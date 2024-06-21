快收藏：下港女子的香港必比登推薦：多元美味的街邊小吃

圖／下港女子提供

香港米其林必比登2024

香港是美食之都，聚集了各種流派的美食。為了在眾多選擇中快速尋找到平價美味，米其林（在香港稱為米芝蓮）的必比登推薦向來是饕客們的捷徑指南。2024年5月，我們走訪了五間香港必比登名單中各具特色的美食店，從街頭小吃到家庭經營的小店，希望人們能充分體會香港這座城市的美食魅力和多元文化。

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西關老祖：西關瀨粉、炸杜洛克豬肉粽

連續兩年被列為香港必比登推介的「西關老祖」，是一間位在佐敦住宅區的一樓小店，吧檯一張椅子，主攻外賣生意。「西關」是廣州西門外的統稱，作為經濟貿易的重要之地，也發展了許多經典小吃，如瀨粉、牛肉炒河粉和雲吞麵。西關老祖的主廚YC，他的家人就是來自廣州，過去只要前往廣州探望親戚時，總會吃上一碗西關瀨粉。

西關老祖的「西關瀨粉」口感紮實，類似米苔目，湯頭料理出另外一種風格的豐腴層次。高湯熬煮成稠糊狀，每一口可以細品到蝦米、冬菇的香氣，最上頭的辣菜脯和豬油渣更是畫龍點精。根據YC在〈必比登推介：西關老祖——重現快將失傳的廣州風味〉一文說明，他表示傳統的西關瀨粉也是嚐起來比較粗獷，是一道早年貧困人家用來填飽肚子的小吃。

在尋求古法復刻與現代健康食材的平衡下，西關老祖對瀨粉和豬油渣的品質要求更加細緻，兩者皆由店內親自製作。他們從當地一家飼養西班牙黑毛豬的豬場購買豬油，而這樣精選的材料也成為西關老祖的瀨粉靈魂——豬油渣嚐來清爽俐落。

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店內還有另一項必比登推薦的「炸杜洛克豬肉粽」，是將西關煎肉粽的做法演變成炸式。其用意類似嘉義煎肉粽，都是為了消化節慶後剩下的粽子，大家嘗試用不同方法來增加食慾。

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西關老祖的炸杜洛克豬肉粽做法是先將粽子蒸熟，再切成片油炸，呈現出一片片金黃的口感，最後沾上自製麻油和砂糖。由於內餡的糯米和綠豆浸泡了一夜變得鬆軟，吃起來特別軟綿。每年端午節，西關老祖的粽子還會推出節日限定的「鹹蛋黃」內餡。

西關老祖 sai kwan lo jo 香港佐敦文苑街18號文苑大廈18B舖 11:00–20:30，週五至週日延後至21:30閉店 香港必比登2023、香港必比登2024連續兩年推薦：西關瀨粉、黯然銷魂飯、炸杜洛克豬肉粽

生記滷味：生記滷水獅頭鵝、鵝肝

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搭乘叮叮車在車邊站下車後，我們沿著販售鮑參翅肚等海味的海味街向上行走約200公尺，來到了門口貼滿名人合照與美食推薦報導的生記滷味。據傳，這是香港富豪李嘉誠也鍾愛的名店。

1998年開業的生記滷味，以正統潮州口味為標榜。鵝肉選用來自潮州的穀飼獅頭鵝，秘製滷汁則加入了陳皮、花椒、桂皮、八角和從西藏訂製的野生甘草等數十種香料，將鵝肉滷得嫩滑且顏色飽滿。玻璃櫃內還有各式各樣的部位選擇，包括鮮鵝肝、鵝翼、鵝腸、鵝紅（鵝血）、鵝腎和鵝舌等，每個部位都處理得乾淨無腥味。

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我們買了半斤的生記滷水獅頭鵝和一些鵝雜。鵝肉肉質緊實，口味溫和。李老闆特地出來介紹生記滷味的鵝肝：「新鮮的鵝肝就是要帶有一點綠色，然後嚐起來鮮脆爽！」西環的店面提供內用座位，所以可以將這些滷味變成飯盒，當作一頓正餐享用。

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生記滷味 香港西營盤皇后大道西263號 10:00-20:30

祥興記上海生煎包：招牌生煎包

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「湯多、皮薄、肉汁足」幾乎是大部分人對生煎包美味的共識。祥興記上海生煎包是一個從香港誕生的品牌，據傳是向一位上海老師傅習得秘方，以外帶店的形式創立，並在疫情期間成為逆風成長的商家。

祥興記上海生煎包的尖沙咀店面位於華源大廈，再往裡頭走就是商務印書館尖沙咀圖書中心，非常適合在逛書店前，先在祥興記上海生煎包的立食區域填飽肚子。

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這間分店可以透過窗戶看到製作現場。依照祥興記上海生煎包的營運與業務顧問總監劉岸秀在香港開電視的節目介紹，祥興記上海生煎包的麵團是使用半發酵的老麵，根據當天的溫度和濕度調整發酵程度，並盡量將麵皮摺到18摺，以確保麵皮能煎得香脆，達到最適宜的厚度。

