廳以可愛的點心造型聞名，重新詮釋了大家熟悉的港式點心，運用天然食材的色彩，創造出各種有趣迷人的料理，讓人們紛紛忍不住想拍照分享到社交媒體。

「睇住流奶」。圖／下港女子提供

在 YUM CHA 飲茶，我們熟悉的奶黃包成為一隻隻擁有淘氣雙眼的小精靈。這款餐點被取名為「睇住流奶」，讓顧客在品嚐時於嘴巴的位置戳一個小洞，看小精靈們從中吐出「黃沙」。人氣必點的菜款連取名都俏皮喜感，例如，包含叉燒的包子被稱為「一籠八戒」；還有紅豆麻糬包被稱為「面都紅埋」，暗示著害羞到臉紅的樣子。

一籠八戒。圖／下港女子提供

流沙荔枝球。圖／下港女子提供

在《開雀籠》的前言中，第一句話描述了以前香港飲茶文化中的一個場景：「曾幾何時，公子哥兒，一盅兩件，手上定必有一籠雀。記得八十年待隨祖父到茶樓飲茶，除了有樓面推著車仔叫賣點心，身邊也會有張叔李伯的籠中雀助唱。」

隨著對用餐環境衛生的重視以及法規的規定，提籠掛鳥飲茶的風氣已經成為香港飲茶文化的過去。YUM CHA 飲茶以鳳梨為內餡的「鴿吞鳳梨」彷彿重新演繹了過去提籠掛鳥的場景，這款手掌大的迷你雀籠茶點，帶領人們用新穎的方式懷念昔日香港的飲茶情景。

香港飲茶，串起了港人記憶的過去與現在。

鴿吞鳳梨。圖／下港女子提供

YUM CHA 飲茶 • 地址：香港中環德輔道中173號南豐大廈2樓1-2號舖（上環站E1出口） • 營業時間：11:30-15:00；17:30-22:00

原文出處：https://ekangwoman.com/hk-yumcha/