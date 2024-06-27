玩轉香港迪士尼樂園度假區！迎接又COOL又開心的奇妙暑假 「優惠行程套票」限時推出
【旅奇傳媒/編輯部報導】期盼已久的暑假將至，是時候相約好朋友、全家大小一起到香港迪士尼樂園度假區盡情大玩一「夏」，與眾多深受歡迎的迪士尼朋友玩轉奇妙暑假！
6/22至9/1期間，來自不同迪士尼故事的角色，包括米奇與好友、皮克斯好友、史迪奇和安琪兒、迪士尼公主及女王，以及 Duffy 與好友，將與你一起玩水消暑、體驗刺激探險、參與夏日 FUN 派對，暢玩又 COOL 又開心的奇妙夏日，絕對是親子暑假出遊首選！
這個夏天，絕對不能錯過「Pixar 水花大街派對！」，全新火熱登場的怒怒將首次加盟，與其他皮克斯好友一起投入水花挑戰！水花派對過後，記得要到探險世界投入「奇妙唱遊大冒險」表演，與首度加入探險的長髮公主樂佩一起走進懶小鴨餐廳的故事。
香港迪士尼更精心準備了一系列全新清涼夏日美食、主題商品和酒店體驗，讓你盡情放聲大叫大笑，享受一個充滿歡笑和回憶的家庭假期！
與至愛的迪士尼朋友玩轉奇妙暑假
暑假正是與親朋好友歡聚狂歡的最佳時光！眾多迪士尼朋友已經迫不及待與你以不同形式玩轉終極夏日派對！
怒怒首次登場與皮克斯好友大玩水花
炎炎夏日，想要消暑解熱，當然要與皮克斯好友一起參加「Pixar 水花大街派對！」，全方位玩水降溫，彷彿置身於水花夏令營，保證讓全家大小暑氣全消！隨著《腦筋急轉彎 2》上映，怒怒將於7/11起在香港迪士尼樂園首次登場，與樂樂和憂憂一起大玩水花！
更多備受喜愛的皮克斯好友亦將驚喜回歸，包括《玩具總動員》的胡迪、巴斯光年、翠絲與寶貝、《天外奇蹟》的卡爾與小逗，以及《超人特攻隊》的超能先生、超能太太、酷冰俠及衣夫人，都已準備好與大家玩水濕身，快帶著孩子與最喜愛的故事角色同樂！派對過後記得要到反斗奇兵大本營，與玩具士兵在水花中上陣，執行各種以水為樂的任務，濕身玩到盡興！
跟米奇與好友踏上冒險之旅
充滿冒險精神的米奇與眾多好奇又好動的迪士尼朋友，將於探險世界的「奇妙唱遊大冒險」表演中帶領大家「唱」遊世界。長髮公主樂佩更將首次加入，與大家一同走進《魔髮奇緣》中的懶小鴨餐廳，與惡霸們一邊唱著「I’ve Got a Dream」，一起分享夢想！還有高飛、《天外奇蹟》的小羅以及《海洋奇緣》的莫娜都會跟你一起大冒險！史迪奇更會帶你前往夏威夷島，跳跳夏威夷舞，入境隨俗地跳上衝浪板乘風破浪。
在夏日改編版「迪士尼尋夢奇緣」舞台匯演中，米奇與好友將在充滿希望的音樂，以及水柱、泡泡、舞台火花等特效下精彩歌舞，伴你勇敢追夢！
6/26也是史迪奇日，粉絲們記得要把握機會在6/23至6/29到明日世界親自跟他和安琪兒見面，大聲喊出「Aloha」，馬上猶如置身夏威夷一樣！6/23-7/13期間，粉絲更可以到動畫藝術教室學畫史迪奇的頭像，盡情揮灑創意。
參加迪士尼公主及女王的夏日皇室派對
想要像皇室貴賓一樣參加派對嗎？那一定要向迪士尼公主及女王學習。6/22-9/1期間，《魔雪奇緣世界》內的艾倫戴爾居民將會與皇室樂手及皇室魔「說」家聯手，以各種遊戲及表演與賓客一起慶祝安娜女王的生日，為女王送上意想不到的窩心驚喜！
8/1-8/31把握機會一起慶祝公主月，眾多迪士尼公主及女王，將從奇妙夢想城堡啟程，途經幻想世界的夢想花園，或於探險世界與各位見面互動，讓你學習公主的優雅禮儀！
與 Duffyc與好友一起慶祝好友結萌日
Duffyc與好友也將迎來他們的周年紀念日！各位萌粉一定要把握機會與這群可愛的朋友於香港迪士尼樂園慶祝，發揮友誼的團結力量！
Duffy 與好友 好友結萌日
CookieAnn 6周年：7/3-7/9
Gelatoni 8周年：7/16-7/22
StellaLou 7周年：8/10-8/16
LinaBell 2周年：8/31-9/9
以不同迪士尼朋友主題造型穿搭玩轉樂園
想要一個難忘的夏日體驗，記得要以迪士尼朋友主題的服裝搭配出獨特的團體造型，展現夏日團隊精神！今年樂園共有七個全新的主題系列，必能滿足不同迪士尼粉絲的需求！
皮克斯好友的粉絲可入手全新《腦筋急轉彎2》主題周邊，包括服飾、頭飾和公仔等。大街百貨店更設有全新拍照點，還原「控制台」之餘，粉絲更可根據自己情緒跟相關的「記憶球」自拍留念！
