玩轉香港迪士尼樂園度假區！迎接又COOL又開心的奇妙暑假 「優惠行程套票」限時推出

米奇與眾多好奇將於「奇妙唱遊大冒險」表演中帶領大家「唱」遊世界。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】期盼已久的暑假將至，是時候相約好朋友、全家大小一起到香港迪士尼樂園度假區盡情大玩一「夏」，與眾多深受歡迎的迪士尼朋友玩轉奇妙暑假！

6/22至9/1期間，來自不同迪士尼故事的角色，包括米奇與好友、皮克斯好友、史迪奇和安琪兒、迪士尼公主及女王，以及 Duffy 與好友，將與你一起玩水消暑、體驗刺激探險、參與夏日 FUN 派對，暢玩又 COOL 又開心的奇妙夏日，絕對是親子暑假出遊首選！

▲香港迪士尼樂園度假區邀你與眾多深受歡迎的迪士尼朋友一起玩轉奇妙暑假 。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

這個夏天，絕對不能錯過「Pixar 水花大街派對！」，全新火熱登場的怒怒將首次加盟，與其他皮克斯好友一起投入水花挑戰！水花派對過後，記得要到探險世界投入「奇妙唱遊大冒險」表演，與首度加入探險的長髮公主樂佩一起走進懶小鴨餐廳的故事。

香港迪士尼更精心準備了一系列全新清涼夏日美食、主題商品和酒店體驗，讓你盡情放聲大叫大笑，享受一個充滿歡笑和回憶的家庭假期！

與至愛的迪士尼朋友玩轉奇妙暑假

暑假正是與親朋好友歡聚狂歡的最佳時光！眾多迪士尼朋友已經迫不及待與你以不同形式玩轉終極夏日派對！

▲怒怒首次登場與皮克斯好友大玩水花。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

怒怒首次登場與皮克斯好友大玩水花

炎炎夏日，想要消暑解熱，當然要與皮克斯好友一起參加「Pixar 水花大街派對！」，全方位玩水降溫，彷彿置身於水花夏令營，保證讓全家大小暑氣全消！隨著《腦筋急轉彎 2》上映，怒怒將於7/11起在香港迪士尼樂園首次登場，與樂樂和憂憂一起大玩水花！

更多備受喜愛的皮克斯好友亦將驚喜回歸，包括《玩具總動員》的胡迪、巴斯光年、翠絲與寶貝、《天外奇蹟》的卡爾與小逗，以及《超人特攻隊》的超能先生、超能太太、酷冰俠及衣夫人，都已準備好與大家玩水濕身，快帶著孩子與最喜愛的故事角色同樂！派對過後記得要到反斗奇兵大本營，與玩具士兵在水花中上陣，執行各種以水為樂的任務，濕身玩到盡興！

跟米奇與好友踏上冒險之旅

充滿冒險精神的米奇與眾多好奇又好動的迪士尼朋友，將於探險世界的「奇妙唱遊大冒險」表演中帶領大家「唱」遊世界。長髮公主樂佩更將首次加入，與大家一同走進《魔髮奇緣》中的懶小鴨餐廳，與惡霸們一邊唱著「I’ve Got a Dream」，一起分享夢想！還有高飛、《天外奇蹟》的小羅以及《海洋奇緣》的莫娜都會跟你一起大冒險！史迪奇更會帶你前往夏威夷島，跳跳夏威夷舞，入境隨俗地跳上衝浪板乘風破浪。

在夏日改編版「迪士尼尋夢奇緣」舞台匯演中，米奇與好友將在充滿希望的音樂，以及水柱、泡泡、舞台火花等特效下精彩歌舞，伴你勇敢追夢！

6/26也是史迪奇日，粉絲們記得要把握機會在6/23至6/29到明日世界親自跟他和安琪兒見面，大聲喊出「Aloha」，馬上猶如置身夏威夷一樣！6/23-7/13期間，粉絲更可以到動畫藝術教室學畫史迪奇的頭像，盡情揮灑創意。