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生煎包在鍋內的位置與油量都是美味的關鍵因素，直接影響每一顆生煎包是否能均勻受熱。若是油太多，麵皮容易漲破；而油太少，底部則容易燒焦，因此每一顆送到手上的飽滿生煎包都需要在各個環節的精心掌握。

店內提供招牌、鮮蝦和麻辣的經典口味，另也有白松露、黑松露和黃金蟹粉這類特殊口味的生煎包。此外，還有各種組合價格可供選擇，讓饕客可以依自己的喜好搭配口味。吃生煎包就怕被裡頭噗滋的湯汁燙口，可以輕輕咬一個洞，吸食裡頭的湯汁，再咬食生煎包。

個人認為內餡的鹹度已經達到最佳狀態，無需再添加額外的調味，底部酥脆的外皮口感配上濕潤的內餡，絕對是一道讓人在正餐之間感到幸福的美味小點。

祥興記（尖沙咀） 香港尖沙咀樂道48號（另在灣仔、中環、跑馬地和堅尼地城皆有分店） 09:00–21:00 香港必比登2024推薦招牌、鮮蝦、麻辣和蟹粉等口味。

兩姐妹涼皮：招牌兩姐妹涼皮

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兩姊妹涼皮是由前空姐Emma和好姐妹共同創辦，靈感來自他們某天在重慶吃到正統的涼皮滋味，非常喜愛。然而，不久後她們得知那間店即將休業，擔心未來再也吃不到這樣的涼皮料理。於是，Emma便與好姐妹合夥創辦了「兩姊妹涼皮」，並邀請當時的四川籍廚師合作開業。

後來，Emma的好姐妹和四川廚師退出營運，現由Emma和她的丈夫Jim共同管理。擁有甜點和西餐背景的Jim，為了精確掌握四川風味的調味，以甜品匙來測量每一種調味料，並調整出他們最喜歡的版本。如今，兩姊妹涼皮已成為香港的連鎖餐館，在中環、旺角和元朗都可以看到店面的蹤跡。

我們前往的是位於旺角黑布街的店面。這條街在1940年代因聚集了各種染布工業而得名，因此附近的街道也都以布業命名，例如染布房街、黑布街和白布街。

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為了呈現涼皮的爽彈口感，兩姊妹涼皮選用乾貨涼粉。經過一天的浸泡後，逐條分開，再用清水沖洗，使每一條都能保有滑嫩的質地，製作過程更加費工。一碗招牌兩姐妹涼皮，晶瑩透亮的涼粉配上特製的醬汁，醬汁基底由淡醬油、麻醬、糖、蔥、薑和蒜調製而成，並搭配由二荊條辣椒、燈籠椒和印度椒三種辣椒製成的辣油，使每一口都能嚐到鹹香和酸辣交織的口感，是相當開胃的選擇。

兩姊妹涼皮現場還提供六種辣度選擇：走辣（不辣）、BB辣（Baby Spicy）、微辣、小辣、中辣和香香大辣，滿足嗜辣人士的需求，等您前來大啖一碗。

兩姐妹涼皮 香港旺角黑布街99號（旺角站D3出口） 12:00–21:00 注意事項：因涼皮非常滑順且吸飽醬汁，建議避免穿著淺色衣物食用。 香港必比登2023、香港必比登2024連續兩年推薦：招牌兩姐妹涼皮、嗆辣蓮藕丁

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魚事者是一間以魚為主要食材，推出創新料理的餐廳。蒂芬妮藍的店鋪上頭標示著「魚品、輕食和小休站」，吸引著美食愛好者進入這個魚料理的多元世界。

經營者Hyvan從小喜愛吃魚蛋燒賣和魚蛋粉等這類型的街邊小吃，上大學到美國讀書後，對香港美食的懷念讓他萌生了以「魚」為主題開設餐廳的想法，並為傳統常見的魚料理注入新穎的展現方式。

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扮墨西哥魚皮

店內有各種以魚肉、魚皮或魚漿「假扮」的創意餐點。例如，「扮墨西哥魚皮」是從多力多滋沾莎莎醬演變而來，滿滿一盒酥脆的炸魚皮，上頭澆淋酸辣的莎莎醬和酪梨醬，成為多層次的零食小點。「炸魚狗腸」是以魚漿製成類似熱狗的炸物點心，上頭抹上海苔醬與柴魚片，口感相當彈牙。「炸魚無薯條」則是魚肉假扮成馬鈴薯，沾著蟹醬和明太子混合而成的雙皇醬，讓人一根接一根，十分涮嘴！

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炸魚狗腸

炸魚無薯條沾著蟹醬和明太子混合的雙皇醬。圖／下港女子提供

魚事者其實也有內用座位，如果在晚餐時間前來，時段限定的「Fishotto魚米粒粒」是以魚肉假扮成義式燉飯，據傳滿滿的蛋白質，嚐起來特別清爽低負擔，而實際的口感就等大家前往這間趣味性十足的魚事者親自品嚐了。

魚事者 香港北角宏安道14-28號威德閣地下14號舖 11:30-22:00 香港必比登2024推薦炸魚無薯條、扮墨西哥魚皮、泰式蝦頭油炸蝦球魚麵撈和魚米粒粒。

原文出處：https://ekangwoman.com/michelin-hk2024/