米奇與好友的粉絲一定會喜歡全新 Cute Mickey and Friends 系列，包含 T恤、布袋及水杯等禮品，全都印上可愛的米奇與好友暢玩園內各個遊樂設施的圖案，還有 1 套 8 款的鑰匙扣盲盒，是米奇與好友粉絲不容錯過的珍藏！跟史迪奇見面時，更要穿上史迪奇系列服飾，或攜帶跟他同樣可愛的毛公仔，展現忠實粉絲應援的心思！
「公主隊」注意，想要被公主們行注目禮，記得選購全新的公主主題連衣裙和公主配件！到訪艾倫戴爾王國的賓客們，除了要向安娜女王說聲生日快樂，亦要購買特意為安娜生日推出的特別版明信片，透過艾倫戴爾王國皇家郵政局的郵箱寄出，更會印上全新艾倫戴爾限定郵戳。
Duffy 與好友的萌粉們，必定會被 Duffy 與好友夏日系列以及 ‘Olu Mel 盛夏系列所吸引！入園參與 Duffy 與好友的好友結萌日前，一定要搭配好對應應援特色的全新主題服飾現身，讓萌友們給你開心點讚！除了以上令人喜愛的迪士尼朋友主題系列，炎炎夏日到樂園要玩得「爽」，更要選購全新夏日消暑系列，有太陽眼鏡、沙灘服飾、電風扇、人字拖等。
盛夏滋味留下更甜美回憶
暑假大玩特玩之餘，度假區還有各種美味可口的夏日佳餚！無論你喜歡哪個迪士尼角色，整個度假區都會有你最愛的主題美食！為慶祝皮克斯動畫電影《腦筋急轉彎 2》上映，香港迪士尼推出多款以「腦朋友」為主題的美食，有顏色鮮豔、味道驚喜的甜品棒，亦有以其中三位「情緒角色」為味道靈感的爆米花，包括分別代表阿羞、厭厭與阿焦的限定口味；酒店餐廳亦推出非常適合打卡的《腦筋急轉彎2》主題飲品。
為了給安娜送上生日驚喜，艾莎特意吩咐糖果師為安娜設計生日蛋糕。迪士尼公主及女王的粉絲絕對不能錯過在極光糖果屋內，以安娜生日蛋糕為造型的藍莓乳酪蛋糕，或於 8 月在皇室宴會廳品嚐以公主為靈感的杯子蛋糕。另外，Duffy 與好友的萌粉一定會愛上特色主題飲品和蛋塔，還有彈著烏克麗麗的 ‘Olu Mel造型的爆米花桶以及小鎮雪糕店內的 ‘Olu Mel 綠葡萄口味軟雪糕。
與親朋好友共享夏日 Staycation 讓感情升溫
想延續與摯愛共度的美好時光，不妨入住香港迪士尼樂園度假區酒店。酒店內包含多項迪士尼主題夏日活動，讓親朋好友一起歡樂一「夏」，有盛夏水花池畔派對、《海洋奇緣》池畔休閒時光、《小美人魚》池畔休閒時光、史迪奇主題的夏日氣球班，以及多款主題手工藝工作坊等。由 8 月 9 日開始，漫威粉絲更可以入住位於迪士尼好萊塢酒店的全新漫威主題客房，與好友一起探索漫威宇宙世界。
還在煩惱今年暑假要帶小孩去哪裡玩嗎？即刻前往香港迪士尼樂園展開一個又 Cool 又開心的奇妙暑假，與你最喜歡的迪士尼朋友、皮克斯好友、迪士尼公主與女王以及 Duffy 與好友創造更多盛夏美好時光，滿足一家大小，給予孩子一個最難忘的暑假體驗！預購提早入園證或迪士尼尊享卡，更可爽快遊樂園。
樂園及酒店優惠套裝行程限時推出 即刻玩轉奇妙暑假！
香港迪士尼樂園今夏特別與旅行社合作，專為台灣賓客打造樂園、酒店套裝行程，邀請迪士尼粉絲把握機會報名，不僅可利用 2 日樂園暢玩門票盡情投入夏日限定活動（第二次入園須於首次入園後 6 天內），更可入住香港迪士尼樂園度假區主題酒店延續奇妙旅程，與全家大小共度奇妙盛夏！即日起可洽各大旅行社，購買以下指定套裝行程，享眾多限時優惠（名額有限，售完為止）。
可樂旅遊推出「自選迪士尼度假區主題酒店 3 日」專屬套裝行程，包含樂園 2 日門票及自選入住迪士尼度假區主題酒店 2 晚（2 大 2 小，4 人 1 室，不含早餐），每人最低 NTD 10,888 元起（未稅）。
雄獅旅遊專為親子推出「迪士尼好萊塢酒店 3 日自由行」限定套裝行程，包含樂園 2 日門票，以及去年 7 月翻新開幕的迪士尼好萊塢酒店 2 晚（2 大 2 小，4 人 1 室，不含早餐），與摯愛住進迪士尼的經典故事，每人最低 NTD$ 15,088 元起 （未稅）。
東南旅遊推出專為米奇與好友粉絲設計的「迪士尼好萊塢酒店『米奇與好友』豪華或海景客房自由行 3 日」套裝行程，除了包含樂園 2 日門票外，當晚亦可入住迪士尼好萊塢酒店「米奇與好友」豪華客房或海景客房 2 晚（2 大 2 小，4 人 1 室，不含早餐），每人最低 NTD$ 12,788 元起（未稅）。
吉帝旅遊推出「米奇與好友豪華客房 迪士尼好萊塢酒店 3 日」專屬套裝行程，包含樂園 2 日門票、迪士尼好萊塢酒店「米奇與好友」豪華客房 2 晚（2 大 2 小，4 人 1 室，不含早餐），與迪士尼好友留下美好夏日回憶，每人最低 NTD$ 9,999 元起（未稅）。
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