▲魔雪奇緣世界將進行安娜生日慶祝環節。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

參加迪士尼公主及女王的夏日皇室派對

想要像皇室貴賓一樣參加派對嗎？那一定要向迪士尼公主及女王學習。6/22-9/1期間，《魔雪奇緣世界》內的艾倫戴爾居民將會與皇室樂手及皇室魔「說」家聯手，以各種遊戲及表演與賓客一起慶祝安娜女王的生日，為女王送上意想不到的窩心驚喜！

8/1-8/31把握機會一起慶祝公主月，眾多迪士尼公主及女王，將從奇妙夢想城堡啟程，途經幻想世界的夢想花園，或於探險世界與各位見面互動，讓你學習公主的優雅禮儀！

▲與 Duffy 與好友一起慶祝好友結萌日。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

與 Duffyc與好友一起慶祝好友結萌日

Duffyc與好友也將迎來他們的周年紀念日！各位萌粉一定要把握機會與這群可愛的朋友於香港迪士尼樂園慶祝，發揮友誼的團結力量！

Duffy 與好友 好友結萌日

CookieAnn 6周年：7/3-7/9

Gelatoni 8周年：7/16-7/22

StellaLou 7周年：8/10-8/16

LinaBell 2周年：8/31-9/9

▲皮克斯好友的粉絲可入手全新《腦筋急轉彎2》主題周邊。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

以不同迪士尼朋友主題造型穿搭玩轉樂園

想要一個難忘的夏日體驗，記得要以迪士尼朋友主題的服裝搭配出獨特的團體造型，展現夏日團隊精神！今年樂園共有七個全新的主題系列，必能滿足不同迪士尼粉絲的需求！

皮克斯好友的粉絲可入手全新《腦筋急轉彎2》主題周邊，包括服飾、頭飾和公仔等。大街百貨店更設有全新拍照點，還原「控制台」之餘，粉絲更可根據自己情緒跟相關的「記憶球」自拍留念！

▲米奇與好友的粉絲一定會喜歡全新 Cute Mickey and Friends 系列。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

米奇與好友的粉絲一定會喜歡全新 Cute Mickey and Friends 系列，包含 T恤、布袋及水杯等禮品，全都印上可愛的米奇與好友暢玩園內各個遊樂設施的圖案，還有 1 套 8 款的鑰匙扣盲盒，是米奇與好友粉絲不容錯過的珍藏！跟史迪奇見面時，更要穿上史迪奇系列服飾，或攜帶跟他同樣可愛的毛公仔，展現忠實粉絲應援的心思！

「公主隊」注意，想要被公主們行注目禮，記得選購全新的公主主題連衣裙和公主配件！到訪艾倫戴爾王國的賓客們，除了要向安娜女王說聲生日快樂，亦要購買特意為安娜生日推出的特別版明信片，透過艾倫戴爾王國皇家郵政局的郵箱寄出，更會印上全新艾倫戴爾限定郵戳。

▲Duffy 與好友的萌粉們必定會被 Duffy 與好友夏日系列所吸引 。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

Duffy 與好友的萌粉們，必定會被 Duffy 與好友夏日系列以及 ‘Olu Mel 盛夏系列所吸引！入園參與 Duffy 與好友的好友結萌日前，一定要搭配好對應應援特色的全新主題服飾現身，讓萌友們給你開心點讚！除了以上令人喜愛的迪士尼朋友主題系列，炎炎夏日到樂園要玩得「爽」，更要選購全新夏日消暑系列，有太陽眼鏡、沙灘服飾、電風扇、人字拖等。

▲香港迪士尼推出三款以腦筋急轉彎情緒角色為味道靈感設計的爆米花。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

盛夏滋味留下更甜美回憶

暑假大玩特玩之餘，度假區還有各種美味可口的夏日佳餚！無論你喜歡哪個迪士尼角色，整個度假區都會有你最愛的主題美食！為慶祝皮克斯動畫電影《腦筋急轉彎 2》上映，香港迪士尼推出多款以「腦朋友」為主題的美食，有顏色鮮豔、味道驚喜的甜品棒，亦有以其中三位「情緒角色」為味道靈感的爆米花，包括分別代表阿羞、厭厭與阿焦的限定口味；酒店餐廳亦推出非常適合打卡的《腦筋急轉彎2》主題飲品。

