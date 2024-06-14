香港最厲害牛丸、失傳粵菜！香港必吃「熟食中心」隱藏美味 臥虎又藏龍

比起街邊的大排檔，香港的「熟食中心」多設置於社區的菜市場大樓之中，用餐時多了些遮風避雨的安心感，樓下還有生鮮市場，讓旅客可以順便逛逛市場、感受在地情調。

在各個熟食中心裡，常常也是臥虎藏龍，擁有許多在地人也喜歡的好滋味，身為四處走跳的記者，當然不會錯過在熟食中心挖寶的樂趣。

九龍城街市熟食中心内的「樂園」，名字頗有90年代的歲月感，實際上也是許多香港美食家推崇的名店，店門口就掛著蔡瀾書寫的「勝過鮑參肚翅」，相當顯眼。

由於「沙爹牛肉」是招牌，所以點了一份「沙爹牛肉西多士」嘗嘗。雖然看組合有點古怪，但是竟然十分美味！麵包本身外皮夠酥，沙爹牛肉的鹹香配上煉乳、奶油意外合拍，讓層次相當豐富又圓潤！飲品「紅豆鮮奶」使用顆粒飽滿的紅豆餡，再自行倒入鮮奶，甜而不膩、香氣十足。另外還有雪菜炒米、炸豬排飽、鹹牛肉蛋等菜色，甚至連鴛鴦紅豆冰、咖啡紅豆冰都有，果然擅長甜鹹組合。

另外受惠於地緣關係，從樂園前往九龍寨城公園也相當方便，多走幾步就到。若是剛看完九龍城寨電影的粉絲，也可以順便去朝聖一番。

樂園的店門口，掛有美食家蔡瀾的墨寶。記者陳睿中／攝影

看似不搭卻意外美味的「沙爹牛肉西多士」。記者陳睿中／攝影

紅豆鮮奶也是樂園的人氣飲品之一。記者陳睿中／攝影

販售類似品項的，還有在上環熟食中心内的「瑞記咖啡」。此店在香港已經經營超過半世紀，期間也歷經幾次搬遷，但依舊不減人氣。

店裡的菜單，具有濃厚的舊香港情調，主打各種口味的多士、三文治與麵、粉，口味也是滿滿的復古滋味，簡單幾個經典品項，入口就讓人有著「啊，是香港呢～」的安心感。尤其店裡的「樽仔凍奶茶」，仍使用玻璃瓶上桌，也成為許多香港人與遊客必喝的招牌飲料。

除此之外，瑞記牆壁上的菜單，至今還是使用「花碼」，以丨、乂等符號象徵數字，現在在香港街頭已經相當罕見，很值得多看幾眼、挑戰閱讀看看。

瑞記咖啡的看板，價格仍以傳統的「花碼」書寫。記者陳睿中／攝影

經典的多士、玻璃瓶裝奶茶，具有濃濃的復古港味。記者陳睿中／攝影

瑞記咖啡開業已經超過半世紀。記者陳睿中／攝影

香港的多元性是有目共睹。在灣仔鵝頸街市及熟食中心内，有間獲得清真認證的「清真惠記」，是許多回教徒(穆斯林)的愛店。

儘管獲得清真認證，但清真惠記的品項可不單調！掛爐燒鴨、太爺雞、咖哩雞都吃得到，有飯有粉也有麵。招牌的「咖哩羊」，香料味濃郁微辛，帶骨羊肉味道鮮明而不羶，並且口感軟嫩，將醬汁拌著飯吃，相當開胃。

其中一道獨特的「古法蝦子柚皮」，取柚子皮內層部位，經高湯燉煮後，再灑上乾蝦卵粉提味。厚約1公分，每片約半個巴掌大，外表看似香脆的蘿蔔乾，但實際上卻是柔軟且有著滿滿湯汁，還帶著蝦卵鹹香，口感類似煮過的法國麵包，有種難以言喻的奇妙。在地人說，蝦子柚皮是傳統粵菜，但因前期製作工法繁複，現在近乎失傳，能在熟食中心就吃得到，十分難得！

「咖哩羊飯」是清真惠記的明星餐點。記者陳睿中／攝影

除了咖哩，清真惠記也提供掛爐燒鴨、太爺雞等菜品。記者陳睿中／攝影

口感獨特的「古法蝦子柚皮」。記者陳睿中／攝影

若想品嚐印象中的香港滋味，粥、粉、牛丸不可少。「妹記生滾粥品」在旺角花園街市内，至今已經傳承三代。由於熟食中心樓下的市場就有魚攤，因此可以直接拿最新鮮的鯇魚作為煮粥食材。

顧客可以依照喜好，選擇魚腩、魚嘴魚鮫、魚片等部位，亦有皮蛋瘦肉粥、及弟粥、牛肉粥等口味。上桌時，白淨的米粥以魚湯底煮開了花，底下藏著大塊的魚肉，味道鮮美淡雅，可以品嚐到食材本味，粥與魚都滑順可口，屬於真材實料的直球對決，非常過癮。許多內行人，還會再點份現炸油條，撕開後沾著粥吃。油條的油脂與脆口感，大大提升整體層次，也更添樂趣。

妹記生滾粥品，至今已經傳承三代。記者陳睿中／攝影

在妹記，來份魚腩粥配現炸油條，是許多人的標準組合。記者陳睿中／攝影

尖沙咀海防道熟食檔内的「德發牛丸」，開業超過80年，被譽為「香港最厲害的牛丸」。招牌的牛丸約乒乓球大，緊實的肉質中又富含細微孔洞，味道足、口感彈而不韌，配上滑爽的河粉品嚐，實在有滋有味、不忍停筷，滴上幾滴紅醋，更能為湯頭與牛丸增加明亮感。

若是更上一層樓，還有添加牛筋的「粗丸」，口感更勁道，還能咬到小粒的牛筋顆粒，越嚼越香。其他還有牛腩、牛雜、魚蛋、墨丸等配料可選。若想豐富餐桌，同步也供應三文治、多士等品項，輕鬆就能飽餐一頓。

老字號的德發牛丸，是許多人心中「香港最厲害的牛丸」。記者陳睿中／攝影

彈牙牛丸配上滑順河粉，讓人心曠神怡。記者陳睿中／攝影

添加牛筋的「粗丸」，可以咬得到牛筋碎粒。記者陳睿中／攝影

「雞煲」是許多香港人情有獨鍾的料理。位於西環堅尼地城士美菲路街市熟食中心的「雞煲」，直接用店名告知大家自己就是雞煲餐廳，直接又有效率，非常香港。

雞煲其實是一種乾鍋，將醃製的雞肉塊、蕈菇、洋蔥等配料放入鐵鍋中烹煮入味，再鋪上滿滿的香菜品嚐，也可自由添加喜好的配料。雞煲提供有「大笪地雞煲」、「啤酒火焰雞煲」。其中啤酒火焰雞煲會在起鍋前倒酒點火，空氣中的撲鼻酒香，光聞就饞。

雞煲的醬底，使用30餘種香料調配，鹹香飽滿，入口甘醇。雞肉、秀珍菇、蒜頭等配料飽吸醬汁後，讓人忍不住想多扒幾口白飯！除此之外，店裡還有許多口味的火鍋湯底，也有不少小菜可以搭配。幾個好友旅遊香港，圍著一鍋熱騰騰的雞煲、幾盤下酒小菜，還有熟食中心的輕鬆氣氛相佐，嘻嘻哈哈就是一頓道地美味！

雞煲的雞煲料理，使用30餘種香料調味，鹹香開胃。記者陳睿中／攝影