▲8月在皇室宴會廳將推出以公主為靈感的杯子蛋糕。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

為了給安娜送上生日驚喜，艾莎特意吩咐糖果師為安娜設計生日蛋糕。迪士尼公主及女王的粉絲絕對不能錯過在極光糖果屋內，以安娜生日蛋糕為造型的藍莓乳酪蛋糕，或於 8 月在皇室宴會廳品嚐以公主為靈感的杯子蛋糕。另外，Duffy 與好友的萌粉一定會愛上特色主題飲品和蛋塔，還有彈著烏克麗麗的 ‘Olu Mel造型的爆米花桶以及小鎮雪糕店內的 ‘Olu Mel 綠葡萄口味軟雪糕。

與親朋好友共享夏日 Staycation 讓感情升溫

想延續與摯愛共度的美好時光，不妨入住香港迪士尼樂園度假區酒店。酒店內包含多項迪士尼主題夏日活動，讓親朋好友一起歡樂一「夏」，有盛夏水花池畔派對、《海洋奇緣》池畔休閒時光、《小美人魚》池畔休閒時光、史迪奇主題的夏日氣球班，以及多款主題手工藝工作坊等。由 8 月 9 日開始，漫威粉絲更可以入住位於迪士尼好萊塢酒店的全新漫威主題客房，與好友一起探索漫威宇宙世界。

還在煩惱今年暑假要帶小孩去哪裡玩嗎？即刻前往香港迪士尼樂園展開一個又 Cool 又開心的奇妙暑假，與你最喜歡的迪士尼朋友、皮克斯好友、迪士尼公主與女王以及 Duffy 與好友創造更多盛夏美好時光，滿足一家大小，給予孩子一個最難忘的暑假體驗！預購提早入園證或迪士尼尊享卡，更可爽快遊樂園。

▲由8月9日開始，漫威粉絲更可以入住位於迪士尼好萊塢酒店的全新漫威主題客房。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

樂園及酒店優惠套裝行程限時推出 即刻玩轉奇妙暑假！

香港迪士尼樂園今夏特別與旅行社合作，專為台灣賓客打造樂園、酒店套裝行程，邀請迪士尼粉絲把握機會報名，不僅可利用 2 日樂園暢玩門票盡情投入夏日限定活動（第二次入園須於首次入園後 6 天內），更可入住香港迪士尼樂園度假區主題酒店延續奇妙旅程，與全家大小共度奇妙盛夏！即日起可洽各大旅行社，購買以下指定套裝行程，享眾多限時優惠（名額有限，售完為止）。

可樂旅遊推出「自選迪士尼度假區主題酒店 3 日」專屬套裝行程，包含樂園 2 日門票及自選入住迪士尼度假區主題酒店 2 晚（2 大 2 小，4 人 1 室，不含早餐），每人最低 NTD 10,888 元起（未稅）。

雄獅旅遊專為親子推出「迪士尼好萊塢酒店 3 日自由行」限定套裝行程，包含樂園 2 日門票，以及去年 7 月翻新開幕的迪士尼好萊塢酒店 2 晚（2 大 2 小，4 人 1 室，不含早餐），與摯愛住進迪士尼的經典故事，每人最低 NTD$ 15,088 元起 （未稅）。

東南旅遊推出專為米奇與好友粉絲設計的「迪士尼好萊塢酒店『米奇與好友』豪華或海景客房自由行 3 日」套裝行程，除了包含樂園 2 日門票外，當晚亦可入住迪士尼好萊塢酒店「米奇與好友」豪華客房或海景客房 2 晚（2 大 2 小，4 人 1 室，不含早餐），每人最低 NTD$ 12,788 元起（未稅）。

吉帝旅遊推出「米奇與好友豪華客房 迪士尼好萊塢酒店 3 日」專屬套裝行程，包含樂園 2 日門票、迪士尼好萊塢酒店「米奇與好友」豪華客房 2 晚（2 大 2 小，4 人 1 室，不含早餐），與迪士尼好友留下美好夏日回憶，每人最低 NTD$ 9,999 元起（未稅）。

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